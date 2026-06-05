Meta Business Agent: Διαθέσιμο παγκοσμίως σε WhatsApp και Instagram

Σύνοψη

Η Meta ανακοίνωσε την παγκόσμια διάθεση του Meta Business Agent για τις πλατφόρμες WhatsApp, Instagram και Messenger.

Το σύστημα αναλαμβάνει την αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση πελατών, κλείνει ραντεβού, προτείνει προϊόντα από καταλόγους και ολοκληρώνει πωλήσεις.

Το νέο Meta Business Agent Platform επιτρέπει τη διασύνδεση με CRM και συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως το Shopify και το Zendesk.

Ενσωματώνεται λειτουργία «πρωινής αναφοράς» (morning briefing) για τους διαχειριστές της επιχείρησης, με σύνοψη των μηνυμάτων που ελήφθησαν εκτός ωραρίου.

Η ενεργοποίηση στο Instagram ξεκινά δωρεάν, με τα συνδρομητικά πακέτα κλιμακούμενης χρέωσης να ακολουθούν τους επόμενους μήνες.

Η Meta προχώρησε στην επίσημη παγκόσμια διάθεση του Meta Business Agent, ενός ολοκληρωμένου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης σχεδιασμένου να διαχειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η υπηρεσία επεκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο για το WhatsApp, το Instagram και το Messenger, έχοντας ήδη δοκιμαστεί επιτυχώς από περισσότερες από ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο του 2024.

Η συγκεκριμένη υλοποίηση αποτελεί την εξέλιξη του προγράμματος «Business AI», το οποίο εκπαιδεύτηκε αρχικά στις αγορές της Ινδίας, του Μεξικού και της Βραζιλίας. Σήμερα, η Meta επιχειρεί να προσφέρει enterprise επιπέδου αυτοματισμούς σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τον τεράστιο όγκο δεδομένων των πλατφορμών της, οι οποίες καταγράφουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο ενεργά νήματα συζητήσεων (threads) καθημερινά.

Τι είναι ακριβώς το Meta Business Agent;

Το Meta Business Agent είναι ένας αυτόνομος ψηφιακός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης που αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση πελατών στα κοινωνικά δίκτυα της Meta. Απαντά σε ερωτήματα χρηστών, προτείνει στοχευμένα προϊόντα από τον κατάλογο της επιχείρησης, αξιολογεί τα εισερχόμενα leads, κλείνει ραντεβού και ολοκληρώνει πωλήσεις, ενώ γνωρίζει πότε πρέπει να μεταβιβάσει τη συνομιλία σε ανθρώπινο εκπρόσωπο.

Το εργαλείο υπερβαίνει τη λογική των παραδοσιακών chatbots βασισμένων σε δέντρα επιλογών και ενσωματώνει παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για να προσαρμόζεται στο ύφος της κάθε επιχείρησης. Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα της Meta, οι δυνατότητές του κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Αυτόματη Εξυπηρέτηση: Άμεσες απαντήσεις σε ερωτήσεις πελατών στην τοπική τους γλώσσα.

Άμεσες απαντήσεις σε ερωτήσεις πελατών στην τοπική τους γλώσσα. Διαχείριση Καταλόγου: Απευθείας ανάσυρση δεδομένων από το product feed της επιχείρησης για προσωποποιημένες προτάσεις προϊόντων.

Απευθείας ανάσυρση δεδομένων από το product feed της επιχείρησης για προσωποποιημένες προτάσεις προϊόντων. Διαχείριση Leads: Φιλτράρισμα και αξιολόγηση των εισερχόμενων αιτημάτων (lead qualification).

Φιλτράρισμα και αξιολόγηση των εισερχόμενων αιτημάτων (lead qualification). Ολοκλήρωση Πωλήσεων: Υποστήριξη in-app αγορών χωρίς ο χρήστης να εγκαταλείπει το περιβάλλον του Instagram ή του WhatsApp.

Η πλατφόρμα Meta Business Agent Platform

Μαζί με τον Agent, η εταιρεία ανακοίνωσε το Meta Business Agent Platform. Πρόκειται για την κεντρική υποδομή που επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους προγραμματιστές να κατασκευάζουν, να προσαρμόζουν και να αναπτύσσουν τους βοηθούς τους σε μεγάλη κλίμακα.

