Meta One: Ανακοινώθηκαν επίσημα οι νέες συνδρομές για Facebook, Instagram και WhatsApp

Σύνοψη

Η Meta παρουσίασε επισήμως το Meta One, ένα νέο ενιαίο οικοσύστημα συνδρομητικών υπηρεσιών για όλες τις γνωστές εφαρμογές της.

Διατίθενται αυτόνομα πακέτα για κάθε πλατφόρμα ξεχωριστά (Instagram Plus, Facebook Plus, WhatsApp Plus) ξεκινώντας από τα 2,99 δολάρια μηνιαίως.

Τα συνδυαστικά πακέτα Core και Premium απευθύνονται σε power users προσφέροντας πρόσβαση στα ισχυρά μοντέλα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης Muse για δημιουργία εικόνων και βίντεο.

Οι επαγγελματίες και οι μεγάλες εταιρείες έχουν στη διάθεσή τους τα πακέτα Essential, Advanced, Expert και Max, τα οποία περιλαμβάνουν λεπτομερή στατιστικά στοιχεία και 24ωρη αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση.

Η απλή, καθημερινή χρήση των εφαρμογών της Meta, καθώς και των βασικών λειτουργιών του Meta AI, εξακολουθεί να παρέχεται εντελώς δωρεάν για δισεκατομμύρια χρήστες.

Η επίσημη ανακοίνωση του Meta One επιβεβαιώνει την οριστική μετάβαση της μητρικής εταιρείας των Facebook, Instagram και WhatsApp προς ένα υβριδικό μοντέλο λειτουργίας, το οποίο συνδυάζει την παραδοσιακή δωρεάν πρόσβαση με κλιμακωτές συνδρομητικές υπηρεσίες υπεραξίας.

Το νέο οικοσύστημα υπόσχεται να προσφέρει στους χρήστες, τους δημιουργούς περιεχομένου και τις επιχειρήσεις ένα διευρυμένο οπλοστάσιο λειτουργιών που βασίζονται στην προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη και τα νέα γλωσσικά μοντέλα της σειράς Muse, διατηρώντας παράλληλα ανέπαφη τη βασική εμπειρία χρήσης που απολαμβάνουν δισεκατομμύρια άνθρωποι καθημερινά σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Τι είναι ακριβώς το Meta One και ποια νέα εργαλεία ενσωματώνει;

Το Meta One αποτελεί τη νέα, κεντρική συνδρομητική ομπρέλα της Meta, η οποία ομαδοποιεί περισσότερες από 50 αποκλειστικές λειτουργίες για τα Facebook, Instagram, WhatsApp και το Meta AI. Σχεδιασμένο για να καλύψει εντελώς διαφορετικές ανάγκες, χωρίζεται σε ατομικά, συνδυαστικά και αυστηρά επαγγελματικά πακέτα, προσφέροντας από βασικές επιλογές εξατομίκευσης μέχρι απεριόριστη παραγωγή πολυμεσικού υλικού μέσω αλγορίθμων μηχανικής μάθησης.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Αυτόνομα πακέτα εφαρμογών: Διαχωρισμός υπηρεσιών ανά κοινωνικό δίκτυο με ελάχιστο μηνιαίο κόστος για απολύτως στοχευμένη χρήση ανάλογα με τις προτιμήσεις του καταναλωτή.

Διαχωρισμός υπηρεσιών ανά κοινωνικό δίκτυο με ελάχιστο μηνιαίο κόστος για απολύτως στοχευμένη χρήση ανάλογα με τις προτιμήσεις του καταναλωτή. Πρόσβαση σε μοντέλα Muse: Δυνατότητα εκτενούς παραγωγής εικόνων και βίντεο μέσω των νέων, εξαιρετικά ισχυρών αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης απευθείας από τα παράθυρα συνομιλίας των χρηστών.

Δυνατότητα εκτενούς παραγωγής εικόνων και βίντεο μέσω των νέων, εξαιρετικά ισχυρών αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης απευθείας από τα παράθυρα συνομιλίας των χρηστών. Επαγγελματικά εργαλεία: Ενσωμάτωση προηγμένων εργαλείων διαχείρισης περιεχομένου, προσχεδιασμού αναρτήσεων και εξαιρετικά λεπτομερών αναλυτικών στατιστικών δεδομένων για εταιρική χρήση.

Ενσωμάτωση προηγμένων εργαλείων διαχείρισης περιεχομένου, προσχεδιασμού αναρτήσεων και εξαιρετικά λεπτομερών αναλυτικών στατιστικών δεδομένων για εταιρική χρήση. Meta Business Agent: Αναβαθμισμένη αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση πελατών που λειτουργεί αδιάκοπα όλο το εικοσιτετράωρο για τις επαληθευμένες εμπορικές σελίδες των επιχειρήσεων.

