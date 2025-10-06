Michaela Benthaus: Η πρώτη αστροναύτης σε αναπηρικό αμαξίδιο ετοιμάζεται να γράψει ιστορία

Στα 33 της χρόνια, η Michaela Benthaus ετοιμάζεται να ανοίξει έναν νέο δρόμο όχι μόνο για την εξερεύνηση του Διαστήματος, αλλά και για την ισότητα και την ένταξη στην αεροδιαστημική βιομηχανία. Η Γερμανίδα μηχανικός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) θα γίνει η πρώτη αστροναύτης σε αναπηρικό αμαξίδιο που θα ταξιδέψει στο Διάστημα, συμμετέχοντας σε μια αποστολή της Blue Origin με τον πύραυλο New Shepard. Αν και η ακριβής ημερομηνία εκτόξευσης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ο ενθουσιασμός της είναι εμφανής.

Νιώθω ευγνωμοσύνη και συγκίνηση που θα ζήσω αυτή την εμπειρία Αλλά θα ήμουν πιο χαρούμενη αν δεν ήμουν η πρώτη. Εύχομαι κάποια μέρα άνθρωποι με αναπηρία να μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως αστροναύτες, όπως όλοι οι άλλοι.

Η πορεία της Michaela δεν υπήρξε εύκολη. Το 2018, ένα ατύχημα σε κατάβαση με ποδήλατο βουνού την άφησε παράλυτη από τη μέση και κάτω. Ήταν μόλις 26 ετών και βρισκόταν στο τέλος των σπουδών της, με όνειρο να συνεχίσει μεταπτυχιακές σπουδές στην αεροδιαστημική μηχανική. Για πολλούς, μια τέτοια δοκιμασία θα σήμαινε το τέλος των φιλοδοξιών τους. Για εκείνη, όμως, αποτέλεσε αφετηρία.

Με αφοσίωση και επιμονή, ολοκλήρωσε τις σπουδές της, εξειδικεύτηκε στην αεροδιαστημική και εντάχθηκε στον ESA όπου σήμερα εργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα που μελετούν την ατμόσφαιρα του Άρη μέσω ραδιο-αποκρύψεων. Η ίδια έχει δηλώσει ότι η εργασία της της προσφέρει όχι μόνο επαγγελματική ικανοποίηση, αλλά και έναν τρόπο να συνδεθεί με το απώτερο παιδικό της όνειρο – το Διάστημα.

Η αποστολή της με τη Blue Origin δεν θα είναι τροχιακή, αλλά υποτροχιακή – ένα σύντομο ταξίδι λίγων λεπτών που θα της επιτρέψει να βιώσει την αίσθηση της έλλειψης βαρύτητας και να δοκιμάσει πώς άνθρωποι με κινητικές αναπηρίες μπορούν να κινηθούν και να λειτουργήσουν σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Από τεχνικής πλευράς, πρόκειται για ένα μικρό βήμα. Από κοινωνικής όμως, είναι ένα τεράστιο άλμα. Μέσω αυτής της αποστολής, θα δοκιμαστούν οι υποδομές, τα πρωτόκολλα ασφαλείας και –ίσως το πιο σημαντικό– η νοοτροπία ενός τομέα που για δεκαετίες απέκλειε όσους δεν πληρούσαν αυστηρά σωματικά κριτήρια.

Η Benthaus βλέπει την αποστολή της ως ευκαιρία να αποδείξει ότι το Διάστημα μπορεί και πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους.

Ξέρω ότι για κάποιους έχω γίνει σύμβολο, αν και ποτέ δεν το επιδίωξα. Ελπίζω το παράδειγμα μου να εμπνεύσει κι άλλους να πιστέψουν στα όνειρά τους, όποια κι αν είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν.

Σήμερα, η Michaela συνεχίζει την εργασία της στον ESA, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε δοκιμές απομόνωσης και προσομοιώσεις επανδρωμένων αποστολών, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής της. Η ίδια τονίζει ότι η προετοιμασία αυτή δεν είναι απλώς τεχνική, αλλά και ψυχολογική:

Όταν είσαι στο Διάστημα, πρέπει να είσαι σε θέση να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και την ομάδα σου. Αυτό ισχύει για όλους, ανεξαρτήτως σωματικών διαφορών.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη ποια ακριβώς αποστολή θα είναι η δική της, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η NS-36 της Blue Origin είναι η επόμενη προγραμματισμένη εκτόξευση και αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου.

