iMP Mini Arcade Pro Review: Η επιστροφή στα «ουφάδικα» περνάει μέσα από το Switch

Υπάρχει μια λεπτή γραμμή που χωρίζει τη νοσταλγία από την πρακτικότητα στον χώρο του gaming. Συχνά, τα προϊόντα που υπόσχονται να μας ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο καταλήγουν να είναι φθηνά πλαστικά παιχνίδια που ικανοποιούν μόνο για λίγα λεπτά πριν καταλήξουν στο ράφι. Ωστόσο, όταν έφτασε στα χέρια μου το iMP Gaming Mini Arcade Pro, η αρχική μου δυσπιστία άρχισε να υποχωρεί σχεδόν αμέσως. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμα χειριστήριο, αλλά για μια κατασκευή που φιλοδοξεί να μετατρέψει τη σύγχρονη εμπειρία των Nintendo Switch και Switch 2 σε μια αυθεντική, επιτραπέζια arcade καμπίνα. Το στοίχημα ήταν μεγάλο: μπορεί ένα σύγχρονο περιφερειακό να διδάξει στη νέα γενιά τη μαγεία των coin-ops, προσφέροντας ταυτόχρονα την ακρίβεια που απαιτούν οι βετεράνοι;

Η απάντηση ήρθε πιο γρήγορα και πιο αβίαστα από όσο περίμενα, και μάλιστα όχι από εμένα, αλλά από τον οκτάχρονο γιο μου. Η διαδικασία εγκατάστασης, που συχνά αποτελεί τον βραχνά κάθε τεχνολογικού gadget, αποδείχθηκε παιχνιδάκι. Κυριολεκτικά. Πριν καλά-καλά προλάβω να βγάλω τις οδηγίες από το κουτί, ο μικρός είχε ήδη τοποθετήσει την κονσόλα στην ειδική υποδοχή. Το βλέμμα του, καρφωμένο στην οθόνη που πλέον έμοιαζε με μικρογραφία καμπίνας, και τα χέρια του να κινούνται ενστικτωδώς στον μοχλό, ήταν η πρώτη και ίσως η πιο σημαντική ένδειξη ότι το iMP Mini Arcade Pro πέτυχε τον στόχο του.

Σχεδιασμός και ποιότητα κατασκευής

Εξετάζοντας το iMP Mini Arcade Pro από κοντά, το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς είναι η αίσθηση στιβαρότητας. Δεν είναι ένα ελαφρύ, κούφιο κέλυφος. Η βάση του έχει το απαραίτητο βάρος για να παραμένει σταθερή στο τραπέζι, ακόμα και όταν η μάχη στο Street Fighter γίνεται έντονη και οι κινήσεις στον μοχλό βίαιες. Τα αντιολισθητικά ποδαράκια στο κάτω μέρος κάνουν εξαιρετική δουλειά, «βιδώνοντας» ουσιαστικά τη συσκευή στην επιφάνεια. Αυτό είναι κρίσιμο, καθώς τίποτα δεν καταστρέφει την εμπειρία ενός arcade stick περισσότερο από την ακούσια μετακίνηση την ώρα που προσπαθείς να εκτελέσεις ένα combo.

Η υποδοχή για την κονσόλα είναι σχεδιασμένη έξυπνα. Δέχεται άνετα τόσο τα κλασικά Nintendo Switch και OLED, όσο και το Switch 2. Αυτό το στοιχείο της συμβατότητας προσδίδει τεράστια αξία στην αγορά, καθώς θα παραμείνει λειτουργικό για πολλά χρόνια. Η κονσόλα γλιστράει μέσα σε ειδικούς οδηγούς και κουμπώνει στην USB-C θύρα με ικανοποιητική ασφάλεια, χωρίς να νιώθεις ότι ασκείς περιττή πίεση στη θύρα φόρτισης της συσκευής.

Αισθητικά, το iMP ακολουθεί μια μινιμαλιστική αλλά "επιθετική" προσέγγιση, με τον κλασικό συνδυασμό μαύρου και κόκκινου να κυριαρχεί. Δεν φλυαρεί με περιττά φωτάκια LED ή υπερβολικά γραφικά, αφήνοντας την οθόνη του Switch να είναι ο πρωταγωνιστής. Ο σχεδιασμός είναι ανοιχτός στο πίσω μέρος, επιτρέποντας τον σωστό εξαερισμό της κονσόλας, κάτι απαραίτητο για πολύωρα sessions, ειδικά με το OLED μοντέλο που τείνει να ανεβάζει θερμοκρασία σε απαιτητικούς τίτλους.

