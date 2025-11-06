Miss Piggy: Αποκτά τη δική της ταινία από τις Jennifer Lawrence και Emma Stone

Ύστερα από σχεδόν πέντε δεκαετίες ως η απόλυτη σταρ του The Muppets, η πιο λαμπερή γουρουνίτσα της τηλεόρασης και του κινηματογράφου αποκτά επιτέλους τη δική της στιγμή. Η Miss Piggy, το εμβληματικό fashion icon με τη θεατρική προσωπικότητα και το αμίμητο “moi”, θα πρωταγωνιστήσει στη δική της κινηματογραφική ταινία, κάτι που οι φαν ζητούν εδώ και χρόνια.

Η αποκάλυψη ήρθε σχεδόν τυχαία, όταν η Jennifer Lawrence μίλησε στο podcast Las Culturistas των Bowen Yang και Matt Rogers. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Lawrence, γνωστή από τα The Hunger Games και X-Men, άφησε να της ξεφύγει ένα μικρό… μυστικό:

Δεν ξέρω αν μπορώ να το ανακοινώσω ακόμη, αλλά θα το πω. Η Emma Stone κι εγώ παράγουμε μια ταινία Miss Piggy, και ο Cole Escola γράφει το σενάριο.

Η ηθοποιός δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για την υπόθεση, ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν θα συμμετάσχουν και οι ίδιες στην ταινία, απάντησε γελώντας: «Νομίζω πως ναι, πρέπει!»

Το όνομα του Cole Escola ήταν αρκετό για να δημιουργήσει ενθουσιασμό. Ο Escola, που έχει γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα νέα ταλέντα στο Broadway χάρη στο επιτυχημένο έργο Oh, Mary!, φαίνεται ιδανικός για να αποδώσει τη χιουμοριστική, υπερβολική και ταυτόχρονα ευαίσθητη πλευρά της Miss Piggy. Η συνεργασία του με δύο από τις πιο δυναμικές ηθοποιούς του Χόλιγουντ, την Lawrence και την Stone, υπόσχεται ένα πρότζεκτ που θα ισορροπεί ανάμεσα στη σάτιρα και την τρυφερότητα – ακριβώς όπως το ίδιο το πνεύμα των Muppets.

Αν και η Disney και η The Jim Henson Company δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα την ταινία, οι φήμες έχουν ήδη προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στο διαδίκτυο. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2026.

[source]