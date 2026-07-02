PS Plus: Αυτά είναι τα δωρεάν games για όλους τους συνδρομητές τον Ιούλιο

Η Sony ενισχύει σημαντικά τη συνδρομητική της υπηρεσία PS Plus για το καλοκαίρι, τοποθετώντας το Call of Duty: Modern Warfare III της Activision στην αιχμή του line-up. Πρόκειται για την άμεση συνέχεια του Modern Warfare II, η οποία διαθέτει ένα πλήρες οικοσύστημα περιεχομένου: το single-player campaign με τις open-combat αποστολές, το καθιερωμένο ανταγωνιστικό multiplayer και τον ανοιχτό κόσμο του Zombies mode (σχεδιασμένο από την Treyarch).

Ο δεύτερος τίτλος του μήνα είναι το For the King II της IronOak Games. Το παιχνίδι συνδυάζει στοιχεία επιτραπέζιων παιχνιδιών, turn-based στρατηγικής και roguelite μηχανισμών. Σε αντίθεση με τον προκάτοχο του, το sequel επεκτείνει τις δυνατότητες συνεργατικού παιχνιδιού, επιτρέποντας πλέον co-op 4 παικτών (διαδικτυακά ή τοπικά) στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν την τυραννική Queens Rosomon.

Η μάχη διεξάγεται σε σύστημα πλέγματος, απαιτώντας αυστηρή χωρική αντίληψη και διαχείριση πόρων. Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πολλαπλών κλάσεων, καθεμία με τα δικά της στατιστικά, ικανότητες και οπλισμό. Το στοιχείο της τυχαιότητας στον χάρτη, τα events και το loot, εξασφαλίζει υψηλό replayability.

Το line-up ολοκληρώνεται με το CrossCode της Radical Fish Games. Εδώ έχουμε ένα Action RPG δράσης εμπνευσμένο από την εποχή των 16-bit, το οποίο όμως διαθέτει σύγχρονη μηχανή φυσικής, γρήγορο σύστημα μάχης και περίπλοκους γρίφους (puzzles) που θυμίζουν τα κλασικά Dungeons της σειράς Zelda. Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα MMO του μακρινού μέλλοντος, το CrossWorlds, όπου αναλαμβάνετε τον έλεγχο της Lea, μιας παίκτριας που έχει χάσει τη μνήμη της και την ικανότητα ομιλίας.

Το σύστημα μάχης του CrossCode χαρακτηρίζεται από την ταχύτητά του. Οι παίκτες πρέπει να συνδυάσουν melee επιθέσεις, χρήση απομακρυσμένων βλημάτων και αποφυγές με απόλυτη ακρίβεια. Η εξέλιξη του χαρακτήρα γίνεται μέσω ενός εκτενούς skill tree που επιτρέπει βαθιά παραμετροποίηση ανάλογα με το στυλ παιχνιδιού. Αποτελεί ιδανική προσθήκη για τους παίκτες που αναζητούν μια απαιτητική, non-handholding εμπειρία που διαρκεί εύκολα πάνω από 40-50 ώρες για τους completionists.

Τα παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα δωρεάν για όλους τους συνδρομητές της υπηρεσίας PS Plus από τις 7 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου 2026.