Η εμπειρία του χειρισμού: Μοχλός και κουμπιά

Η καρδιά κάθε arcade stick είναι, φυσικά, ο μοχλός και τα κουμπιά. Εδώ η iMP έκανε μια επιλογή που τιμά την ιστορία του gaming. Ο μοχλός χρησιμοποιεί μικροδιακόπτες, παράγοντας αυτόν τον χαρακτηριστικό, απολαυστικό ήχο «κλικ» σε κάθε κίνηση. Δεν είναι απλώς θέμα ήχου, αλλά θέμα αίσθησης και ανάδρασης. Ξέρεις πότε ακριβώς έχει καταγραφεί η εντολή σου. Η απόκριση είναι άμεση, χωρίς αισθητό input lag, κάτι που οφείλεται στην απευθείας ενσύρματη σύνδεση μέσω USB-C και όχι σε Bluetooth.

Τα οκτώ κύρια κουμπιά είναι μεγάλα, με καμπύλη επιφάνεια που αγκαλιάζει τα δάχτυλα, και διάταξη που θυμίζει τα κλασικά arcade των προηγούμενων δεκαετιών, αν και προσαρμοσμένη στο μέγεθος της συσκευής. Η επαναφορά τους είναι γρήγορη, επιτρέποντας το rapid fire χωρίς κόπο. Ωστόσο, εδώ εντοπίζεται και μια μικρή σχεδιαστική ιδιαιτερότητα που ίσως ξενίσει τους purists: τα κουμπιά L και R βρίσκονται δίπλα στα κυρίως πλήκτρα, ενώ τα ZL και ZR έχουν τοποθετηθεί ως μικρότερα κουμπιά λειτουργιών στο πάνω μέρος. Αυτό απαιτεί μια μικρή περίοδο προσαρμογής, ειδικά για παιχνίδια που χρησιμοποιούν και τα τέσσερα shoulder buttons ενεργά, αλλά για τα περισσότερα retro και fighting games, η διάταξη είναι ιδανική.

Η λειτουργία Turbo είναι παρούσα και εύκολα προσβάσιμη, ένα χαρακτηριστικό που εκτίμησε ιδιαίτερα ο γιος μου όταν παίζαμε shoot 'em ups όπως το Metal Slug. Είναι εκείνες οι λεπτομέρειες που δείχνουν ότι οι σχεδιαστές του iMP είναι και οι ίδιοι gamers. Καταλαβαίνουν ότι μετά από μισή ώρα συνεχόμενων πυροβολισμών, ο αντίχειρας χρειάζεται ξεκούραση, και το Turbo έρχεται ως λυτρωτής χωρίς να θεωρείται «κλέψιμο», αλλά μέρος της arcade κουλτούρας.

Gaming στην πράξη: Από το χθες στο σήμερα

Δοκιμάσαμε το iMP Mini Arcade Pro σε μια ευρεία γκάμα τίτλων για να διαπιστώσουμε την ευελιξία του. Σε παιχνίδια όπως το Street Fighter 30th Anniversary Collection και το Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, η συσκευή μεταμορφώνεται. Η εμπειρία δεν έχει καμία σχέση με το να παίζεις με τα Joy-Cons. Οι ειδικές κινήσεις βγαίνουν αβίαστα, με τον μοχλό να «ακούει» στις διαγώνιες εντολές με ακρίβεια που σπάνια συναντάς σε αυτή την κατηγορία τιμής.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, ήταν η εκπαιδευτική διάσταση που απέκτησε η διαδικασία. Για ένα παιδί που έχει μεγαλώσει με οθόνες αφής και αναλογικούς μοχλούς, η αυστηρότητα και η ακρίβεια του ψηφιακού μοχλού ήταν μια αποκάλυψη. Το iMP λειτούργησε ως χρονομηχανή. Καθίσαμε δίπλα-δίπλα και του εξήγησα πώς παίζαμε εμείς στα ηλεκτρονικά της γειτονιάς. Το γεγονός ότι η κονσόλα είναι «κλειδωμένη» μέσα στο πλαίσιο του iMP, δημιουργεί μια οπτική γωνία που αναγκάζει τον παίκτη να καθίσει σωστά, να συγκεντρωθεί στην οθόνη και να χειριστεί τα πλήκτρα με όλο το χέρι και όχι μόνο με τους αντίχειρες. Αυτή η σωματική εμπλοκή με το παιχνίδι είναι κάτι που λείπει από το σύγχρονο gaming και το iMP την επαναφέρει θριαμβευτικά.

