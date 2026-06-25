Meta Arena: Η νέα πλατφόρμα αγορών προβλέψεων με σύστημα πόντων και gamification

Σύνοψη

Η Meta αναπτύσσει μια νέα, αυτόνομη εφαρμογή αγορών προβλέψεων (prediction markets) με την εσωτερική ονομασία Arena.

Η πλατφόρμα στοχεύει να ανταγωνιστεί άμεσα κορυφαίες υπηρεσίες του χώρου, όπως το Polymarket και το Kalshi.

Αρχικά, η συμμετοχή θα βασίζεται αποκλειστικά σε ένα σύστημα πόντων (gamification) και όχι σε στοιχήματα με πραγματικά χρήματα.

Η εταιρεία σχεδιάζει να αξιοποιήσει την τεράστια βάση των 3,56 δισεκατομμυρίων ενεργών χρηστών από το Facebook, το Instagram και το WhatsApp για τη μαζική προώθηση της νέας εφαρμογής.

Η Meta είχε δοκιμάσει μια αντίστοιχη προσέγγιση το 2020 με την εφαρμογή Forecast, η οποία όμως αποσύρθηκε δύο χρόνια αργότερα λόγω χαμηλής απήχησης.

Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει και άλλες πειραματικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, όπως το αυτόνομο εργαλείο Meta Photos.

Σύμφωνα με πρόσφατα ρεπορτάζ, ο CEO της Meta, Mark Zuckerberg, έχει δώσει ρητή εντολή σε μια μικρή, εξειδικευμένη ομάδα εντός της εταιρείας να αναπτύξει μια νέα εφαρμογή για smartphones. Το συγκεκριμένο λογισμικό ανήκει στην κατηγορία των αγορών προβλέψεων (prediction markets) και αναπτύσσεται κάτω από τον εσωτερικό κωδικό Arena.

Η στόχευση της Meta είναι η άμεση αμφισβήτηση της κυριαρχίας πλατφορμών όπως το Polymarket και το Kalshi, οι οποίες έχουν καταγράψει εκθετική άνοδο στους όγκους συναλλαγών τους κατά τη διάρκεια του 2026. Η νέα πλατφόρμα σχεδιάζεται ως μια εντελώς αυτόνομη οντότητα, διαχωρισμένη από τις κεντρικές εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης του ομίλου, αν και η στρατηγική προώθησής της θα βασιστεί στενά στο υπάρχον ψηφιακό οικοσύστημα της αμερικανικής εταιρείας.

Οι αγορές προβλέψεων επιτρέπουν στους χρήστες να στοιχηματίζουν στην έκβαση μελλοντικών γεγονότων. Η θεματολογία είναι πρακτικά ανεξάντλητη, καλύπτοντας γεωπολιτικές εξελίξεις, εκλογικές αναμετρήσεις, αθλητικά αποτελέσματα, οικονομικούς δείκτες και τάσεις της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, το δίκτυο του Polymarket κατέγραψε μόνο τον Απρίλιο του 2026 συνολικό όγκο συναλλαγών που ξεπέρασε τα 23,8 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα. Η ζήτηση είναι τόσο υψηλή που παραδοσιακές εταιρείες αθλητικού στοιχηματισμού, συμπεριλαμβανομένων των DraftKings και FanDuel, έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνουν παρόμοιες υπηρεσίες στα χαρτοφυλάκιά τους.

Το Arena της Meta αναμένεται να διαφοροποιηθεί αισθητά ως προς τον τρόπο συμμετοχής. Οι πηγές αναφέρουν πως η εφαρμογή δεν θα επιτρέπει την τοποθέτηση στοιχημάτων με πραγματικά χρήματα (είτε fiat νομίσματα, είτε κρυπτονομίσματα) και η αρχιτεκτονική του λογισμικού θα βασίζεται αποκλειστικά στη λογική των βιντεοπαιχνιδιών (gamification). Οι χρήστες θα λαμβάνουν, θα ανταλλάσσουν και θα ποντάρουν εικονικούς πόντους, κερδίζοντας διακριτικά (badges), επιτεύγματα και θέσεις σε ψηφιακούς πίνακες κατάταξης (leaderboards) ανάλογα με την ακρίβεια των προβλέψεών τους. Μολονότι η άμεση χρήση πραγματικών χρημάτων απουσιάζει, στελέχη της αγοράς επισημαίνουν πως το ενδεχόμενο να ενσωματωθεί ένα ολοκληρωμένο νομισματικό σύστημα στο μέλλον παραμένει ανοιχτό.

