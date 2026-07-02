Τέλος τα Blu-ray παιχνίδια του PlayStation από το 2028

Σύνοψη

Η Sony ανακοίνωσε επίσημα τη διακοπή παραγωγής φυσικών δίσκων για τις κονσόλες PlayStation, με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2028.

Το μέτρο αφορά αποκλειστικά τις νέες κυκλοφορίες παιχνιδιών που θα διατεθούν στην αγορά μετά την καθορισμένη ημερομηνία.

Η στρατηγική επιλογή αποσκοπεί στη δραστική μείωση του κόστους διανομής και την εδραίωση του PlayStation Store ως πρωτεύοντος καναλιού πωλήσεων.

Η αγορά μεταχειρισμένων και τα καταστήματα λιανικής στην Ελλάδα αναμένεται να δεχθούν σημαντική πίεση, αλλάζοντας τον τρόπο που οι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση στο gaming.

Η Sony επιβεβαίωσε τον τερματισμό της παραγωγής φυσικών αντιτύπων (δίσκων) για όλα τα νέα παιχνίδια που θα κυκλοφορούν στις κονσόλες της, με την αλλαγή να τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2028. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος του παραδοσιακού μοντέλου διανομής που κυριάρχησε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η συγκεκριμένη κίνηση δεν προκύπτει ξαφνικά, αλλά αποτελεί τη λογική κατάληξη μιας μακρόχρονης τάσης. Ήδη από την κυκλοφορία του PlayStation 5, η Sony εισήγαγε τη Digital Edition, καταγράφοντας διαρκώς αυξανόμενα ποσοστά ψηφιακών πωλήσεων σε σχέση με τα φυσικά αντίτυπα. Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας την τελευταία τριετία επιβεβαιώνουν πως η συντριπτική πλειοψηφία των παικτών (ποσοστό που υπερβαίνει το 80% στις πωλήσεις νέων τίτλων) προτιμά την άμεση λήψη των δεδομένων έναντι της επίσκεψης σε φυσικό κατάστημα ή της αναμονής για παράδοση μέσω ταχυδρομείου.

Μείωση κόστους παραγωγής: Η εξάλειψη των πλαστικών θηκών, της εκτύπωσης εξωφύλλων, της κατασκευής οπτικών μέσων και των logistics εξοικονομεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τη Sony και τους συνεργαζόμενους publishers.

Η εξάλειψη των πλαστικών θηκών, της εκτύπωσης εξωφύλλων, της κατασκευής οπτικών μέσων και των logistics εξοικονομεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τη Sony και τους συνεργαζόμενους publishers. Περιθώριο κέρδους: Μέσω του PlayStation Store, η Sony διατηρεί το 30% από κάθε πώληση τρίτων κατασκευαστών, μεγιστοποιώντας τα έσοδά της συγκριτικά με τη χονδρική πώληση σε αλυσίδες λιανικής.

Μέσω του PlayStation Store, η Sony διατηρεί το 30% από κάθε πώληση τρίτων κατασκευαστών, μεγιστοποιώντας τα έσοδά της συγκριτικά με τη χονδρική πώληση σε αλυσίδες λιανικής. Περιβαλλοντικό αποτύπωμα: Η κατάργηση παραγωγής πλαστικών δίσκων και θηκών μειώνει σημαντικά το ανθρακικό αποτύπωμα του τμήματος PlayStation, εναρμονιζόμενη με τους ευρύτερους στόχους βιωσιμότητας της εταιρείας.

Ένα από τα κύρια ερωτήματα των χρηστών αφορά τη συλλογή παιχνιδιών που ήδη κατέχουν. Η Sony ξεκαθάρισε πως η παύση παραγωγής αφορά νέες κυκλοφορίες. Οι υπάρχοντες δίσκοι για συστήματα PS4 και PS5 θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά στις κονσόλες που διαθέτουν μονάδα οπτικού δίσκου και δεν έχει ανακοινωθεί καμία ενέργεια απενεργοποίησης των αδειών χρήσης που εγγράφονται στους υπάρχοντες δίσκους. Οι κάτοχοι του υπάρχοντος hardware θα μπορούν να εγκαθιστούν και να παίζουν τα παιχνίδια της φυσικής τους βιβλιοθήκης, ωστόσο, αναμένεται ότι τα μελλοντικά μοντέλα (π.χ. PlayStation 6) θα σχεδιαστούν αποκλειστικά ως digital-only συστήματα.