Εκτός από τα retro, δοκιμάσαμε και πιο μοντέρνα indie διαμάντια όπως το Cuphead και το Hades. Εδώ φάνηκε η ευελιξία του controller. Παρόλο που αυτά τα παιχνίδια σχεδιάστηκαν για σύγχρονα χειριστήρια, η ανταπόκριση των κουμπιών έδωσε μια νέα πνοή στο gameplay, κάνοντάς τα να μοιάζουν με χαμένα arcade classics. Φυσικά, πρέπει να σημειωθεί ότι παιχνίδια που απαιτούν δεξί αναλογικό μοχλό για την κάμερα ή twin-stick shooters δεν είναι συμβατά ή τουλάχιστον δεν παίζονται ευχάριστα, κάτι που είναι αναμενόμενο για τη φύση του προϊόντος.

Λειτουργικότητα και ευκολίες

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του iMP Mini Arcade Pro είναι η δυνατότητα pass-through charging. Στο πίσω μέρος υπάρχει θύρα εισόδου USB-C, που επιτρέπει την ταυτόχρονη φόρτιση της κονσόλας όσο παίζεις. Αυτό λύνει το μεγαλύτερο πρόβλημα του handheld gaming: την αυτονομία μπαταρίας. Μπορείς να έχεις το setup μόνιμα στο γραφείο σου, συνδεδεμένο στο ρεύμα, λειτουργώντας ως ένας μίνι σταθμός ψυχαγωγίας.

Επιπλέον, η ύπαρξη υποδοχής ακουστικών 3.5mm είναι μια καλοδεχούμενη προσθήκη, ειδικά αν θέλεις να απολαύσεις τα chiptune soundtracks χωρίς να ενοχλείς τους γύρω σου. Ο ήχος μεταφέρεται καθαρά, χωρίς παρεμβολές. Ωστόσο, θα θέλαμε ίσως κάποια διαχείριση έντασης απευθείας από τη βάση, καθώς η πρόσβαση στα κουμπιά έντασης του Switch, όταν αυτό είναι κουμπωμένο, δεν είναι πάντα η πιο εύκολη υπόθεση, αν και το iMP έχει προβλέψει ανοίγματα για αυτόν τον σκοπό.

Τα μειονεκτήματα: Τι πρέπει να προσέξετε

Παρά τον ενθουσιασμό, οφείλουμε να επισημάνουμε και τα σημεία που επιδέχονται κριτική. Το μέγεθος, αν και ιδανικό για σταθερό παιχνίδι, καθιστά τη μεταφορά του δύσκολη. Δεν είναι το αξεσουάρ που θα πετάξεις στην τσάντα πλάτης για να πάρεις μαζί σου στις διακοπές, εκτός αν έχεις πολύ χώρο. Είναι ένα αντικείμενο που απαιτεί τον δικό του χώρο στο σπίτι.

Επίσης, ο θόρυβος των κουμπιών και του μοχλού, που για εμάς τους παλιούς είναι μουσική στα αυτιά μας, μπορεί να γίνει ενοχλητικός για τους υπόλοιπους στο ίδιο δωμάτιο. Οι μικροδιακόπτες είναι θορυβώδεις – αυτό είναι το τίμημα της αυθεντικής αίσθησης. Τέλος, η τιμή του, αν και δικαιολογημένη από την ποιότητα κατασκευής, ίσως φανεί "τσουχτερή" για κάποιον που θέλει απλώς να παίξει περιστασιακά ένα παιχνίδι. Πρόκειται για μια επένδυση στην εμπειρία, όχι για μια φθηνή λύση ανάγκης.

Επίλογος

Το iMP Mini Arcade Pro δεν προσπαθεί να αντικαταστήσει το Pro Controller ή τα Joy-Cons για όλα τα παιχνίδια. Έχει συγκεκριμένη ταυτότητα και απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό, το οποίο όμως καταφέρνει να διευρύνει με έξυπνο τρόπο. Είναι η γέφυρα που ενώνει τον πατέρα που μεγάλωσε με Pac-Man και Street Fighter II, με το παιδί που ανακαλύπτει τώρα τον κόσμο των video games.

Η ευκολία με την οποία ο 8χρονος γιος μου το έστησε και άρχισε να παίζει, χωρίς καμία βοήθεια, είναι ίσως το πιο δυνατό επιχείρημα υπέρ του. Σε μια εποχή πολυπλοκότητας, το iMP προσφέρει την απλότητα που χρειαζόμασταν.

Αν είστε λάτρης των fighting games, των shoot 'em ups ή των κλασικών arcade συλλογών, το iMP Mini Arcade Pro είναι μονόδρομος. Μετατρέπει το Switch από μια φορητή κονσόλα σε ένα κόσμημα για το γραφείο ή το playroom, προσφέροντας ώρες διασκέδασης και, κυρίως, την ευκαιρία να μοιραστείτε ένα κομμάτι της παιδικής σας ηλικίας με την επόμενη γενιά, όχι μέσα από λόγια, αλλά μέσα από την πράξη του παιχνιδιού. Και αυτό, από μόνο του, είναι ανεκτίμητο.