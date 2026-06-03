Marvel’s Wolverine: Μια καλή ματιά στο gameplay και ημερομηνία κυκλοφορίας!

Η εκδήλωση State of Play της Sony επικεντρώθηκε εμφατικά στον επόμενο μεγάλο αποκλειστικό τίτλο του PlayStation 5, το Marvel’s Wolverine. Η Insomniac Games, έπειτα από μια μακρά σιωπή μετά την αρχική ανακοίνωση, έδωσε στη δημοσιότητα 7 λεπτά καθαρού, in-engine gameplay, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που ήθελαν τον τίτλο να αποτελεί την πιο σκοτεινή, βίαιη και τεχνικά άρτια δημιουργία του στούντιο. Το παιχνίδι ακολουθεί τον James "Logan" Howlett και προσφέρει μια καθαρά single-player, story-driven εμπειρία.

Το σενάριο του παιχνιδιού εστιάζει σε έναν κουρασμένο Logan, ο οποίος προσπαθεί να αφήσει πίσω το παρελθόν του. Τρία χρόνια μετά την αποχώρηση του από την Team X, οι συνθήκες τον αναγκάζουν να επιστρέψει. Το trailer επιβεβαιώνει ότι οι μεταλλαγμένοι ζουν υπό καθεστώς τρόμου, κυνηγημένοι από τους Reavers, ενώ ο Bolivar Trask λειτουργεί ως ο κεντρικός ανταγωνιστής (mastermind), υποκινούμενος από την ιδεολογία της ανθρώπινης ανωτερότητας.

Το πιο σημαντικό νέο στοιχείο, ωστόσο, είναι η εκτενής συμμετοχή της Jean Grey, η οποία παρουσιάζεται ως αναδυόμενη ηγέτιδα των αιχμαλώτων. Η δυναμική μεταξύ του Logan και της Jean φαίνεται πως αποτελεί τον συναισθηματικό πυρήνα της αφήγησης. Παράλληλα, οι εμφανίσεις των Mystique, Sabretooth και Omega Red πιστοποιούν ότι η Insomniac Games έχει αξιοποιήσει εκτενώς τη δεξαμενή του X-Men lore.

Το σύστημα μάχης βασίζεται σε third-person hack-and-slash μηχανικές. Κάθε επιτυχημένο χτύπημα ή parry γεμίζει τη μπάρα Rage, ενώ ο μηχανισμός Last Stand επιτρέπει την άμεση επούλωση μέσω του Healing Factor όταν ο χαρακτήρας δεχθεί κρίσιμη ζημιά.

Σε αντίθεση με τη ρευστή και ακροβατική κίνηση του Spider-Man, η κίνηση του Wolverine περιγράφεται ως βαριά, βάναυση και στοχευμένη. Όταν ο Logan φτάσει στο Rage Tier 3, η οθόνη μεταβαίνει σε ένα εξαιρετικά στυλιζαρισμένο μονοχρωματικό φίλτρο (μαύρο, λευκό και έντονο κόκκινο του αίματος), αποτελώντας ευθεία αναφορά στην εμβληματική σειρά κόμικς Wolverine: Black, White, & Blood.

Ο παίκτης διαθέτει πολλαπλές επιλογές προσέγγισης. Οι επιθέσεις από ψηλά και η αθόρυβη εξόντωση εξυπηρετούν τα stealth τμήματα, όμως ο πυρήνας παραμένει η κατά μέτωπο σύγκρουση. Ο εχθρός, εξοπλισμένος με προηγμένα εμφυτεύματα, απαιτεί στρατηγική χρήση των Swappable Techniques, αναγκάζοντας τον παίκτη να προσαρμόζει το στυλ του απέναντι σε διαφορετικές κλάσεις (όπως τα heavily-armored Brutes).

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του trailer αφορά τη χρήση μοτοσυκλέτας σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο. Οι παίκτες έχουν πλήρη έλεγχο κατά τη διάρκεια της οδήγησης, με δυνατότητα εξουδετέρωσης εχθρικών οχημάτων, καταστροφής ελαστικών εν κινήσει και μεταπήδησης σε φορτηγά. Η φυσική του περιβάλλοντος διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο, καθώς το περιβάλλον είναι έντονα καταστρέψιμο. Σε ό,τι αφορά τον κόσμο, αντί για ένα τεράστιο, κενό περιβάλλον, το παιχνίδι υιοθετεί μια λογική "ευρειών ζωνών" (παρόμοια με τη σειρά Yakuza ή το God of War) γεμάτες με side missions, κρυμμένα collectibles και προαιρετικές αναμετρήσεις.

Το Marvel's Wolverine κυκλοφορεί αποκλειστικά στο PlayStation 5 στις 15 Σεπτεμβρίου 2026.