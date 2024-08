Μια σπουδαία λειτουργία ασφαλείας αναμένεται το φθινόπωρο στα Xiaomi smartphones!

Αν πιστέψουμε τις τελευταίες φήμες, τότε η Xiaomi ενδέχεται σύντομα να παρουσιάσει μια λειτουργία ανίχνευσης κρυφής κάμερας για τα smartphones της. Σύμφωνα με μια αναφορά του XiaomiTime, το HyperOS 2.0 ίσως περιλαμβάνει μια λειτουργία που θα επιτρέπει στις υποστηριζόμενες συσκευές Xiaomi να ανιχνεύουν κρυφές κάμερες κάνοντας χρήση των σημάτων του ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN).



Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία, οι κάτοχοι Xiaomi smartphones θα μπορούν να ανιχνεύουν ύποπτες συσκευές, με την προϋπόθεση ότι οι ίδιες οι κάμερες είναι συνδεδεμένες στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi. Μερικά screenshots της υποτιθέμενης λειτουργίας ανίχνευσης κρυμμένων καμερών, εμφανίζουν σε περίοπτη θέση το μήνυμα: "Detect hidden cameras to protect your privacy and personal safety".





Τα screenshots δείχνουν επίσης ότι οι χρήστες θα μπορούν να σαρώνουν για ύποπτες συσκευές με ένα μόνο πάτημα. Μόλις κυκλοφορήσει η λειτουργία, οι χρήστες θα μπορούν να πατήσουν το κουμπί Start Scanning και να περιμένουν τις συσκευές που θα εντοπιστούν. Αφού ολοκληρωθεί η σάρωση, τα αποτελέσματα θα δείχνουν αν βρέθηκαν κάμερες ή όχι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η νέα λειτουργία ασφαλείας του HyperOS 2.0 φαίνεται να είναι εμπνευσμένη από ένα παλαιότερο πρόγραμμα βασισμένο στην Python με το όνομα Ingram. Το τελευταίο ανιχνεύει τρωτά σημεία της κάμερας ελέγχοντας τις διευθύνσεις IP. Το εργαλείο περιλαμβάνει επίσης χαρακτηριστικά όπως ανάλυση της ισχύος του σήματος, μετάδοση SSID, αναγνώριση διεύθυνσης MAC και ανάλυση κίνησης δικτύου. Αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας θα ήταν χρήσιμο για τους χρήστες, ιδίως τους ταξιδιώτες, οι οποίοι συχνά βρίσκονται συχνά σε νέες τοποθεσίες.

Το HyperOS 2.0 αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

[via]