Μια νέα θεωρία 7 διαστάσεων δικαιώνει ξανά τον Stephen Hawking για τις μαύρες τρύπες

Σύνοψη

Νέα ερευνητική δημοσίευση προτείνει ένα μοντέλο βασισμένο στη θεωρία Einstein-Cartan σε πολλαπλότητες G 2 επτά διαστάσεων.

επτά διαστάσεων. Εισάγεται η έννοια της γεωμετρικής στρέψης του χωροχρόνου, η οποία αντικρούει την απόλυτη κατάρρευση της ύλης.

Σε πυκνότητες κλίμακας Planck δημιουργείται μια απωστική δύναμη, η οποία ανακόπτει την τελική φάση της εξάτμισης μέσω της ακτινοβολίας Hawking.

Η διαδικασία αφήνει πίσω της ένα σταθερό απομεινάρι με μάζα περίπου 9 x 10 -41 kg.

kg. Το σωματίδιο αυτό λειτουργεί ως αποθηκευτικό μέσο, κωδικοποιώντας τις πληροφορίες της ύλης μέσω του φάσματος οιονεί κανονικών τρόπων δόνησης ( quasi-normal mode spectrum ).

). Επιλύεται θεωρητικά το «Παράδοξο της Πληροφορίας» που είχε διατυπώσει ο Stephen Hawking τη δεκαετία του 1970.

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης θεωρητικής φυσικής είναι η συμφιλίωση της γενικής θεωρίας της σχετικότητας με την κβαντομηχανική, ειδικά στο ακραίο περιβάλλον μιας μαύρης τρύπας. Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό General Relativity and Gravitation, οι μαύρες τρύπες ίσως να μην εξαφανίζονται εντελώς, όπως προέβλεπαν μέχρι σήμερα τα κλασικά μοντέλα εξάτμισης.

Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία εξετάζει τις φαινομενολογικές συνέπειες μιας θεωρίας βαρύτητας επτά διαστάσεων, η οποία εισάγει νέες μεταβλητές στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τον χωρόχρονο. Μέσα από αυστηρά μαθηματικά μοντέλα, η μελέτη καταδεικνύει ότι ο Stephen Hawking είχε μεν δίκιο για τη θερμική ακτινοβολία των μαύρων τρυπών, αλλά το τελικό στάδιο του κύκλου ζωής τους περιλαμβάνει έναν αναπάντεχο μηχανισμό σταθεροποίησης που διατηρεί την πληροφορία άθικτη.

Τι προβλέπει το νέο μοντέλο των 7 διαστάσεων;

Το νέο μοντέλο βασίζεται στη θεωρία Einstein-Cartan και χρησιμοποιεί μαθηματικές δομές που ονομάζονται πολλαπλότητες G 2 επτά διαστάσεων. Εισάγει τη γεωμετρική στρέψη (torsion) του χωροχρόνου, η οποία σε ακραίες πυκνότητες δημιουργεί μια ισχυρή απωστική δύναμη. Η δύναμη αυτή ανακόπτει την πλήρη εξάτμιση της μαύρης τρύπας, αφήνοντας πίσω της ένα σταθερό υπολειμματικό σώμα με μάζα 9 x 10-41 kg.

Στην κλασική προσέγγιση της γενικής σχετικότητας του Einstein, η βαρύτητα ερμηνεύεται αποκλειστικά ως η καμπύλωση του χωροχρόνου παρουσία μάζας και ενέργειας. Η θεωρία Einstein-Cartan διευρύνει αυτό το πλαίσιο. Επιτρέπει στον χωρόχρονο όχι μόνο να καμπυλώνεται, αλλά και να «στρέφεται». Αυτή η γεωμετρική στρέψη έχει αμελητέα επίδραση σε μακροσκοπική κλίμακα, αλλά αποκτά καθοριστική σημασία σε υποατομικό επίπεδο.

Βασικά τεχνικά δεδομένα της θεωρίας

Απωστική Δύναμη σε Κλίμακα Planck: Όταν η ύλη συμπιέζεται σε κλίμακες Planck (όπου η θεωρία της βαρύτητας αρχίζει να υπακούει στους νόμους της κβαντομηχανικής), η στρέψη του χωροχρόνου μετατρέπεται σε ενεργή απωστική δύναμη.

Αποφυγή Μοναδικότητας (Singularity): Το παραπάνω φαινόμενο αποτρέπει τον σχηματισμό της κλασικής σημειακής μοναδικότητας με άπειρη πυκνότητα στο κέντρο της μαύρης τρύπας.

Μείωση Kaluza-Klein: Το μοντέλο χρησιμοποιεί τεχνικές Kaluza-Klein για την αναγωγή της γεωμετρίας, υποδεικνύοντας παράλληλα μια φυσική προέλευση για την ηλεκτρασθενή κλίμακα (246 GeV), γεγονός που προσφέρει θεωρητική γέφυρα για το Πρόβλημα της Ιεραρχίας στο Καθιερωμένο Πρότυπο της σωματιδιακής φυσικής.

