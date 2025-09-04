Marswalker: Η πλατφόρμα που ανεβάζει τη ρομποτική σκούπα και στις σκάλες!

Οι σκάλες αποτελούν εδώ και χρόνια τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για τις ρομποτικές ηλεκτρικές σκούπες. Παρά την πρόοδο στην αυτονομία, στους αισθητήρες και στις λειτουργίες καθαρισμού, καμία συσκευή μέχρι σήμερα δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο. Η Eufy όμως πιστεύει ότι βρήκε τη λύση, παρουσιάζοντας το Marswalker, μια πλατφόρμα αναρρίχησης που υπόσχεται να μεταφέρει τη ρομποτική σκούπα στον επάνω ή κάτω όροφο χωρίς καμία παρέμβαση του χρήστη.

Η εταιρεία το περιγράφει ως την πρώτη στον κόσμο «ρομποτική αναρριχητική πλατφόρμα για σκάλες», με την κυκλοφορία του να έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2026. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Marswalker δεν είναι σκούπα ούτε σφουγγαρίστρα, καθώς η αποστολή του είναι αποκλειστικά η μεταφορά. Σχεδιάστηκε ειδικά για να συνεργάζεται με το Eufy RoboVac Omni S2, το νέο κορυφαίο μοντέλο της εταιρείας, το οποίο παρουσιάστηκε επίσης στην έκθεση IFA 2025.

Ο τρόπος λειτουργίας του Marswalker είναι εντυπωσιακός. Διαθέτει επεκτεινόμενους βραχίονες και ερπύστριες που του επιτρέπουν να κινείται πάνω-κάτω σε σκάλες διαφόρων σχημάτων – από ευθείες μέχρι L και U. Μέσω συνδεσιμότητας, το σύστημα επικοινωνεί με τη σκούπα και αναγνωρίζει πότε έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός σε έναν όροφο. Στη συνέχεια, αναλαμβάνει να τη μεταφέρει στον επόμενο χώρο, χωρίς ο χρήστης να χρειαστεί να αγγίξει τίποτα.

Πρόκειται για μια τολμηρή ιδέα, που αν λειτουργήσει όπως υπόσχεται η Eufy, μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον οικιακό καθαρισμό. Οι περισσότερες ρομποτικές σκούπες περιορίζονται μέχρι σήμερα σε ένα επίπεδο κάθε φορά, κάτι που μειώνει σημαντικά την πρακτικότητά τους σε σπίτια με περισσότερους ορόφους. Με το Marswalker, το εμπόδιο αυτό ενδέχεται να πάψει να υφίσταται.

Όσον αφορά το κόστος, η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τιμή για το Marswalker. Ωστόσο, η RoboVac Omni S2, που θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2026, θα κοστίζει 1.599 δολάρια μαζί με τη βάση αυτόματου αδειάσματος και καθαρισμού. Το συγκεκριμένο μοντέλο φέρνει επίσης μια ακόμη «παγκόσμια πρωτιά»: υποστηρίζει αρωματοθεραπεία, απελευθερώνοντας ευχάριστες μυρωδιές όσο καθαρίζει τον χώρο.

[via]