Μέχρι το 2027, οι περισσότεροι χρήστες του Internet θα είναι... bots

Σύνοψη

Σύμφωνα με προβλέψεις της Cloudflare, ο όγκος δεδομένων που διακινείται από bots στο Internet θα υπερβεί αυτόν των ανθρώπων-χρηστών έως το 2027.

Η ραγδαία αύξηση αποδίδεται κυρίως στα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), τους web scrapers για εκπαίδευση LLMs και τους αυτόνομους ψηφιακούς πράκτορες.

Η μεταβολή αυτή επιφέρει σημαντική πίεση στις παγκόσμιες υποδομές φιλοξενίας, αυξάνοντας το κόστος bandwidth και τις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας.

Στην ελληνική αγορά, οι επιχειρήσεις και τα e-shops καλούνται να αναβαθμίσουν τα συστήματα WAF (Web Application Firewall) για να φιλτράρουν την αυτοματοποιημένη κίνηση χωρίς να υποβαθμίζουν την εμπειρία των πραγματικών χρηστών.

Η πρόβλεψη της Cloudflare για την κυριαρχία των Bots

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και τις επίσημες εκτιμήσεις της Cloudflare, η κίνηση των bots στο Internet αναμένεται να ξεπεράσει την αντίστοιχη ανθρώπινη δραστηριότητα μέχρι το 2027. Η συγκεκριμένη μεταβολή καθοδηγείται από την εκθετική αύξηση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, των web scrapers και των αυτόνομων AI agents που αλληλεπιδρούν με τις διαδικτυακές υποδομές για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.

Η δομή του Παγκόσμιου Ιστού αλλάζει ριζικά. Ιστορικά, το μεγαλύτερο ποσοστό της διαδικτυακής κίνησης προερχόταν από ανθρώπους που έκαναν περιήγηση σε ιστοσελίδες, παρακολουθούσαν βίντεο ή χρησιμοποιούσαν εφαρμογές. Τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό της αυτοματοποιημένης κίνησης κυμαίνεται σταθερά γύρω στο 40-50%. Ωστόσο, η ενσωμάτωση της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI) στις καθημερινές ροές εργασίας και η ανάπτυξη μοντέλων που απαιτούν τεράστιους όγκους δεδομένων για την εκπαίδευση τους, επιταχύνουν την κατανάλωση bandwidth από μηχανές.

Η ανατομία της νέας διαδικτυακής κίνησης

Οι αλγόριθμοι που σαρώνουν τον ιστό δεν είναι νέο φαινόμενο. Οι μηχανές αναζήτησης όπως η Google βασίζονται σε crawlers εδώ και δεκαετίες. Το στοιχείο που αλλάζει τα δεδομένα σήμερα είναι η πολυπλοκότητα και ο όγκος των νέων συστημάτων. Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο τομέα της AI αναπτύσσουν εξειδικευμένα bots τα οποία "κατεβάζουν" σχεδόν το σύνολο του διαθέσιμου δημόσιου ιστού για να εκπαιδεύσουν τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs) τους.

Παράλληλα, οι αυτόνομοι AI Agents έχουν αρχίσει να εκτελούν εργασίες εκ μέρους των χρηστών. Από την αυτοματοποιημένη αναζήτηση προσφορών σε αεροπορικά εισιτήρια μέχρι την ανάλυση του ανταγωνισμού και την αλληλεπίδραση με APIs χρηματοοικονομικών συστημάτων, τα bots αυτά λειτουργούν ακατάπαυστα, δημιουργώντας πολλαπλάσια requests (αιτήματα) στους servers σε σχέση με έναν μέσο άνθρωπο. Το αποτέλεσμα είναι η κατακόρυφη αύξηση των δεδομένων που διακινούνται μέσω των δικτύων οπτικών ινών και των υποθαλάσσιων καλωδίων παγκοσμίως.

Καλόβουλα vs. Κακόβουλα Bots

Η αυξημένη κίνηση των bots φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη διαχωρισμού τους. Τα "καλόβουλα" bots, όπως αυτά των μηχανών αναζήτησης, τα εργαλεία παρακολούθησης διαθεσιμότητας (uptime monitors) και οι εξουσιοδοτημένοι AI crawlers, είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του σύγχρονου Internet. Οι διαχειριστές συστημάτων επιτρέπουν την πρόσβασή τους, καθώς διασφαλίζουν την ευρετηρίαση και την ορατότητα των πληροφοριών.

