Microsoft Paint: Το ιστορικό πρόγραμμα προσπαθεί να γίνει Photoshop

Η Microsoft φαίνεται αποφασισμένη να δώσει στο Paint μια δεύτερη, πιο δημιουργική ζωή. Το ιστορικό πρόγραμμα του Windows, που για δεκαετίες έμοιαζε να μένει στάσιμο, αποκτά με την τελευταία δοκιμαστική έκδοση του Windows 11 μια λειτουργία που αλλάζει ριζικά τον χαρακτήρα του: την υποστήριξη project files. Πρόκειται για μια δυνατότητα που το φέρνει πιο κοντά σε εργαλεία επαγγελματικού επιπέδου, όπως το Photoshop, καθώς οι χρήστες μπορούν πλέον να αποθηκεύουν τα έργα τους σε νέο τύπο αρχείου με κατάληξη .paint.

Η συγκεκριμένη καινοτομία επιτρέπει τη διακοπή και συνέχιση μιας δουλειάς χωρίς απώλεια στρώσεων (layers) ή αλλαγών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε ένα απλό στιγμιότυπο εικόνας, αλλά μπορεί να χειρίζεται και να επεξεργάζεται το έργο του με μεγαλύτερη ευελιξία.

Ο Dave Grochocki, Principal Group Product Manager της Microsoft, εξήγησε ότι στόχος της εταιρείας είναι να μετατρέψει το Paint από ένα βασικό εργαλείο επεξεργασίας εικόνας σε ένα πιο ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας. «Θέλουμε να προσφέρουμε μια λύση σε όσους χρειάζονται περισσότερες δυνατότητες χωρίς να καταφεύγουν σε ακριβό λογισμικό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η αναβάθμιση δεν σταματά εκεί. Το Paint αποκτά επίσης νέο ρυθμιστή για την αδιαφάνεια των πινέλων και των μολυβιών. Ο χρήστης μπορεί να ελέγχει την ένταση και τη διαφάνεια των πινελιών, δημιουργώντας πιο ρεαλιστικές και καλλιτεχνικές αποχρώσεις. Αν και η αλλαγή μοιάζει μικρή, ανοίγει τον δρόμο για πιο εκφραστικές και δημιουργικές εφαρμογές, φέρνοντας το Paint πιο κοντά σε μια ελαφριά αλλά ουσιαστική σουίτα γραφικών.

Σε συνδυασμό με τις προηγούμενες βελτιώσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί – όπως η υποστήριξη διαφάνειας, η διαχείριση επιπέδων και η ενσωμάτωση λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης μέσω του Copilot – το Paint μετατρέπεται σταδιακά σε ένα εργαλείο που υπερβαίνει κατά πολύ την αρχική του σύλληψη ως ένα απλό «ψηφιακό χαρτί». Η Microsoft φαίνεται να επιδιώκει να καλύψει τις βασικές και μεσαίου επιπέδου ανάγκες επεξεργασίας εικόνας, χωρίς οι χρήστες να καταφεύγουν σε εφαρμογές τρίτων.

Για τους επαγγελματίες του design και της φωτογραφίας, φυσικά, οι εξειδικευμένες πλατφόρμες όπως το Photoshop ή το Illustrator θα συνεχίσουν να είναι απαραίτητες. Ωστόσο, για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς ή χρήστες που χρειάζονται γρήγορες επεμβάσεις, απλές γραφικές δημιουργίες ή οπτικοποιήσεις για σχολικά και επαγγελματικά projects, το Paint εξελίσσεται σε μια ελκυστική και πρακτική επιλογή.

Το νέο update διατίθεται ήδη σε όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα Windows Insiders, συγκεκριμένα στα κανάλια Canary και Dev. Η ευρύτερη διάθεση προς το κοινό αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

