Meta AI: Θα αρχίσει να διαβάζει τα ιδιωτικά μηνύματα; Τι ισχύει τελικά

Μια ακόμη ιστορία τεχνολογικού πανικού έκανε τον γύρο των social media τις τελευταίες ημέρες. Βίντεο και posts με χιλιάδες κοινοποιήσεις ισχυρίζονται ότι από τις 16 Δεκεμβρίου η Meta θα αρχίσει να διαβάζει τα ιδιωτικά μηνύματα χρηστών σε Messenger, WhatsApp και Instagram για να τα χρησιμοποιήσει στην εκπαίδευση της Meta AI.

Το επίμαχο σημείο είναι η επικείμενη ανανέωση της Πολιτικής Ιδιωτικότητας της Meta, η οποία είχε ανακοινωθεί ήδη από τον Οκτώβριο και τίθεται σε ισχύ στις 16 Δεκεμβρίου 2025. Στο κείμενο η εταιρεία εξηγεί ότι θα αξιοποιεί πιο εκτεταμένα τα δεδομένα που προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών με τις λειτουργίες Meta AI. Τέτοιες πληροφορίες χρησιμοποιούνται ώστε οι προτάσεις περιεχομένου – όπως Reels, προσωποποιημένες προτάσεις ή διαφημίσεις – να γίνονται πιο σχετικές. Δεν υπάρχει, όμως, ούτε ένα σημείο που να αναφέρεται σε σάρωση ιδιωτικών συζητήσεων.

Παρόλα αυτά, ο συνδυασμός του όρου Meta AI με την ημερομηνία ενεργοποίησης της νέας πολιτικής ήταν αρκετός για να πυροδοτήσει μια σειρά από κατασκευασμένους ισχυρισμούς. Ορισμένοι δημιουργοί περιεχομένου, κυνηγώντας θεάματα και engagement, παρουσίασαν το update ως δήθεν πράσινο φως για μαζική παρακολούθηση συνομιλιών, χωρίς συναίνεση και χωρίς περιορισμούς. Το αφήγημα αυτό – όσο ανυπόστατο κι αν ήταν – διέθετε το απαραίτητο δραματικό φορτίο για να εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα.

Η Meta κλήθηκε γρήγορα να αποκαταστήσει την αλήθεια. Μιλώντας στο Snopes, η εταιρεία διευκρίνισε πως το update δεν αγγίζει με κανέναν τρόπο τα ιδιωτικά μηνύματα μεταξύ χρηστών. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι αλληλεπιδράσεις με τις λειτουργίες της Meta AI, δηλαδή όταν ο χρήστης επιλέγει συνειδητά να αλληλεπιδράσει με το σύστημα. Όπως επισημάνθηκε, η Meta δεν χρησιμοποιεί το περιεχόμενο ιδιωτικών μηνυμάτων για την εκπαίδευση των μοντέλων της, εκτός αν ο ίδιος ο χρήστης επιλέξει να το μοιραστεί μέσα στη συνομιλία, πρακτική που ίσχυε ήδη εδώ και καιρό.

Η λογική πίσω από αυτό είναι απλή: όταν κάποιος εισάγει εθελοντικά τη Meta AI μέσα σε μια συζήτηση, τότε το μοντέλο έχει πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες για να απαντήσει . Αντίθετα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι συζητήσεις παραμένουν κρυπτογραφημένες και ιδιωτικές. Δεν υπάρχει κάποιο κρυφό κανάλι συλλογής δεδομένων, ούτε μηχανισμός που ψαρεύει μηνύματα στο background.

Η Meta τονίζει ότι η παρερμηνεία γύρω από την πολιτική της δημιουργεί αχρείαστο θόρυβο και φόβο. Η εταιρεία γνωρίζει πως η εμπιστοσύνη του κοινού γύρω από την ιδιωτικότητα είναι εξαιρετικά εύθραυστη, ειδικά σε περιβάλλοντα όπου η παραπληροφόρηση ταξιδεύει γρηγορότερα από τα γεγονότα. Και η υπόθεση αυτή αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα του πώς ένα απόσπασμα πολιτικής, αποκομμένο από το πλαίσιο του, μπορεί να μετατραπεί σε viral μύθο.