Αντιθέτως, τα "κακόβουλα" bots αποτελούν άμεση απειλή. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα botnets που εκτελούν επιθέσεις DDoS, τα προγράμματα credential stuffing που δοκιμάζουν κλεμμένους κωδικούς, και τα scalper bots που εξαντλούν τα αποθέματα δημοφιλών προϊόντων σε κλάσματα δευτερολέπτου. Η Cloudflare επισημαίνει πως καθώς το γενικό ποσοστό των bots αυξάνεται, τα όρια μεταξύ "καλού" και "κακού" scraping γίνονται δυσδιάκριτα. Αρκετοί AI crawlers αγνοούν τις οδηγίες του αρχείου robots.txt, απομυζώντας υπολογιστικούς πόρους από τους servers χωρίς να προσφέρουν κάποια ανταποδοτική αξία (όπως π.χ. η αποστολή επισκεπτών μέσω ενός link).

Οι τεχνολογικές και οικονομικές επιπτώσεις

Για τους παρόχους φιλοξενίας (hosting providers) και τους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων, αυτή η αλλαγή έχει αυστηρά οικονομικό αντίκτυπο. Η εξυπηρέτηση χιλιάδων αυτοματοποιημένων αιτημάτων απαιτεί ισχυρότερους επεξεργαστές (CPU), περισσότερη μνήμη RAM και σημαντικά υψηλότερα όρια μεταφοράς δεδομένων (bandwidth). Εάν το 60% ή το 70% της κίνησης ενός ιστότοπου προέρχεται από bots, ο ιδιοκτήτης ουσιαστικά πληρώνει λειτουργικά έξοδα για να εξυπηρετεί μηχανές που δεν πρόκειται ποτέ να μετατραπούν σε πελάτες ή να κάνουν κλικ σε διαφημίσεις.

Τα παραδοσιακά εργαλεία analytics (όπως το Google Analytics) επηρεάζονται άμεσα, καθώς η παρουσία ισχυρών, καμουφλαρισμένων bots αλλοιώνει τα στατιστικά στοιχεία (bounce rates, time on site). Οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να επενδύσουν σε προηγμένα συστήματα Content Delivery Network (CDN) και εξειδικευμένες λύσεις Bot Management που χρησιμοποιούν μηχανική μάθηση για να αναλύουν τη συμπεριφορά του επισκέπτη (κινήσεις του ποντικιού, ρυθμός πληκτρολόγησης) και να εμποδίζουν τα αυτοματοποιημένα scripts.

Η ελληνική πραγματικότητα και η προσαρμογή των υποδομών

Στην Ελλάδα, η μεταβολή αυτή αγγίζει άμεσα τα τοπικά data centers και τους χιλιάδες επαγγελματίες που διατηρούν ηλεκτρονικά καταστήματα. Τα ελληνικά e-shops αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα από ανταγωνιστικά scraper bots που παρακολουθούν τις τιμές τους σε πραγματικό χρόνο για δυναμική τιμολόγηση. Η επιβάρυνση των servers, ειδικά σε πλατφόρμες όπως το WordPress/WooCommerce ή το Magento που απαιτούν αρκετούς πόρους, οδηγεί συχνά σε καθυστερήσεις φόρτωσης, γεγονός που πλήττει το SEO και τις μετατροπές των πραγματικών πελατών.

Οι ελληνικοί πάροχοι τηλεπικοινωνιών (Cosmote, Nova, Vodafone) και οι εταιρείες hosting καλούνται να διαχειριστούν το αυξημένο φορτίο στα εγχώρια δίκτυα. Η χρήση ενός αξιόπιστου WAF (Web Application Firewall) δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά βασική προϋπόθεση επιβίωσης για κάθε ψηφιακό project. Επιπλέον, τίθενται ζητήματα συμβατότητας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο GDPR, καθώς τα AI bots συλλέγουν δεδομένα, συχνά εις βάρος της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Η άποψη του Techgear

Η επιβεβαίωση πως το Internet μετατρέπεται σταδιακά σε ένα δίκτυο "machine-to-machine" επικοινωνίας αλλάζει τους κανόνες του ψηφιακού παιχνιδιού. Η συζήτηση περί Dead Internet Theory, αν και θεωρούνταν υπερβολική, αποκτά πλέον ισχυρή τεχνολογική βάση, όχι με την έννοια του «νεκρού», αλλά του βαθιά αυτοματοποιημένου.

Για τους δημιουργούς περιεχομένου και τους developers, η πρόκληση δεν είναι να σταματήσουν τα bots—κάτι πρακτικά αδύνατο—αλλά να ελέγξουν το ποιος και πώς αντλεί τα δεδομένα τους. Η εφαρμογή δυναμικών αλγορίθμων περιορισμού ρυθμού, η απόκρυψη κρίσιμων APIs και η σωστή παραμετροποίηση των κανόνων firewall στο edge (πριν η κίνηση φτάσει στον origin server) είναι τα μόνα τεχνικά αντίμετρα.

Το Internet του 2027 θα απαιτεί εξίσου έξυπνη άμυνα, υποχρεώνοντας τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν αλγόριθμους AI για να προστατευτούν από τα ίδια τα AI bots, σε μια διαρκή μάχη ανάλωσης υπολογιστικών πόρων.