Αναλυτική ματιά στα αυτόνομα πακέτα για κάθε πλατφόρμα

Η εταιρεία προσφέρει τη δυνατότητα στους απλούς χρήστες να επιλέξουν αναβαθμίσεις για μεμονωμένες εφαρμογές, εάν δεν επιθυμούν να δεσμευτούν σε ένα συνολικό πακέτο, ξεκινώντας από το WhatsApp Plus με κόστος €2,49 τον μήνα, μια υπηρεσία που προσθέτει αποκλειστικά θέματα εμφάνισης, ειδικά αυτοκόλλητα και τη δυνατότητα καρφιτσώματος περισσοτέρων συνομιλιών για καλύτερη οργάνωση της καθημερινότητας.

Ακολουθεί το Facebook Plus στα €2,99 μηνιαίως, ένα πακέτο το οποίο απευθύνεται σε όσους θέλουν να παραμετροποιήσουν πλήρως την εμπειρία τους στο ιστορικό κοινωνικό δίκτυο, παρέχοντας προσαρμοσμένα εικονίδια εφαρμογής και αποκλειστικές αντιδράσεις τύπου «super hearts» που ξεχωρίζουν έντονα στις αναρτήσεις των φίλων τους.

Τέλος, το Instagram Plus κοστολογείται επίσης στα €2,99 τον μήνα και εστιάζει στην εξατομίκευση των μηνυμάτων και των Ιστοριών, επιτρέποντας στους συνδρομητές να γνωρίζουν ακριβώς πότε κάποιος χρήστης έχει δει το περιεχόμενό τους και προσφέροντας παράλληλα εξαιρετικά χρήσιμες προεπισκοπήσεις των άμεσων μηνυμάτων πριν καν αυτά ανοιχτούν από τον παραλήπτη.

Συνδυαστικά πακέτα Core και Premium

Για το κοινό που αναζητά μια πραγματικά ολοκληρωμένη εμπειρία και επιθυμεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητες παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, το συνδυαστικό πακέτο Core προσφέρεται στα €6,99 τον μήνα και ενοποιεί όλα τα προνόμια των Instagram, Facebook και WhatsApp Plus μαζί με εξαιρετικά αυξημένα όρια χρήσης για τα δημιουργικά εργαλεία. Οι συνδρομητές αυτής της αναβαθμισμένης βαθμίδας μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο Restyle στο Instagram πολύ πιο συχνά, να εφαρμόζουν ειδικά ηχητικά εφέ φωνής και να παράγουν σημαντικά μεγαλύτερο όγκο πρωτότυπων εικόνων και βίντεο μέσω του ενσωματωμένου Meta AI.

Ανεβαίνοντας την κλίμακα των επιλογών, το πακέτο Premium απαιτεί μηνιαία συνδρομή ύψους €16,99, στοχεύοντας αποκλειστικά σε επαγγελματίες δημιουργούς ψηφιακών έργων και ιδιαίτερα απαιτητικούς χρήστες που χρειάζονται τα μέγιστα διαθέσιμα όρια για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, αξιοποιώντας την τεράστια υπολογιστική ισχύ της εταιρείας χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς.

Η ενσωμάτωση των μοντέλων Muse αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα αυτής της στρατηγικής απόφασης, καθώς η Meta έχει ρίξει τεράστιο βάρος στην ανάπτυξη αλγορίθμων που μπορούν να ανταγωνιστούν άμεσα τις κορυφαίες εξωτερικές υπηρεσίες παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης του διαδικτύου, προσφέροντας ασυναγώνιστη παραγωγή εικόνας και βίντεο απευθείας μέσα από τα γνωστά περιβάλλοντα συνομιλίας που χρησιμοποιούμε όλοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη κατά τη δοκιμαστική περίοδο εφαρμογής αυτού του μοντέλου, η εταιρεία αναφέρει πως έχουν καταγραφεί περισσότερες από 15 εκατομμύρια εγγραφές και ενεργές δοκιμές, γεγονός που αποδεικνύει το αδιαμφισβήτητο αρχικό ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού για τα νέα ψηφιακά εργαλεία. Οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των χρηστών που πληρώνουν για τα ακριβότερα συνδυαστικά πακέτα εστιάζουν κυρίως στις λειτουργίες ριζικής τροποποίησης εικόνων, δίνοντας απλώς μια σύντομη εντολή κειμένου στο σύστημα.

