Μια ματιά στο σκοτεινό μέλλον του Ήλιου

Κάποτε, σε περίπου πέντε δισεκατομμύρια χρόνια, ο Ήλιος μας θα πεθάνει. Θα φουσκώσει σε έναν κόκκινο γίγαντα, θα καταπιεί τους εσωτερικούς πλανήτες και τελικά θα συρρικνωθεί σε ένα μικροσκοπικό, εξαιρετικά πυκνό άστρο – έναν λευκό νάνο. Κι ενώ αυτή η εικόνα μοιάζει μακρινή, οι αστρονόμοι μόλις παρακολούθησαν ένα παρόμοιο δράμα να εκτυλίσσεται αλλού στον γαλαξία, δίνοντάς μας μια καθαρή πρόγνωση του δικού μας μέλλοντος.

Η «σκηνή του εγκλήματος» βρίσκεται 145 έτη φωτός μακριά, στον αστερισμό του Τριγώνου. Εκεί κατοικεί ο LSPM J0207+3331, ο γηραιότερος και ψυχρότερος λευκός νάνος που έχει εντοπιστεί να περιβάλλεται από έναν δίσκο γεμάτο σκόνη και βραχώδη θραύσματα. Οι αστρονόμοι από το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, χρησιμοποιώντας το παρατηρητήριο W. M. Keck στη Χαβάη, παρατήρησαν ότι αυτό το «νεκρό» άστρο φαίνεται να χωνεύει τα απομεινάρια ενός πλανήτη που κάποτε το συντρόφευε.

Η επικεφαλής της έρευνας, Érika Le Bourdais, περιγράφει το φαινόμενο ως «μια καθυστερημένη καταστροφή που αμφισβητεί όσα γνωρίζουμε για την εξέλιξη των πλανητικών συστημάτων». Κι αυτό γιατί ο λευκός νάνος είχε ήδη πεθάνει εδώ και τρία δισεκατομμύρια χρόνια όταν συνέβη το «γεύμα» του.

Αυτό που κάνει την ανακάλυψη ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι τα χημικά αποτυπώματα που άφησε πίσω του το κατασπαραγμένο σώμα. Οι ερευνητές εντόπισαν δεκατρία βαρέα στοιχεία στην ατμόσφαιρα του λευκού νάνου, τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ σε άστρο αυτού του τύπου. Πρόκειται για ένα χημικό παζλ που αποκαλύπτει πώς ήταν ο χαμένος πλανήτης: ένας κόσμος διαμέτρου τουλάχιστον 200 χιλιομέτρων, με μεταλλικό πυρήνα και βραχώδη μανδύα, παρόμοιο στη δομή με τη Γη.

Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι τέτοιου είδους στοιχεία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εκεί. Σε λευκούς νάνους πλούσιους σε υδρογόνο, τα βαριά στοιχεία «βυθίζονται» πολύ γρήγορα προς το κέντρο του άστρου, μέσα σε λίγες ημέρες. Στην περίπτωση του LSPM J0207+3331, αυτά τα στοιχεία είναι ακόμα ορατά, πράγμα που σημαίνει ότι το «γεύμα» του ήταν πρόσφατο, σε αστρονομική κλίμακα.

Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι ο κατεστραμμένος πλανήτης είχε πυρήνα που αποτελούσε περίπου το 55% της συνολικής του μάζας, ποσοστό υψηλότερο από της Γης (32%) αλλά χαμηλότερο από του Ερμή (70%). Αυτή η αναλογία δείχνει έναν πλανήτη που είχε υποστεί μακρά και βίαιη γεωλογική εξέλιξη πριν το τέλος του.

Το πιο μυστηριώδες στοιχείο της υπόθεσης είναι το τι προκάλεσε αυτή τη «μεταθανάτια» καταστροφή. Ο αστρονόμος John Debes από το Space Telescope Science Institute υποστηρίζει ότι κάτι διατάραξε το σύστημα πολύ μετά τον θάνατο του άστρου. Ίσως μια αόρατη γιγάντια πλανητική παρουσία, όπως ένας εξωπλανήτης με το μέγεθος του Δία, να άλλαξε τις τροχιές των υπολοίπων σωμάτων, οδηγώντας τον άτυχο κόσμο σε πορεία σύγκρουσης με τον λευκό νάνο. Ίσως πάλι, η σταδιακή απώλεια μάζας του άστρου να αποσταθεροποίησε από μόνη της το σύστημα.

Ανεξάρτητα από τον μηχανισμό, το συμπέρασμα είναι σαφές: ακόμη και αφού ένα άστρο «πεθάνει», οι πλανήτες του μπορούν να συνεχίσουν να κινούνται, να συγκρούονται και τελικά να καταλήξουν βορά του ίδιου του νεκρού τους Ήλιου. Η ιδέα αυτή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε την εξέλιξη των πλανητικών συστημάτων και προσφέρει ένα νέο εργαλείο στους επιστήμονες για να ανακαλύψουν τη σύσταση εξωπλανητών που αλλιώς θα παρέμεναν αόρατοι.

Κι αυτό γιατί, ειρωνικά, οι λευκοί νάνοι αποκαλύπτουν τα μυστικά των πλανητών μόνο αφού τους καταστρέψουν. Όταν ένας πλανήτης πέσει μέσα σε έναν λευκό νάνο, τα στοιχεία του ενσωματώνονται προσωρινά στην ατμόσφαιρα του άστρου, αφήνοντας ένα χημικό αποτύπωμα που οι αστρονόμοι μπορούν να «διαβάσουν». Είναι σαν να αναλύεις τα απομεινάρια ενός γεύματος για να μάθεις τι περιείχε.

Η ομάδα ελπίζει να εντοπίσει περισσότερες τέτοιες «κοσμικές σκηνές εγκλήματος» με τη βοήθεια αρχείων από το τηλεσκόπιο Gaia του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και τις υπέρυθρες παρατηρήσεις του James Webb Space Telescope. Αυτά τα δεδομένα ίσως αποκαλύψουν αν πράγματι υπήρχε ένας μακρινός γίγαντας που προκάλεσε την πτώση του πλανήτη – ή αν η φύση απλώς αποφάσισε να δείξει άλλη μια φορά την τυχαία σκληρότητά της.

Πέρα από το σοκ της εικόνας ενός άστρου που τρώει τον πλανήτη του, η ανακάλυψη αυτή ανοίγει έναν νέο δρόμο για τη μελέτη της γένεσης και του θανάτου των κόσμων σε ολόκληρο τον Γαλαξία. Αναλύοντας τα χημικά ίχνη που αφήνουν πίσω τους οι κατεστραμμένοι πλανήτες, οι αστρονόμοι μπορούν να ελέγξουν θεωρίες για τη δημιουργία και την εξέλιξη των εξωπλανητών σε κοσμική κλίμακα.

[source]