Μετφορμίνη: Φάρμακο για τον διαβήτη εξετάζεται ως μοριακή θεραπεία μακροζωίας

Σύνοψη

Η μετφορμίνη, ένα ευρέως διαδεδομένο και προσιτό φάρμακο για τον διαβήτη τύπου 2, συγκεντρώνει ισχυρά επιστημονικά δεδομένα αναφορικά με την ικανότητα της να επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση σε μοριακό επίπεδο.

Σύμφωνα με νέα ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Aging , το φάρμακο ενεργοποιεί το ένζυμο AMPK και αναστέλλει το σύμπλοκο mTORC1, οδηγώντας σε αυξημένη μακροαυτοφαγία και δραστική μείωση του οξειδωτικού στρες στα κύτταρα.

, το φάρμακο ενεργοποιεί το ένζυμο AMPK και αναστέλλει το σύμπλοκο mTORC1, οδηγώντας σε αυξημένη μακροαυτοφαγία και δραστική μείωση του οξειδωτικού στρες στα κύτταρα. Ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η ουσία προκαλεί θετικές επιγενετικές αλλαγές μέσω της σταθεροποίησης του ενζύμου TET2, ελαχιστοποιώντας τις βλάβες στο DNA και μειώνοντας τις πιθανότητες εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία.

Η επερχόμενη μεγάλης κλίμακας κλινική δοκιμή TAME (Targeting Aging with Metformin) θα εντάξει 3.000 άτομα σε 14 ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ, με μοναδικό σκοπό να επιβεβαιώσει τα εν λόγω ευρήματα σε υγιή πληθυσμό προκειμένου να εγκριθεί η προληπτική γεροπροστατευτική χρήση.

Η έρευνα γύρω από τη βιολογική γήρανση επικεντρώνεται πλέον στην ενδελεχή αξιολόγηση υφιστάμενων φαρμακευτικών ουσιών, με τη μετφορμίνη να αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας δοκιμασμένης θεραπείας που ενδέχεται να προσφέρει πολλαπλάσια οφέλη από τη στενή ρύθμιση της γλυκόζης στο αίμα. Ως εγκεκριμένο σκεύασμα πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2 και αποτελώντας συγχρόνως ένα από τα απολύτως βασικά φάρμακα στη λίστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η μετφορμίνη βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εκτενούς επιστημονικής ανασκόπησης που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο εξειδικευμένο περιοδικό Aging.

Μια ανεξάρτητη ομάδα ερευνητών από το πανεπιστήμιο Hamad Bin Khalifa του Κατάρ αναλύει λεπτομερώς τους ακριβείς μοριακούς μηχανισμούς μέσω των οποίων η συγκεκριμένη δραστική ουσία επηρεάζει καθοριστικά τη φθορά των κυττάρων, το γονιδίωμα και τον γενικότερο μεταβολισμό.

Η επιστημονική συζήτηση για τα πρόσθετα οφέλη του φαρμάκου ξεκίνησε έπειτα από την επανεξέταση μακροχρόνιων επιδημιολογικών μελετών, όπως η ιστορική μελέτη UK Prospective Diabetes Study (UKPDS), η οποία είχε καταγράψει παρατηρησιακά μια ιδιαίτερα σημαντική μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων στους ασθενείς που λάμβαναν τη θεραπεία, υποδεικνύοντας έτσι ένα ευρύτερο προστατευτικό αποτέλεσμα (legacy effect) που υπερβαίνει την απλή διαχείριση της νόσου του διαβήτη.

Ο μηχανισμός δράσης της μετφορμίνης στην κυτταρική γήρανση

Η μετφορμίνη παρεμβαίνει άμεσα στους θεμελιώδεις μηχανισμούς της κυτταρικής λειτουργίας μέσω της δραστικής ενεργοποίησης της πρωτεϊνικής κινάσης που εξαρτάται από την αδενοσίνη μονοφωσφορική (AMPK), η οποία ουσιαστικά λειτουργεί ως ο κεντρικός αισθητήρας ενέργειας ολόκληρου του οργανισμού.

Σύμφωνα με τα αυστηρά επικαιροποιημένα στοιχεία της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τα δώδεκα βασικά χαρακτηριστικά της γήρανσης, η απορρύθμιση της ικανότητας ανίχνευσης των θρεπτικών συστατικών αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες κυτταρικής παρακμής, και η συγκεκριμένη ενζυμική διαδικασία της AMPK αναλαμβάνει ρυθμιστικά να διορθώσει αυτή τη δυσλειτουργία.

Αυτή η διαδικασία ενεργοποίησης της AMPK προκαλεί άμεσα μια διαδοχική αλυσίδα ενδοκυτταρικών αντιδράσεων, οδηγώντας αρχικά στην αναστολή του συμπλόκου πρωτεϊνών mTORC1, γεγονός που με τη σειρά του πυροδοτεί με ταχύτατους ρυθμούς τη μακροαυτοφαγία.

