Metro 2039: Ανακοινώθηκε επίσημα και αναμένεται τον χειμώνα του 2026!

Η αναμονή επτά ετών από την κυκλοφορία του Metro Exodus φτάνει στο τέλος της. Η 4A Games, το ουκρανικό στούντιο ανάπτυξης που συνέδεσε το όνομά του με την επιτυχημένη μεταφορά των μυθιστορημάτων του Dmitry Glukhovsky στον ψηφιακό κόσμο, προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση του Metro 2039. Ο νέος τίτλος αποτελεί το τέταρτο βασικό κεφάλαιο της σειράς first-person shooter και σηματοδοτεί μια σαφή επιστροφή στον κλειστοφοβικό, ψυχολογικό τρόμο που καθιέρωσε το franchise, ενσωματώνοντας παράλληλα κορυφαίες τεχνολογικές καινοτομίες.

Η παρουσίαση του παιχνιδιού μέσα από το Xbox First Look: Metro 2039 επιβεβαίωσε τις φήμες των τελευταίων μηνών, αποκαλύπτοντας έναν τίτλο που στοχεύει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητες των σύγχρονων συστημάτων, αφήνοντας οριστικά πίσω τους περιορισμούς των προηγούμενων γενιών.

Το Metro 2039 αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα τον χειμώνα του 2026. Ο τίτλος της 4A Games αναπτύσσεται αποκλειστικά για τις κονσόλες τρέχουσας γενιάς, δηλαδή τα PlayStation 5 και Xbox Series X|S, καθώς και για PC, χωρίς να υπάρχει καμία υποστήριξη για συστήματα όπως το PlayStation 4 ή το Xbox One.

Η απόφαση της εταιρείας να μην κυκλοφορήσει το παιχνίδι σε cross-gen μορφή ήταν αναμενόμενη για όσους παρακολουθούν στενά την τεχνική πορεία της 4A Games. Οι προγραμματιστές έχουν προχωρήσει σε μια ριζική αναδιάρθρωση της ιδιόκτητης 4A Engine. Η συγκεκριμένη μηχανή γραφικών σχεδιάστηκε από την αρχή με γνώμονα τη μέγιστη απόδοση στους τομείς του Global Illumination και του εγγενούς Ray Tracing.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και οπτική απόδοση:

Εγγενές Ray Tracing: Όλες οι πηγές φωτός στο παιχνίδι, από τους φακούς μέχρι τις σπίθες των όπλων, υπολογίζονται σε πραγματικό χρόνο. Δεν υπάρχουν πλέον "ψημένα" γραφικά, γεγονός που προσδίδει απόλυτο ρεαλισμό στις σκοτεινές σήραγγες της Μόσχας.

Προηγμένο Σύστημα Σωματιδίων: Ο καπνός, η ραδιενεργή τέφρα και η ομίχλη αλληλεπιδρούν δυναμικά με τον φωτισμό και την κίνηση του παίκτη.

Βελτιστοποίηση για PS5 και Xbox Series X: Αναμένεται υποστήριξη για πολλαπλά modes λειτουργίας (όπως Quality Mode με 4K ανάλυση στα 30fps και Performance Mode με δυναμική ανάλυση στα 60fps), ενώ η έκδοση του PC θα ενσωματώνει τεχνολογίες upscaling όπως DLSS 3.5 και FSR 3.

Η σημαντικότερη αφηγηματική αλλαγή στο Metro 2039 αφορά τον πρωταγωνιστή, ο οποίος θα διαθέτει για πρώτη φορά πλήρη φωνητική απόδοση. Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια σαφώς πιο σκοτεινή κατεύθυνση, επιστρέφοντας τον παίκτη στα κλειστοφοβικά, ραδιενεργά τούνελ του μετρό.

Η μετάβαση σε έναν πρωταγωνιστή που μιλάει, λύνει ένα από τα μακροβιότερα παράπονα της κοινότητας. Αν και ο Artyom, ο κεντρικός χαρακτήρας των προηγούμενων τίτλων (Metro 2033, Last Light, Exodus), διέθετε φωνή κατά τη διάρκεια των οθονών φόρτωσης και των ημερολογίων του, παρέμενε εντελώς σιωπηλός κατά τη διάρκεια του gameplay. Αυτό συχνά δημιουργούσε μια αποσύνδεση, ειδικά σε συναισθηματικά φορτισμένες σκηνές όπου οι άλλοι χαρακτήρες μιλούσαν απευθείας σε αυτόν και εκείνος ανταποκρινόταν μόνο με τη σιωπή του. Ο νέος πρωταγωνιστής —του οποίου η ταυτότητα μένει να επιβεβαιωθεί πλήρως ως προς το αν θα είναι ξανά ο Artyom ή κάποιος νέος επιζών— αναμένεται να αλληλεπιδρά οργανικά με τους συντρόφους του, προσφέροντας βάθος στις ηθικές επιλογές που θα πρέπει να λάβει ο παίκτης.

Η υπόθεση του παιχνιδιού φαίνεται να λαμβάνει χώρα μερικά χρόνια μετά τα γεγονότα του Exodus. Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο παιχνίδι ολοκληρώθηκε με την αναζήτηση ενός νέου σπιτιού στην επιφάνεια. Το Metro 2039, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του (που παραπέμπει ημερολογιακά στο μέλλον του συγκεκριμένου σύμπαντος), αναγκάζει τους χαρακτήρες να αντιμετωπίσουν μια νέα, ανείπωτη απειλή που τους φέρνει ξανά αντιμέτωπους με το σκοτάδι του ρωσικού υπόγειου σιδηροδρόμου. Η αίσθηση του survival horror επιστρέφει: τα πυρομαχικά θα είναι ελάχιστα, η συντήρηση της μάσκας αερίου κρίσιμη και η καθαριότητα των όπλων επιτακτική για την αποφυγή εμπλοκών εν μέσω συμπλοκής με τα μεταλλαγμένα πλάσματα.