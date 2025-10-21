Μια κοινή βιταμίνη που ίσως μειώνει στο μισό τον κίνδυνο καρκίνου του δέρματος

Μια νέα μεγάλη μελέτη φέρνει στο προσκήνιο μια απλή, προσιτή και πιθανώς επαναστατική προσέγγιση στην πρόληψη του καρκίνου του δέρματος: τη βιταμίνη B3. Συγκεκριμένα, η μορφή της γνωστή ως νικοτιναμίδη φαίνεται να προσφέρει ουσιαστική προστασία, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Vanderbilt University Medical Center και βασίστηκε σε δεδομένα του συστήματος Veterans Affairs (VA) των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα αποτελέσματα, που αφορούν δεκάδες χιλιάδες άτομα, δείχνουν ότι η λήψη νικοτιναμίδης μπορεί να μειώσει αισθητά τον κίνδυνο εμφάνισης νέων περιστατικών καρκίνου του δέρματος, ιδιαίτερα του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος, μιας από τις πιο συχνές μορφές μη μελανωματικού καρκίνου. Το εύρημα αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγές στις ιατρικές πρακτικές πρόληψης και να προωθήσει τη χρήση της βιταμίνης B3 ως πρώιμη προληπτική παρέμβαση.

Η ιστορία της νικοτιναμίδης στη δερματολογία δεν είναι καινούργια. Από το 2015, οι δερματολόγοι προτείνουν συχνά τη λήψη της σε άτομα που έχουν ήδη εμφανίσει καρκίνο του δέρματος, βασισμένοι σε μια σχετικά μικρή κλινική μελέτη 386 ασθενών. Εκείνη η έρευνα είχε δείξει ότι όσοι λάμβαναν νικοτιναμίδη εμφάνιζαν σημαντικά λιγότερα νέα περιστατικά σε σχέση με όσους δεν την έπαιρναν. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτά τα αποτελέσματα σε μεγαλύτερο πληθυσμό.

Το βασικό εμπόδιο ήταν η ίδια η φύση του συμπληρώματος: επειδή η νικοτιναμίδη διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή, η χρήση της δεν καταγράφεται συστηματικά στα ιατρικά αρχεία. Οι ερευνητές ξεπέρασαν αυτό το πρόβλημα με μια πρωτότυπη προσέγγιση. Εστίασαν στο τεράστιο αποθετήριο δεδομένων του VA Corporate Data Warehouse, όπου η βιταμίνη περιλαμβάνεται στην επίσημη φαρμακευτική λίστα του οργανισμού, επιτρέποντας έτσι την παρακολούθηση της χορήγησής της σε χιλιάδες ασθενείς.

Η ανάλυση περιέλαβε συνολικά 33.833 βετεράνους που είχαν λάβει θεραπεία με 500 mg νικοτιναμίδης δύο φορές την ημέρα για πάνω από έναν μήνα. Οι ερευνητές παρακολούθησαν τις επόμενες διαγνώσεις καρκίνου του δέρματος και συνέκριναν τα αποτελέσματα με εκείνα ασθενών που δεν λάμβαναν τη βιταμίνη.

Τα δεδομένα αποκάλυψαν κάτι εντυπωσιακό. Όσοι λάμβαναν νικοτιναμίδη είχαν συνολικά 14% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης νέου καρκίνου του δέρματος. Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι ότι στους ασθενείς που ξεκίνησαν τη λήψη της βιταμίνης αμέσως μετά την πρώτη διάγνωση καρκίνου του δέρματος, ο κίνδυνος μειώθηκε έως και 54%. Το όφελος αυτό, ωστόσο, φαινόταν να εξασθενεί όταν η θεραπεία ξεκινούσε μετά την εμφάνιση πολλαπλών περιστατικών. Η προστατευτική δράση ήταν πιο έντονη απέναντι στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, ενισχύοντας την άποψη ότι η πρώιμη χρήση μπορεί να είναι το κλειδί.

Σύμφωνα με τον Lee Wheless, MD, PhD, επικεφαλής της έρευνας και επίκουρο καθηγητή Δερματολογίας και Ιατρικής στο Vanderbilt University Medical Center, τα αποτελέσματα αυτά ενδέχεται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που οι γιατροί προσεγγίζουν την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος. Όπως εξηγεί, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν καθιερωμένες οδηγίες για το πότε πρέπει να ξεκινά η χρήση της νικοτιναμίδης. Η πρακτική ήταν να προτείνεται η λήψη της μόνο σε ασθενείς που έχουν ήδη εμφανίσει επαναλαμβανόμενους καρκίνους του δέρματος. Τα νέα ευρήματα, όμως, υποδεικνύουν ότι η έναρξη της θεραπείας νωρίτερα – ίσως μετά το πρώτο περιστατικό – μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη.

Ο Wheless επισημαίνει ότι δεν είναι όλοι οι ασθενείς το ίδιο επιρρεπείς, γεγονός που κάνει απαραίτητο τον εντοπισμό εκείνων που θα ωφεληθούν περισσότερο. Όπως σημειώνει, μόνο περίπου οι μισοί από τους ασθενείς που έχουν εμφανίσει καρκίνο του δέρματος θα παρουσιάσουν επανεμφανίσεις στο μέλλον.

Η μελέτη εξέτασε επίσης μια ξεχωριστή ομάδα 1.334 ατόμων που είχαν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνων και, κατά συνέπεια, είχαν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Σε αυτή την υποομάδα, η συνολική μείωση του κινδύνου δεν κρίθηκε στατιστικά σημαντική, αν και παρατηρήθηκε μια θετική τάση για λιγότερα περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος όταν η χρήση της νικοτιναμίδης ξεκινούσε νωρίς.