Μέσω αυτού του εξαιρετικά σημαντικού φυσικού μηχανισμού, τα κύτταρα ανακυκλώνουν συνεχώς κατεστραμμένα ή περιττά οργανίδια και παθολογικές πρωτεΐνες, μειώνοντας δραματικά την τοξική συσσώρευση υπολειμμάτων που συνήθως χαρακτηρίζει την έναρξη πολυάριθμων νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Ταυτόχρονα, η δράση της φαρμακευτικής ουσίας εστιάζει στην άμεση αναστολή του συμπλόκου I μέσα στη μιτοχονδριακή αλυσίδα, η οποία ενισχύει τη μιτοχονδριακή βιογένεση και ελαττώνει δραστικά την παρουσία του καταστροφικού οξειδωτικού στρες, προστατεύοντας τους ιστούς από την αθροιστική φθορά του χρόνου και βελτιώνοντας σημαντικά τη συστημική ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Οι προκλινικές βιολογικές δοκιμές έχουν επανειλημμένα αποδείξει πως η αύξηση των επιπέδων της AMPK παρατείνει αισθητά τη συνολική διάρκεια ζωής σε νηματώδεις σκώληκες, ενώ η τεχνητή γενετική αφαίρεση του συγκεκριμένου ενζύμου σε ομάδες δοκιμών από ποντίκια εργαστηρίου έχει ως αποτέλεσμα τη ραγδαία μείωση του προσδόκιμου επιβίωσής τους.

Επιγενετικές τροποποιήσεις και το ένζυμο TET2

Ένας εξίσου κρίσιμος τομέας που αναδεικνύεται ξεκάθαρα μέσα από τη νέα επιστημονική δημοσίευση, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής συγγραφέα και ερευνητή γονιδιωματικής Jarra Manneh, αφορά την τεκμηριωμένη ικανότητα της μετφορμίνης να προκαλεί στοχευμένες επιγενετικές αλλαγές, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τον μεταβολισμό, την κυτταρική διαδικασία της γήρανσης και τη χρόνια συστημική φλεγμονή. Οι επιγενετικές αλλοιώσεις, οι οποίες αφορούν αυστηρά τον τρόπο έκφρασης των γονιδίων χωρίς ωστόσο να μεταβάλλουν δομικά την ακολουθία του DNA, αποτελούν σήμερα τον πλέον αξιόπιστο θεμελιώδη δείκτη της πραγματικής βιολογικής ηλικίας ενός οργανισμού.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η συνεχής λήψη της μετφορμίνης προωθεί την παραγωγή και αυξάνει εντυπωσιακά τη σταθερότητα ενός συγκεκριμένου ενζύμου που ονομάζεται TET2 (ten-eleven translocation 2), το οποίο διαδραματίζει τον πλέον καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της μακροπρόθεσμης δομικής ακεραιότητας του γονιδιώματος.

Η παρατεταμένη αυξημένη σταθερότητα του ενζύμου TET2 έχει ως άμεσο μοριακό αποτέλεσμα τη μείωση των επικίνδυνων και μη φυσιολογικών μοτίβων μεθυλίωσης του DNA, αποτρέποντας επί της ουσίας τη γονιδιωματική αστάθεια που αναπόφευκτα συσσωρεύεται καθώς ο ανθρώπινος οργανισμός διανύει τις δεκαετίες της ζωής του. Η θεωρία αυτή ενισχύεται και επιβεβαιώνεται από ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κλινικά δεδομένα παρατήρησης του 2022, όταν μια στοχευμένη μελέτη μικρής κλίμακας σε συνολικά 32 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 αποκάλυψε πως η συνεπής χορήγηση της ουσίας συσχετίστηκε απόλυτα με επιγενετικές ενδείξεις επιβραδυνόμενης βιολογικής γήρανσης, η οποία μάλιστα υπολογίστηκε σε εντυπωσιακή ηλικιακή αναστροφή της τάξεως των 2,7 έως 3,4 ετών σε άμεση σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Η διαρκής μείωση αυτών των παθολογικών μοτίβων μεθυλίωσης συνεπάγεται την επίτευξη μιας κατά πολύ πιο ισχυρής γονιδιωματικής σταθερότητας, διατηρώντας πρακτικά το συνολικό επιγενετικό προφίλ του εκάστοτε ασθενούς σε συνθήκες που παραπέμπουν λειτουργικά σε σαφώς νεότερους οργανισμούς.