Το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Meta δεν εντοπίζεται στην αυστηρή καινοτομία του ψηφιακού της προϊόντος, αλλά στο πρωτοφανές δίκτυο διανομής της. Το Polymarket και το Kalshi, παρά την τεράστια επιτυχία τους, παραμένουν πλατφόρμες με εστιασμένο κοινό, αποτελούμενο κυρίως από επενδυτές της αγοράς των κρυπτονομισμάτων και εξειδικευμένους αναλυτές. Στον αντίποδα, η Meta διαθέτει περισσότερους από 3,56 δισεκατομμύρια καθημερινούς ενεργούς χρήστες σε εφαρμογές όπως το Facebook, το Instagram, το WhatsApp και το Messenger. Κατευθύνοντας ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό αυτών των χρηστών προς το Arena μέσω στοχευμένων ειδοποιήσεων και διασταυρούμενων προωθήσεων, η νέα εφαρμογή διαθέτει τη δυναμική να αποκτήσει μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα μια βάση ενεργών μελών που οι άμεσοι ανταγωνιστές της χρειάστηκαν χρόνια για να εδραιώσουν.

Η ενασχόληση με τις αγορές προβλέψεων δεν αποτελεί μια εντελώς νέα ιδέα για τον τεχνολογικό κολοσσό. Το 2020, το τμήμα Πειραματικών Εφαρμογών της Meta κυκλοφόρησε το Forecast, μια εφαρμογή για λογισμικό iOS που επέτρεπε στους χρήστες να θέτουν ερωτήματα και να προβλέπουν αποτελέσματα χρησιμοποιώντας ένα αντίστοιχο σύστημα πόντων. Το Forecast επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στις προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, ωστόσο, η πλατφόρμα δεν κατάφερε να προσελκύσει το αναμενόμενο ενδιαφέρον και έκλεισε οριστικά το 2022.

Σήμερα οι συνθήκες του παγκόσμιου διαδικτύου είναι ριζικά διαφορετικές. Το ψηφιακό οικοσύστημα των prediction markets έχει ωριμάσει τεχνολογικά, ενώ η ζήτηση του κοινού για εναλλακτικούς τρόπους gamified αλληλεπίδρασης βρίσκεται στο υψηλότερο καταγεγραμμένο σημείο της. Η ανάπτυξη του Arena εντάσσεται οργανικά στην ευρύτερη στρατηγική της Meta για τη δημιουργία πολλαπλών, αυτόνομων εφαρμογών που απαντούν στις σύγχρονες διαδικτυακές συμπεριφορές. Στο ίδιο πλαίσιο πειραματισμών εντοπίζεται και η ανάπτυξη του Meta Photos, μιας δεύτερης αυτόνομης εφαρμογής η οποία αξιοποιεί την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία νέων μορφών ψηφιακών μέσων.

Η απόφαση της Meta να σχεδιάσει το Arena γύρω από ένα σύστημα πόντων λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας απέναντι σε πολύπλοκες νομικές προκλήσεις. Πλατφόρμες που χρησιμοποιούν πραγματικά κεφάλαια υφίστανται αυστηρότατους ελέγχους από ομοσπονδιακές επιτροπές των ΗΠΑ, όπως η CFTC. Επιπρόσθετα, οι ρυθμιστικές αρχές ερευνούν συχνά τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα για ενδείξεις αθέμιτης χρηματιστηριακής πρακτικής και ανάπτυξης παραπλανητικών τεχνικών μάρκετινγκ.

Η πρωτοβουλία της Meta δημιουργεί ταυτόχρονα και έντονο σκεπτικισμό. Το Arena αναπτύσσεται την ώρα που η εταιρεία αντιμετωπίζει δεκάδες νομικές αγωγές, οι οποίες την κατηγορούν για τη σκόπιμη ενσωμάτωση εθιστικών αλγορίθμων που επιβαρύνουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων. Ερευνητές συμπεριφοράς και αναλυτές τονίζουν πως η εισαγωγή ενός μηχανισμού που προσομοιάζει λειτουργικά τον τζόγο (ακόμη και αν βασίζεται αποκλειστικά σε εικονικούς πόντους) εκπαιδεύει τους νεότερους χρήστες στη λήψη ρίσκου και στην αναζήτηση της άμεσης επιβράβευσης που συνοδεύει τα τυχερά παιχνίδια.