Μεγάλη αλλαγή στο ChatGPT: Πώς λειτουργεί ο νέος Document Viewer του Deep Research

Μια σημαντική αναβάθμιση που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με σύνθετες πληροφορίες λανσάρει η OpenAI. Το δημοφιλές εργαλείο Deep Research του ChatGPT εμπλουτίζεται πλέον με έναν εξειδικευμένο, πλήρους οθόνης προβολέα εγγράφων (fullscreen document viewer), μετατρέποντας την πλατφόρμα από ένα απλό chatbot σε έναν ολοκληρωμένο ερευνητικό βοηθό.

Η νέα αυτή λειτουργία έρχεται να απαντήσει σε μια βασική ανάγκη των χρηστών: την ευκολότερη ανάγνωση και διαχείριση των εκτενών αναφορών που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς τους περισπασμούς του παραδοσιακού παραθύρου συνομιλίας.

Εργονομία και λειτουργικότητα

Ο πυρήνας της αναβάθμισης εστιάζει στην εμπειρία χρήστη. Ο νέος document viewer επιτρέπει την προβολή των παραγόμενων αναφορών σε ξεχωριστό περιβάλλον, αποσυνδεδεμένο από τη ροή του chat. Η σχεδιαστική φιλοσοφία ακολουθεί πρότυπα επαγγελματικών επεξεργαστών κειμένου:

Στην αριστερή πλευρά , μια δυναμική στήλη περιεχομένων δίνει τη δυνατότητα άμεσης πλοήγησης σε συγκεκριμένες ενότητες της έρευνας.

, μια δυναμική στήλη περιεχομένων δίνει τη δυνατότητα άμεσης πλοήγησης σε συγκεκριμένες ενότητες της έρευνας. Στη δεξιά πλευρά, μια επεκτάσιμη στήλη φιλοξενεί τις παραπομπές και τις πηγές, επιτρέποντας τον άμεσο έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών χωρίς να διακόπτεται η ανάγνωση.

Απόλυτος έλεγχος στην έρευνα

Πέρα από την εμφάνιση, η OpenAI ενισχύει και το λειτουργικό κομμάτι. Οι χρήστες αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να καθορίζουν με ακρίβεια το πεδίο της έρευνάς τους. Σύμφωνα με τα release notes, είναι εφικτός ο περιορισμός της αναζήτησης σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή σε μια διευρυμένη συλλογή συνδεδεμένων εφαρμογών που ο χρήστης θεωρεί αξιόπιστες.

Επιπλέον, η διαδικασία γίνεται πιο διαδραστική. Μέσω μιας επανασχεδιασμένης πλευρικής μπάρας, οι ερευνητές μπορούν να δημιουργούν και να επεξεργάζονται το πλάνο έρευνας πριν καν ξεκινήσει, αλλά και να παρεμβαίνουν διορθώνοντας την κατεύθυνση της ανάλυσης ενώ αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εξαγωγή και συμβατότητα

Καθώς το ChatGPT εδραιώνεται ως εργαλείο παραγωγικότητας, η συνδεσιμότητα με άλλες εφαρμογές καθίσταται κρίσιμη. Ο νέος viewer προσφέρει επιλογές εξαγωγής των τελικών αναφορών σε πολλαπλές μορφές, συμπεριλαμβανομένων των PDF, Word και Markdown. Αυτό επιτρέπει στους επαγγελματίες και τους φοιτητές να ενσωματώνουν άμεσα τα ευρήματα της AI στις εργασίες τους, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο μορφοποίησης.

Τι είναι το Deep Research;

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι, η λειτουργία Deep Research, που παρουσιάστηκε πέρυσι, αποτελεί την απάντηση της OpenAI σε σύνθετα ερωτήματα που απαιτούν κάτι παραπάνω από μια γρήγορη απάντηση. Το σύστημα "σπάει" την ερώτηση σε υπο-τμήματα, σαρώνει τον ιστό για πληροφορίες, διασταυρώνει ισχυρισμούς και συνθέτει τα ευρήματα σε μια συνεκτική, τεκμηριωμένη αναφορά. Με τη σημερινή αναβάθμιση, αυτή η διαδικασία αποκτά το περιβάλλον προβολής που της αρμόζει.

Διαθεσιμότητα

Η διάθεση των νέων δυνατοτήτων έχει ήδη ξεκινήσει για τους συνδρομητές των πακέτων Plus και Pro. Η OpenAI διευκρίνισε ότι οι χρήστες των δωρεάν πακέτων, καθώς και της βαθμίδας "ChatGPT Go", θα λάβουν την αναβάθμιση τις επόμενες ημέρες, καθιστώντας τα εργαλεία αυτά προσβάσιμα στο ευρύ κοινό πολύ σύντομα.