Το Nintendo Switch εκθρόνισε το DS: Είναι πλέον η Νο. 1 κονσόλα στην ιστορία της Nintendo

Η Nintendo ανακοίνωσε τα τελευταία οικονομικά της αποτελέσματα και μαζί με τους αριθμούς ήρθε η επιβεβαίωση που η βιομηχανία του gaming περίμενε εδώ και μήνες. Το Nintendo Switch είναι πλέον και επίσημα το κορυφαίο σε πωλήσεις hardware στην ιστορία της ιαπωνικής εταιρείας, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κατείχε το θρυλικό Nintendo DS για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η πτώση του «Βασιλιά» DS

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η Nintendo, οι συνολικές πωλήσεις της οικογένειας Switch (που περιλαμβάνει το βασικό μοντέλο, το Lite και το OLED) έχουν πλέον ξεπεράσει το φράγμα των 154,02 εκατομμυρίων μονάδων.

Αυτό το νούμερο είναι ιστορικής σημασίας. Μέχρι πρότινος, την κορυφή κατείχε το Nintendo DS, το φορητό σύστημα με τις δύο οθόνες που κυριάρχησε στα μέσα των 00s, έχοντας πουλήσει 154,02 εκατομμύρια τεμάχια κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Το Switch, οκτώ χρόνια μετά την κυκλοφορία του τον Μάρτιο του 2017, κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το δυσθεώρητο νούμερο, αποδεικνύοντας τη μοναδική αντοχή του στον χρόνο και την αποδοχή του από το κοινό.

Το τελευταίο εμπόδιο λέγεται PlayStation 2

Με την «εμφύλια» μάχη της Nintendo να έχει κριθεί, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην απόλυτη κορυφή της βιομηχανίας. Το μόνο εμπόδιο που χωρίζει το Switch από τον τίτλο της «πιο επιτυχημένης κονσόλας όλων των εποχών» είναι το PlayStation 2 της Sony.

Παρόλο που τα επίσημα στοιχεία για το PS2 σταμάτησαν να ανανεώνονται πριν χρόνια κοντά στα 155 εκατομμύρια, πρόσφατες αναφορές από στελέχη της Sony (όπως ο Jim Ryan) τοποθετούν τον πήχη υψηλότερα, κοντά στα 160 εκατομμύρια. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν το Switch έχει αρκετά «καύσιμα» στο ντεπόζιτο για να καλύψει αυτή τη διαφορά των περίπου 5 εκατομμυρίων μονάδων, ειδικά τώρα που η προσοχή της αγοράς έχει στραφεί φυσιολογικά στον διάδοχό του, το Nintendo Switch 2.

Το λογισμικό που εκτόξευσε το υλικό

Η επιτυχία του Switch δεν βασίστηκε μόνο στην καινοτομία της υβριδικής φύσης του, αλλά και σε μια πρωτοφανή βιβλιοθήκη τίτλων. Σε αντίθεση με το Wii, το οποίο είχε τεράστιες πωλήσεις συσκευών αλλά μικρότερη αναλογία πώλησης παιχνιδιών ανά κονσόλα, το Switch παρουσιάζει εντυπωσιακά νούμερα στο software.

Τίτλοι-ναυαρχίδες συνεχίζουν να πωλούνται με ρυθμούς που ζαλίζουν:

Το Mario Kart 8 Deluxe παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης, έχοντας ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια αντίτυπα.

παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης, έχοντας ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια αντίτυπα. Το Animal Crossing: New Horizons και το Super Smash Bros. Ultimate ακολουθούν με επιδόσεις που θα ζήλευαν ανταγωνιστικές πλατφόρμες στο σύνολο της ζωής τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Nintendo Switch 2 έχει ήδη ξεπεράσει τα 17 εκατομμύρια πωλήσεις και είναι η κονσόλα με τον ταχύτερο ρυθμό πωλήσεων όλων των εποχών για την εταιρεία.