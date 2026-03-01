Pokémon Winds and Waves: Επίσημη ανακοίνωση της 10ης γενιάς για το Switch 2

Σύνοψη

Η Game Freak ανακοίνωσε επίσημα τα Pokémon Winds και Pokémon Waves, τον βασικό πυρήνα της 10ης γενιάς του franchise, με ορίζοντα κυκλοφορίας το 2027.

Ο τίτλος αναπτύσσεται αποκλειστικά για τον επερχόμενο διάδοχο του Nintendo Switch (ευρέως γνωστό ως Switch 2).

Αποκαλύφθηκαν τα τρία νέα starter Pokémon: ο Browt (Grass), το Pombon (Fire) και ο Gecqua (Water).

Το παιχνίδι εισάγει για πρώτη φορά στη βασική σειρά πλήρη μηχανισμό υποβρύχιας εξερεύνησης, διατηρώντας τη φιλοσοφία του open-world.

Οπτικά, η νέα περιοχή περιλαμβάνει τροπικά νησιά, τεράστιους ανεμόμυλους και απότομους γκρεμούς, επιβεβαιώνοντας τις πρόσφατες διαρροές για νησιωτικό περιβάλλον.

Τι είναι τα Pokémon Winds and Waves και πότε κυκλοφορούν;

Τα Pokémon Winds και Pokémon Waves αποτελούν τη 10η γενιά της ιστορικής σειράς βιντεοπαιχνιδιών. Αναπτύσσονται από την Game Freak και αναμένεται να κυκλοφορήσουν το 2027 αποκλειστικά για το Nintendo Switch 2, σηματοδοτώντας την 30ή επέτειο του franchise με ένα τεράστιο βήμα στο ανοιχτό περιβάλλον και τους νέους μηχανισμούς εξερεύνησης.

Η χρονική τοποθέτηση του παιχνιδιού το 2027 ξεκαθαρίζει το τοπίο για την The Pokémon Company. Η εταιρεία δείχνει να δίνει περισσότερο χρόνο ανάπτυξης στην Game Freak, πιθανότατα για να αποφύγει την τεχνική κριτική που δέχτηκαν τα Pokémon Scarlet & Violet. Η χρήση του υλικού του νέου Switch αναμένεται να επιλύσει τα προβλήματα οπτικού τομέα, το pop-in των υφών και τις δραματικές πτώσεις του ρυθμού ανανέωσης (framerate) που είδαμε στην 9η γενιά.

Ποια είναι τα νέα Starter Pokémon της 10ης Γενιάς;

Η πρώτη επαφή των παικτών με το νέο περιβάλλον γίνεται παραδοσιακά μέσω των τριών βασικών Pokémon. Το πρώτο trailer αποκάλυψε τους εκπροσώπους των τύπων Grass, Fire και Water, οι οποίοι ήδη μονοπωλούν τις συζητήσεις των παικτών.

Browt (Grass-Type): Το χορτάρινο starter της 10ης γενιάς είναι ένα μικρό πτηνό (παρόμοιο με παπαδίτσα) το οποίο ξεχωρίζει από τα έντονα φρύδια του, που μοιάζουν με μεγάλα φύλλα. Η δομή του σώματός του υποδεικνύει ότι η τελική του εξέλιξη ενδέχεται να αποκτήσει και τον τύπο Flying.

Pombon (Fire-Type): Το φλογερό starter είναι ένα μικρόσωμο σκυλί, σχεδιαστικά βασισμένο στη ράτσα Pomeranian, με μια χαρακτηριστική τούφα από τρίχωμα (και φλόγες) γύρω από το πρόσωπό του. Το trailer το παρουσίασε κοντά σε ένα ηφαιστειακό περιβάλλον, αφήνοντας υπόνοιες για μια μελλοντική εξέλιξη διπλού τύπου, ενδεχομένως Fire/Rock.

Gecqua (Water-Type): Το υδάτινο starter είναι μια μικροσκοπική σαύρα γκέκο με δυσανάλογα μεγάλα, εκφραστικά, μωβ μάτια. Παρουσιάστηκε σε μια βαλτώδη, τροπική ζούγκλα. Τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά και η χρωματική του παλέτα δείχνουν μια πιθανή διαδρομή προς τον συνδυασμό Water/Poison στην τελική του μορφή.

Υποβρύχια εξερεύνηση και νέα Region

Το trailer της αποκάλυψης των Pokémon Winds and Waves έδωσε μια σαφή εικόνα της νέας, ανώνυμης μέχρι στιγμής, περιοχής. Οι παίκτες καλούνται να εξερευνήσουν ένα περιβάλλον γεμάτο τροπικές παραλίες με φοίνικες, απότομους παραθαλάσσιους γκρεμούς και κολοσσιαίους ανεμόμυλους που δεσπόζουν στο τοπίο. Το design language των κτιρίων και της φύσης αντλεί εμφανείς επιρροές από νησιωτικά συμπλέγματα, θυμίζοντας έντονα τις γεωγραφικές δομές της Ινδονησίας.

Η σημαντικότερη, ωστόσο, προσθήκη στο gameplay είναι η δυνατότητα υποβρύχιας εξερεύνησης. Για πρώτη φορά σε κεντρικό τίτλο της σειράς, ο βυθός δεν λειτουργεί απλώς ως ένα γρήγορο "HM Dive" περιορισμένης οπτικής, αλλά ως ένα πλήρες, τρισδιάστατο περιβάλλον ανοιχτού κόσμου, όπου τα υδάτινα Pokémon κινούνται ελεύθερα. Η εφαρμογή μιας τέτοιας μηχανικής απαιτεί τεράστιους πόρους μνήμης και πολύπλοκη διαχείριση του φωτισμού κάτω από το νερό, γεγονός που δικαιολογεί απόλυτα τη μεταφορά του τίτλου στο επόμενης γενιάς hardware της Nintendo.

Με τη ματιά του Techgear

Η μετάβαση στα Pokémon Winds and Waves είναι το κομβικό σημείο που χρειαζόταν η κοινότητα για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της στο τεχνικό κομμάτι του franchise. H αποκλειστικότητα στο Switch 2 λύνει τα χέρια των προγραμματιστών. Το να βλέπεις μια ολόκληρη κορυφογραμμή γεμάτη ανεμόμυλους ή να βουτάς ομαλά (seamlessly) στον ωκεανό, χωρίς να πέφτουν τα frames στα 15fps, αποτελεί τη "βασική προϋπόθεση" για έναν σύγχρονο τίτλο και όχι προνόμιο. Ο έλεγχος των νέων starters φαίνεται φρέσκος: το Pombon δείχνει πως θα εξελιχθεί στο αγαπημένο "pet" της γενιάς, ενώ το Gecqua έχει τον απαραίτητο βαθμό παραξενιάς που απαιτούν οι βετεράνοι παίκτες.