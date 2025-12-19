Anaconda: Νέο trailer για τη μεγάλη ανατροπή με τους Jack Black και Paul Rudd

Αν περιμένατε άλλη μια τυπική ταινία τρόμου με τέρατα που καταβροχθίζουν αβοήθητους τουρίστες στον Αμαζόνιο, η Sony Pictures μόλις ανέτρεψε όλα τα δεδομένα. Το τελικό trailer για το νέο Anaconda κυκλοφόρησε και επιβεβαιώνει αυτό που ψιθυριζόταν εδώ και καιρό στο Hollywood: η θρυλική σειρά ταινιών επιστρέφει, αλλά όχι όπως την ξέραμε.

Ξεχάστε το σοβαροφανές (και συχνά ακούσιο) χιούμορ του 1997. Η νέα ταινία, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα του 2025, μεταμορφώνεται σε μια meta-κωμωδία περιπέτειας, με πρωταγωνιστές το εκρηκτικό δίδυμο Jack Black και Paul Rudd, ενώ το trailer αποκαλύπτει την επιστροφή του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με το franchise όσο κανείς άλλος: του Ice Cube.

Το σενάριο της νέας παραγωγής ακολουθεί μια εντελώς πρωτότυπη και αυτοαναφορική διαδρομή. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη και τα πλάνα που είδαμε, οι Black και Rudd υποδύονται τον Doug και τον Griff, δύο κολλητούς φίλους που περνούν τη δική τους κρίση μέσης ηλικίας. Η λύση στα υπαρξιακά τους προβλήματα; Να πραγματοποιήσουν το παιδικό τους όνειρο: να γυρίσουν ένα remake της αγαπημένης τους ταινίας όλων των εποχών, που δεν είναι άλλη από το Anaconda του 1997.

Η ιστορία αποκτά ενδιαφέρον όταν το δίδυμο, μαζί με το κινηματογραφικό τους συνεργείο, ταξιδεύει στα βάθη του Αμαζονίου για τα γυρίσματα. Εκεί, η μυθοπλασία συγκρούεται βίαια με την πραγματικότητα. Το ερασιτεχνικό τους project μετατρέπεται σε μάχη επιβίωσης όταν ένα πραγματικό, γιγαντιαίο ανακόντα εμφανίζεται στο σετ, αγνοώντας προφανώς ότι υποτίθεται πως πρόκειται για κωμωδία. Η ατάκα του χαρακτήρα του Jack Black στο trailer, «Ήρθαμε εδώ για να γυρίσουμε το Anaconda, τώρα είμαστε μέσα σε αυτό», δίνει το στίγμα της ταινίας.

Η μεγαλύτερη αποκάλυψη του trailer, ωστόσο, έρχεται προς το τέλος. Ο Ice Cube, ο οποίος υποδύθηκε τον εμβληματικό Danny Rich στην πρωτότυπη ταινία, κάνει την εμφάνισή του. Όχι όμως ως ο παλιός του χαρακτήρας, αλλά υποδυόμενος μια φανταστική εκδοχή του εαυτού του.

Στο απόσπασμα που κυκλοφόρησε, βλέπουμε τον διάσημο ράπερ και ηθοποιό να εμφανίζεται ως «από μηχανής θεός» για να σώσει τους πρωταγωνιστές, οπλισμένος και έτοιμος για δράση. Η συμμετοχή του αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με το παρελθόν και νομιμοποιεί τη στροφή του franchise προς την κωμωδία, δείχνοντας ότι ακόμη και οι αρχικοί πρωταγωνιστές είναι διατεθειμένοι να διακωμωδήσουν την κληρονομιά της ταινίας.

Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας βρίσκεται ο Tom Gormican, ο άνθρωπος που μας χάρισε το The Unbearable Weight of Massive Talent με τον Nicolas Cage. Η επιλογή του Gormican δεν είναι τυχαία. Το Hollywood φαίνεται να επενδύει πλέον σε ταινίες που γνωρίζουν την ταυτότητά τους και δεν φοβούνται να «σπάσουν τον τέταρτο τοίχο».

Το trailer ξεκινά με ένα ξεκάθαρο τρολάρισμα προς το Avatar του James Cameron, χρησιμοποιώντας την περιβόητη γραμματοσειρά Papyrus για να ξεγελάσει το κοινό ότι πρόκειται για κάποιο μεγαλειώδες sci-fi έπος, πριν εμφανιστεί ο Jack Black και διαλύσει κάθε σοβαρότητα. Αυτή η προσέγγιση θυμίζει έντονα την επιτυχία ταινιών όπως το Deadpool ή το Tropic Thunder, όπου η δράση συνυπάρχει με τον έντονο αυτοσαρκασμό.

Στο πλευρό των Black και Rudd συναντάμε επίσης τους Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior και Selton Mello, συμπληρώνοντας ένα καστ που ισορροπεί ανάμεσα στην κωμωδία και την περιπέτεια.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου 2025.