Η πλατφόρμα προσφέρει enterprise-grade εργαλεία ελέγχου, δικλείδες ασφαλείας και αναλυτικά μετρικά στοιχεία. Το κρίσιμο στοιχείο εδώ είναι η ανοιχτή αρχιτεκτονική διασυνδέσεων. Η Meta επιτρέπει την άμεση ενσωμάτωση του Agent με εκατοντάδες εξωτερικά συστήματα και CRM, περιλαμβάνοντας το Shopify, το Zendesk και το Shopee. Αυτό σημαίνει ότι ο AI βοηθός μπορεί να διαβάζει τα αποθέματα μιας αποθήκης στο Shopify σε πραγματικό χρόνο ή να ανοίγει tickets τεχνικής υποστήριξης στο Zendesk, λειτουργώντας ως ένας αυτόνομος υπάλληλος.

Ο ψηφιακός συνεργάτης της επιχείρησης

Η χρήση του Meta Business Agent δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην επικοινωνία με τον τελικό καταναλωτή. Η Meta εισάγει τη λειτουργία του «ψηφιακού συνεργάτη» για τον ίδιο τον διαχειριστή της επιχείρησης. Κάθε πρωί, το σύστημα παραδίδει μια αυτοματοποιημένη που συνοψίζει τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ομαδοποιεί τα αιτήματα των πελατών και παρέχει insights για την απόδοση των νημάτων επικοινωνίας.

Τα μελλοντικά σχέδια, όπως επιβεβαιώνονται από την ανακοίνωση, προβλέπουν την επέκταση αυτών των δυνατοτήτων για την πλήρη διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών. Σταδιακά, ο Agent θα αναλαμβάνει την έρευνα αγοράς, την εξαγωγή συμπερασμάτων για την απόδοση συγκεκριμένων προϊόντων, τη διαχείριση του εταιρικού ημερολογίου, ακόμη και την ανάλυση του ανταγωνισμού. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν πρόσβαση σε αυτά τα πρώιμα εργαλεία μέσω του WhatsApp Business app, του Instagram Pro, του Messenger και του Meta Business Suite μπορούν ήδη να εγγραφούν στη σχετική λίστα αναμονής.

Νέα εργαλεία ανακάλυψης στο WhatsApp

Για την αύξηση της οργανικής απήχησης, η Meta προχωρά σε αλλαγές και στο περιβάλλον χρήστη (UI) του WhatsApp. Οι καταναλωτές θα μπορούν πλέον να αναζητούν απευθείας τις επιχειρήσεις πληκτρολογώντας το όνομά τους στην μπάρα αναζήτησης της εφαρμογής. Επιπλέον, διευκολύνεται ο διαμοιρασμός της κάρτας επαφής της επιχείρησης μέσα σε ιδιωτικά νήματα συζητήσεων, αυξάνοντας τη δυνατότητα ανακάλυψης από νέους πελάτες.

Ζητήματα ασφαλείας

Παρά τα πλεονεκτήματα του αυτοματισμού, η μετάβαση σε AI-driven συστήματα υποστήριξης εγείρει προκλήσεις. Υπενθυμίζουμε πως πολύ πρόσφατα καταγράφηκαν περιπτώσεις όπου κακόβουλοι χρήστες κατάφεραν να παραβιάσουν λογαριασμούς στο Instagram ξεγελώντας τον βοηθό υποστήριξης (Meta AI support assistant) μέσω social engineering απευθείας από την εφαρμογή. Η εφαρμογή αυστηρών δικλείδων ασφαλείας στο νέο Business Agent Platform θα αποτελέσει το βασικό τεστ αξιοπιστίας της Meta απέναντι στους εταιρικούς της πελάτες.

Διαθεσιμότητα και κόστος

Το λανσάρισμα της υπηρεσίας πραγματοποιείται σταδιακά. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν τον Business Agent στο Instagram εντελώς δωρεάν για το αρχικό στάδιο. Τους επόμενους μήνες, η Meta θα ανακοινώσει τη συνδρομητική της δομή, η οποία θα διαθέτει κλιμακωτές επιλογές προσαρμοσμένες στο μέγεθος και τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.