Πώς επιλύεται το Παράδοξο της Πληροφορίας του Hawking;

Αντί οι πληροφορίες να καταστρέφονται στο τέλος της διαδικασίας εξάτμισης, αποθηκεύονται στο εναπομείναν σταθερό σωματίδιο. Το απομεινάρι αυτό λειτουργεί ως «μικροσκοπικός σκληρός δίσκος», κωδικοποιώντας τα δεδομένα της απορροφημένης ύλης μέσω ενός φάσματος οιονεί κανονικών τρόπων δόνησης, διασφαλίζοντας την αρχή της διατήρησης της πληροφορίας στην κβαντομηχανική.

Το Παράδοξο της Πληροφορίας (Information Paradox) προέκυψε το 1974, όταν ο Stephen Hawking απέδειξε θεωρητικά ότι οι μαύρες τρύπες δεν είναι εντελώς «μαύρες». Εκπέμπουν μια ασθενή θερμική ακτινοβολία (ακτινοβολία Hawking) λόγω κβαντικών διακυμάνσεων κοντά στον ορίζοντα γεγονότων. Με την πάροδο αστρονομικών χρονικών κλιμάκων, η μαύρη τρύπα χάνει σταδιακά τη μάζα της και συρρικνώνεται.

Το πρόβλημα που εντόπισε η επιστημονική κοινότητα αφορούσε την πληροφορία. Η ακτινοβολία Hawking είναι εντελώς θερμική και τυχαία, χωρίς να μεταφέρει δεδομένα για τα χαρακτηριστικά της ύλης που είχε καταπιεί η μαύρη τρύπα στο παρελθόν. Εάν η μαύρη τρύπα εξατμιστεί πλήρως, οι κανόνες της κβαντικής μηχανικής παραβιάζονται, καθώς μια βασική αρχή ορίζει ότι η φυσική πληροφορία του σύμπαντος πρέπει να διατηρείται.

Το μοντέλο G 2 πολλαπλοτήτων εξισορροπεί απόλυτα αυτή την αντίφαση. Καθώς η εξάτμιση πλησιάζει στο τέλος της, ο ρυθμός απώλειας μάζας μηδενίζεται σε μια κρίσιμη τιμή. Η απωστική γεωμετρική δύναμη σταματά δυναμικά την περαιτέρω κατάρρευση, και η εξάτμιση «παγώνει». Το αποτέλεσμα είναι ένα απειροελάχιστο, μακρόβιο (ουσιαστικά αιώνιο) απομεινάρι.

Τα χαρακτηριστικά αυτής της οντότητας περιλαμβάνουν:

Φάσμα Δονήσεων: Κάθε σωματίδιο ύλης που απορροφήθηκε, έχει αφήσει ένα ξεχωριστό αποτύπωμα δόνησης εντός της εσωτερικής γεωμετρίας αυτού του απομειναριού.

Μικροσκοπικό Μέγεθος: Παρότι φέρει όλη την πληροφορία, οι φυσικές του διαστάσεις εντοπίζονται στην κλίμακα Planck.

Σταθερότητα: Σε αντίθεση με θεωρίες που προβλέπουν τη βίαιη έκρηξη μιας μικρο-μαύρης τρύπας στα τελευταία στάδια της εξάτμισης, το συγκεκριμένο μοντέλο επιβεβαιώνει θερμοδυναμική ισορροπία.

Οι ευρύτερες προεκτάσεις για την Κβαντική Βαρύτητα

Η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν αφορά απλώς την κατανόηση των μαύρων τρυπών, αλλά συνδέεται οργανικά με τη Θεωρία των Χορδών και την κβαντική βαρύτητα. Η χρήση των G 2 πολλαπλοτήτων συναντάται συχνά στις θεωρίες υπερχορδών, υποδεικνύοντας ότι ο μακροσκοπικός μας κόσμος των τεσσάρων διαστάσεων (τρεις χωρικές και μία χρονική) συνοδεύεται από κρυφές, συμπαγοποιημένες διαστάσεις.

Η μελέτη αποδεικνύει ότι οι αλληλεπιδράσεις υψηλής ενέργειας στον πυρήνα των μαύρων τρυπών μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν όχι ως «ανωμαλίες» των μαθηματικών μας εργαλείων, αλλά ως δομικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του σύμπαντος. Η πρόβλεψη για τη δημιουργία αυτών των σταθερών απομειναριών εγείρει επίσης ένα νέο ερώτημα: Εάν αυτά τα σταθερά, μικροσκοπικά και μαζικά σωματίδια υπάρχουν από τις απαρχές του Σύμπαντος (πρωταρχικές μαύρες τρύπες), ενδέχεται να αποτελούν ένα σημαντικό κλάσμα της Σκοτεινής Ύλης.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιβεβαίωση της ύπαρξης των υπολειμμάτων μέσω άμεσης παρατήρησης παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Μιλάμε για αντικείμενα εξωφρενικά μικρού μεγέθους και μάζας 9 x 10-41 kg, τα οποία δεν αλληλεπιδρούν εύκολα με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που καταγράφουν τα σημερινά τηλεσκόπια.

Ωστόσο, η αξία της συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στην αυστηρή μαθηματική της συνέπεια. Εισάγοντας τη γεωμετρική στρέψη, η θεωρία παρέχει έναν ελεγχόμενο και κομψό μηχανισμό που προστατεύει το οικοδόμημα της κβαντικής μηχανικής από την κατάρρευση που προκαλούσε το Παράδοξο της Πληροφορίας.