Η επίδραση στο μικροβίωμα του εντέρου και οι φλεγμονές

Παράλληλα με την ισχυρή κυτταρική προστασία που παρέχει το φάρμακο, η γεροπροστατευτική ικανότητα της μετφορμίνης διαμεσολαβείται ικανοποιητικά από το πολύπλοκο μικροβίωμα του εντέρου, το οποίο επηρεάζεται δραστικά προς το καλύτερο μέσω της μακροχρόνιας χρήσης του. Το σκεύασμα φαίνεται ότι προκαλεί δομικές αλλαγές που ενισχύουν τον συνολικό πληθυσμό συγκεκριμένων αλυσίδων βακτηρίων, τα οποία είναι πρωτίστως υπεύθυνα για την πολύτιμη παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου.

Η σύνθετη αυτή βιολογική διαδικασία εξασφαλίζει τη μείωση της χρόνιας συστημικής φλεγμονής, τη βελτίωση της εντερικής ακεραιότητας και τη συνολική ενίσχυση της μεταβολικής υγείας του ανθρώπου. Επιπλέον πειραματικά δεδομένα υποδεικνύουν πως η χορήγηση της συγκεκριμένης ουσίας σε πειραματόζωα που ακολουθούσαν αποκλειστικά διατροφή με εξαιρετικά υψηλά λιπαρά, καταγράφηκε να συνδέεται στενά με τη δραστική καθυστέρηση της ανάπτυξης όγκων, στοιχείο που τονίζει με τον πλέον απόλυτο τρόπο τις πολυεπίπεδες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της σωστής λειτουργίας του γαστρεντερικού συστήματος και της προστασίας από θανατηφόρες ασθένειες.

Κλινικές δοκιμές: Από το MILES και το MeMeMe στο TAME

Παρά τον σημαντικό και ομολογουμένως τεράστιο όγκο θεωρητικών και προκλινικών στοιχείων που εντυπωσιάζουν τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια ιατρική κοινότητα στερείται μέχρι στιγμής οριστικών, μεγάλης κλίμακας κλινικών δεδομένων αναφορικά με την επίδραση της μετφορμίνης στο πραγματικό προσδόκιμο επιβίωσης εντελώς υγιών ανθρώπων. Η συντριπτική πλειοψηφία των διαθέσιμων ερευνών αφορά σχεδόν αποκλειστικά ασθενείς που είτε πάσχουν ήδη από διαβήτη είτε αντιμετωπίζουν καταγεγραμμένα καρδιαγγειακά νοσήματα, γεγονός που περιπλέκει επιστημονικά την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τη γενική και απομονωμένη αντιγηραντική της δράση σε αμιγώς υγιείς ιστούς.

Οι προπαρασκευαστικές δοκιμές MILES (Metformin in Longevity Study) και η εξειδικευμένη έρευνα MeMeMe αποτέλεσαν τα πλέον σημαντικά πρώτα βήματα κλινικής αξιολόγησης του φαρμάκου έναντι παθήσεων που σχετίζονται με την ηλικία, εντούτοις απαιτείται ένα εντελώς διαφορετικό στατιστικό δείγμα κλινικού μεγέθους για την πλήρη και οριστική επιβεβαίωση της δράσης του.

Για την οριστική κάλυψη αυτού του κρίσιμου ερευνητικού κενού, το εξαιρετικά φιλόδοξο επιστημονικό πρόγραμμα TAME (Targeting Aging with Metformin) έχει σχεδιαστεί σχολαστικά προκειμένου να πραγματοποιήσει εξειδικευμένες κλινικές δοκιμές με την άμεση συμμετοχή 3.000 ατόμων αποκλειστικά μη διαβητικού πληθυσμού, δοκιμή η οποία θα λάβει χώρα ταυτόχρονα σε 14 κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα των ΗΠΑ.

Η συγκεκριμένη μνημειώδης μελέτη αναμένεται να διαρκέσει συνολικά έξι χρόνια και έχει ως απόλυτο στόχο να καταγράψει μέσω αυστηρά καθορισμένων βιοδεικτών αν η ουσία μπορεί πράγματι να καθυστερήσει ή και να αποτρέψει την εμφάνιση πληθώρας παθήσεων που σχετίζονται με το γήρας, όπως τα καρδιαγγειακά προβλήματα, οι σύνθετες νευροεκφυλιστικές διαταραχές και οι διάφορες επικίνδυνες μορφές καρκίνου. Οι επικεφαλής ερευνητές υποστηρίζουν ανοιχτά πως, εφόσον τα τελικά αποτελέσματα των δοκιμών επιβεβαιώσουν πλήρως τις θεωρητικές υποθέσεις της ανασκόπησης του περιοδικού Aging, η σύγχρονη ιατρική κοινότητα θα επαναπροσδιορίσει εκ βάθρων τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει διαγνωστικά και θεραπευτικά την ανθρώπινη βιολογική φθορά, καθιερώνοντας ενδεχομένως την ανάπτυξη μαζικών προληπτικών γεροπροστατευτικών πρωτοκόλλων