Πέραν των όσων ανακοινώθηκαν επίσημα για τις υπάρχουσες mobile εφαρμογές, η Meta σκοπεύει να ενσωματώσει στο άμεσο μέλλον και τη λειτουργία Edits Plus, ένα εντελώς νέο προϊόν που θα προσφέρει άφθονο αποθηκευτικό χώρο στο cloud για τον απρόσκοπτο συγχρονισμό αρχείων μεταξύ διαφορετικών συσκευών, υποστηριζόμενο από τον έξυπνο βοηθό που θα αναλύει εις βάθος τα στατιστικά του Instagram για να προτείνει διαρκώς νέες ιδέες περιεχομένου. Επιπλέον, το οικοσύστημα του Meta One αναμένεται να συνδεθεί στενά με τα επερχόμενα έξυπνα γυαλιά AI glasses της εταιρείας, επεκτείνοντας τη χρήση των παραγωγικών μοντέλων κατευθείαν στον φυσικό κόσμο και δίνοντας στους συνδρομητές τη μοναδική δυνατότητα να καταγράφουν, να επεξεργάζονται και να μοιράζονται επαυξημένες εμπειρίες απευθείας από την οπτική τους γωνία, παρακάμπτοντας ίσως και εντελώς την ανάγκη συνεχούς χρήσης της οθόνης ενός συμβατικού smartphone.

Εξειδικευμένες λύσεις για επιχειρήσεις και επαγγελματίες δημιουργούς

Η στρατηγική για την απόλυτη κυριαρχία στον προσοδοφόρο εταιρικό τομέα περιλαμβάνει τα εξειδικευμένα πακέτα Essential, Advanced, Expert και Max, τα οποία σχεδιάστηκαν προκειμένου να παρέχουν ισχυρά εργαλεία μάρκετινγκ, αναλυτικά στατιστικά στοιχεία και κορυφαία αυτοματοποίηση επικοινωνίας μέσω του Meta Business Agent. Οι τιμές για τις εταιρικές λύσεις ξεκινούν από τα €16,99 μηνιαίως και κλιμακώνονται έως τα €549 για τις ογκώδεις επιχειρηματικές δομές που διαχειρίζονται χιλιάδες αιτήματα καθημερινά.

Τα οφέλη των βαθμίδων Essential και Advanced

Η βασική επαγγελματική βαθμίδα Essential ξεκινά από τα €16,99 τον μήνα και περιλαμβάνει απαραίτητα εργαλεία διαχείρισης διαδικτυακής παρουσίας, αυξημένη πρόσβαση στον εικονικό πράκτορα εξυπηρέτησης του WhatsApp για αδιάλειπτη επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους πελάτες, καθώς και το πολυπόθητο σήμα επαλήθευσης μαζί με πολύτιμη προστασία από κάθε είδους πλαστοπροσωπία.

Για τις μεσαίες επιχειρήσεις που απαιτούν σαφώς πιο σύνθετα ψηφιακά εργαλεία, το πακέτο Advanced με αρχική τιμή στα €54,99 μηνιαίως, προσθέτει κρίσιμες δυνατότητες όπως ο λεπτομερής προγραμματισμός Ιστοριών έως και 30 ημέρες νωρίτερα, η άμεση προσθήκη ενεργών συνδέσμων σε οργανικές αναρτήσεις και Reels, και η παροχή λεπτομερών εξαγώγιμων αναλυτικών στατιστικών, ενώ παράλληλα επιτρέπει σε πολλαπλά μέλη μιας επαγγελματικής ομάδας να διαχειρίζονται τον ίδιο ακριβώς λογαριασμό χωρίς να χρειάζεται να μοιράζονται κοινούς κωδικούς πρόσβασης.

Οι κορυφαίες εκδόσεις Expert και Max για πολυεθνικές και μεγάλους οργανισμούς

Απευθυνόμενα αποκλειστικά σε πολύ μεγάλους οργανισμούς και απαιτητικές διαφημιστικές εταιρείες, τα κορυφαία πακέτα Expert και Max ξεκινούν από τα €164,99 και €549,99 τον μήνα αντίστοιχα, ενσωματώνοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο τεχνικής υποστήριξης και ασύλληπτη χωρητικότητα για αυτοματοποιημένες απαντήσεις μέσω του Meta Business Agent, ώστε να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα χιλιάδες πελάτες χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση.

Αυτά τα εργαλεία υψηλού κόστους υπόσχονται να μειώσουν δραματικά τα καθημερινά λειτουργικά έξοδα των εταιρειών που βασίζονται κατεξοχήν στα κοινωνικά δίκτυα για την πραγματοποίηση των πωλήσεών τους, μετατρέποντας επί της ουσίας τις γνωστές πλατφόρμες της Meta σε ένα απολύτως αυτόνομο, κλειστό οικοσύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου υπερυψηλής απόδοσης.

Διαθεσιμότητα

Να σημειωθεί ότι όλα τα νέα πακέτα Meta One διανέμονται σταδιακά παγκοσμίως και ανάλογα με τον λογαριασμό του χρήστη ή της επιχείρησης, επομένως, είναι αρκετά πιθανό να μην είναι διαθέσιμα σε όλους στην παρούσα φάση.