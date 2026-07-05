Μια νέα θεωρία 7 διαστάσεων εξηγεί τη μάζα των σωματιδίων και λύνει το παράδοξο των μαύρων τρυπών

Σύνοψη

Ο Stephen Hawking απέδειξε ότι οι μαύρες τρύπες εκπέμπουν ακτινοβολία και εξατμίζονται, δημιουργώντας το «παράδοξο της πληροφορίας» στην κβαντική μηχανική.

Μια νέα θεωρία (Einstein-Cartan) προτείνει ότι η βαρυτική κατάρρευση σταματά, αφήνοντας ένα σταθερό κατάλοιπο μάζας.

Η λύση βασίζεται σε μαθηματική γεωμετρία 7 διαστάσεων, όπου η χωροχρονική στρέψη παράγει μια απωθητική δύναμη σε ακραίες πυκνότητες.

Αυτό το μικροσκοπικό κατάλοιπο λειτουργεί ως «σκληρός δίσκος», ικανός να αποθηκεύσει 1.515×10⁷⁷ qubits πληροφορίας (για μια μαύρη τρύπα ηλιακής μάζας).

Η ίδια γεωμετρία 7 διαστάσεων προσφέρει απάντηση στην προέλευση της μάζας των στοιχειωδών σωματιδίων, ταυτίζοντας το μοντέλο με την ηλεκτρασθενή κλίμακα (246 GeV) του πεδίου Higgs.

Παρότι τα σωματίδια της θεωρίας είναι εκτός εμβέλειας του LHC, τα κατάλοιπα των μαύρων τρυπών ενδέχεται να αποτελούν μέρος της Σκοτεινής Ύλης, επιτρέποντας την πειραματική παρατήρηση.

Η σύγχρονη φυσική αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες ένα θεμελιώδες πρόβλημα που διχάζει την κβαντική μηχανική και τη γενική σχετικότητα, το «παράδοξο της πληροφορίας» των μαύρων τρυπών. Η ερευνητική κοινότητα βρίσκεται, ωστόσο, μπροστά σε μια ανακάλυψη που ενδέχεται να δώσει την οριστική απάντηση.

Μια νέα θεωρητική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό General Relativity and Gravitation από την ομάδα του Richard Pinčák στο Ινστιτούτο Πειραματικής Φυσικής της Σλοβακικής Ακαδημίας Επιστημών, προτείνει μια καινοτόμο λύση βασισμένη στην πολύπλοκη γεωμετρία ενός χώρου με επιπλέον διαστάσεις. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αφορά το πώς η ίδια θεωρία ρίχνει φως και στην προέλευση της μάζας των θεμελιωδών σωματιδίων.

Πώς λύνεται το παράδοξο της πληροφορίας στις Μαύρες Τρύπες;

Αντί να εξαφανιστεί πλήρως μέσω της ακτινοβολίας Hawking, η μαύρη τρύπα συρρικνώνεται μέχρι να σταθεροποιηθεί σε ένα «κατάλοιπο» μάζας 9x10⁻⁴¹ kg. Η θεωρία βασίζεται σε χώρο 7 διαστάσεων, όπου η γεωμετρική στρέψη παράγει μια απωθητική δύναμη που σταματά τη βαρυτική κατάρρευση, διασώζοντας έτσι την κβαντική πληροφορία.

Για να κατανοήσουμε το μέγεθος της ανακάλυψης, οφείλουμε να ανατρέξουμε στη δεκαετία του 1970, όταν ο Stephen Hawking απέδειξε μέσω ημικλασικών υπολογισμών ότι οι μαύρες τρύπες δεν είναι εντελώς «μαύρες», αλλά εκπέμπουν μια ασθενή ακτινοβολία (ακτινοβολία Hawking) που σταδιακά καταναλώνει την ενέργεια τους, οδηγώντας τες τελικά στην πλήρη εξάτμιση. Η εξέλιξη αυτή παραβιάζει την αρχή της μοναδιαίας εξέλιξης (unitarity) της κβαντικής μηχανικής, σύμφωνα με την οποία η πληροφορία δεν μπορεί ποτέ να καταστραφεί. Εάν όλη η ύλη που καταπίνει μια μαύρη τρύπα χάνεται μετά την εξάτμισή της, η φυσική καταρρέει.

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε μια παραλλαγή της βαρυτικής θεωρίας, γνωστή ως θεωρία Einstein-Cartan, δομημένη σε 7 διαστάσεις πάνω σε μια μαθηματική δομή που ονομάζεται πολλαπλότητα G2 με στρέψη. Αντίθετα με την τυπική Γενική Σχετικότητα του Einstein, όπου ο χωροχρόνος αποκλειστικά καμπυλώνεται, η θεωρία Einstein-Cartan επιτρέπει επίσης τη «στρέψη» του χωροχρόνου. Σε συνθήκες ακραίας πυκνότητας, όπως αυτές που συναντώνται στην κλίμακα Planck, αυτή η στρέψη δημιουργεί μια ισχυρή απωθητική δύναμη που ανακόπτει την τελική φάση της εξάτμισης, αφήνοντας ένα σταθερό κατάλοιπο.

Εκεί ακριβώς εντοπίζεται η λύση του παραδόξου, ότι δηλαδή τα δεδομένα δεν χάνονται. Το κατάλοιπο μετατρέπεται σε ένα συμπαντικό αρχείο αποθήκευσης, ενώ η κβαντική πληροφορία κωδικοποιείται και παγιδεύεται μέσα στις δονήσεις του πεδίου στρέψης. Οι υπολογισμοί της ερευνητικής ομάδας αποδεικνύουν ότι το κατάλοιπο μιας μαύρης τρύπας με μάζα αντίστοιχη του δικού μας Ήλιου, θα μπορούσε να αποθηκεύσει 1.515x10⁷⁷ qubits πληροφορίας. Η χωρητικότητα αυτή είναι απόλυτα επαρκής για τη διατήρηση όλης της ύλης που απορροφήθηκε αρχικά.

Ποια είναι η σύνδεση με το πεδίο Higgs και την προέλευση της μάζας;

Η αναγωγή του θεωρητικού μοντέλου από τις 7 στις 4 διαστάσεις του δικού μας χωροχρόνου, γεννά φυσικά την ηλεκτρασθενή κλίμακα στα 246 GeV. Ο ίδιος ακριβώς γεωμετρικός μηχανισμός που αποτρέπει την εξάτμιση της μαύρης τρύπας, προσφέρει μια αυστηρά γεωμετρική εξήγηση για το πώς τα σωματίδια αποκτούν μάζα μέσω του πεδίου Higgs.

Το εύρημα που συνδέει τη μακροκοσμική ασύμπτωτη συμπεριφορά των μαύρων τρυπών με τη σωματιδιακή φυσική αποτελεί την κορύφωση της μελέτης. Το Καθιερωμένο Πρότυπο (Standard Model) απαιτεί την παρουσία του πεδίου Higgs για να προσδώσει μάζα στα στοιχειώδη σωματίδια, μια κλίμακα ενέργειας που κυμαίνεται περίπου στα 246 GeV.

Μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, η αναμενόμενη τιμή κενού (vacuum expectation value - VEV) που λαμβάνει το πεδίο της χωροχρονικής στρέψης, ταυτίζεται δυναμικά με τα 246 GeV κατά τη μετάβαση από τον 7-διάστατο χώρο στον 4-διάστατο. Αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος πυρήνας της γεωμετρίας που διασώζει την πληροφορία από την κβαντική λήθη, απαντά ταυτόχρονα στο πρόβλημα της ιεραρχίας των μαζών. Η λύση προσφέρει μια ενοποιημένη εικόνα μεταξύ βαρύτητας και κβαντικού πεδίου, χρησιμοποιώντας αυστηρά γεωμετρικές σχέσεις αντί για εξωτικά, αυθαίρετα σωματίδια.

Πώς μπορούμε να επαληθεύσουμε τη θεωρία των 7 διαστάσεων;

Για να αποδειχθεί η ύπαρξη των επιπλέον διαστάσεων, η επιστημονική κοινότητα θα αναζητήσει βαρυτικές υπογραφές από τα κατάλοιπα των μαύρων τρυπών, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελούν τη Σκοτεινή Ύλη, καθώς και ίχνη στην Κοσμική Μικροκυματική Ακτινοβολία Υποβάθρου (CMB).

Αναπόφευκτα τίθεται το ερώτημα: αν υπάρχουν αυτές οι 7 διαστάσεις, γιατί δεν τις έχουμε παρατηρήσει; Η απάντηση εντοπίζεται στις απαιτούμενες κλίμακες ενέργειας. Τα σωματίδια που σχετίζονται με αυτές τις διαστάσεις (διεγέρσεις Kaluza-Klein) υπολογίζεται ότι διαθέτουν μάζες γύρω στα 8.6x10¹⁵ GeV. Το συγκεκριμένο νούμερο υπερβαίνει κατά επτά τάξεις μεγέθους τις δυνατότητες του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) στο CERN, ο οποίος λειτουργεί στην κλίμακα των 13-14 TeV.

Παρά την αδυναμία εργαστηριακής παρατήρησης, η θεωρία είναι πλήρως ελέγξιμη. Αρχικά, τα σταθερά κατάλοιπα των μαύρων τρυπών (με μάζα 9x10⁻⁴¹ kg) αποτελούν ιδανικούς υποψήφιους για τη σύσταση της μυστηριώδους Σκοτεινής Ύλης. Η ανίχνευση βαρυτικών ανωμαλιών από αυτά τα «λείψανα του Planck» θα παρείχε άμεσες αποδείξεις. Επιπλέον, οι ιδιαίτερες συχνότητες των δονήσεών τους διαφοροποιούν το μαθηματικό τους αποτύπωμα από κάθε άλλη θεωρία. Τέλος, τα ίχνη αυτής της δομής θα μπορούσαν να εντοπιστούν στα αρχέγονα βαρυτικά κύματα ή στην Κοσμική Μικροκυματική Ακτινοβολία Υποβάθρου (CMB), προσφέροντας έναν ρεαλιστικό τρόπο πειραματικής επαλήθευσης.