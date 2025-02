Mission: Impossible - The Final Reckoning, το trailer μας δείχνει τη σκηνή όπου έχασε τις αισθήσεις του ο Tom Cruise

Από την πρώτη ταινία Mission: Impossible του 1996, ο Ethan Hunt που υποδύεται ο Tom Cruise, είτε λειτουργεί μόνος του είτε διατηρεί έναν πολύ στενό κύκλο φίλων ως ομάδα του. Μετά τα γεγονότα της ταινίας Mission: Impossible - Dead Reckoning, η ομάδα του Ethan έχασε ένα μέλος και κέρδισε ένα άλλο. Και στο trailer που δημοσιεύτηκε στο Super Bowl για την ταινία Mission: Impossible - The Final Reckoning, η ομάδα του Ethan προσθέτει δύο ακόμη απροσδόκητα μέλη.

Ο Luther Stickell (Ving Rhames) και ο Benji Dunn (Simon Pegg) ήταν παρόντες σε πολλές ταινίες, ενώ το Dead Reckoning εισήγαγε μια κλέφτρα ονόματι Grace (Hayley Atwell) και της έδωσε ένα λυτρωτικό μονοπάτι που τελείωσε με την ένταξή της στην IMF. Οι νέες προσθήκες είναι πιο αναπάντεχες, όπως ο Paris (Pom Klementieff), ένας δολοφόνος που φαινόταν να έχει τραυματιστεί θανάσιμα στο τέλος της τελευταίας ταινίας. Προφανώς, η Paris πρόκειται να έχει κάποια δική της λύτρωση, αφού δούλεψε για τον Gabriel (Esai Morales) στην προηγούμενη ταινία.

Το άλλο νέο μέλος της ομάδας είναι ο Degas (Greg Tarzan Davis), ένας χαρακτήρας που θα παρουσιαστεί στο The Final Reckoning. Ο Degas έχει τους δικούς του λόγους για να συμμαχήσει με τον Ethan, παρόλο που αυτό μπορεί να τον στιγματίσει ως προδότη των ΗΠΑ.

Αρκετοί άλλοι χαρακτήρες από τις προηγούμενες ταινίες επιστρέφουν επίσης στο The Final Reckoning, όπως η White Widow, η Alanna Mitsopolis (Vanessa Kirby από το The Fantastic Four: First Steps), ο διευθυντής της CIA, Eugene Kittridge (Henry Czerny), ο αναλυτής της CIA, William Donloe (Rolf Saxon) και η πρόεδρος Erika Sloane (Angela Bassett).

Το trailer του Super Bowl δεν προσφέρει πολλά στοιχεία για την υπόθεση της ταινίας, εκτός από την προσπάθεια του Ethan να μπει σε ένα βυθισμένο υποβρύχιο για να βρει ένα όπλο που θα χρησιμοποιήσει εναντίον της Τεχνητής Νοημοσύνης που είναι γνωστή ως The Entity. Δίνεται επίσης μια γεύση από το κόλπο με το διπλάνο στα 10.000 πόδια στον αέρα που έκανε τον Cruise να «λιποθυμήσει σωματικά» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.



Το Mission: Impossible - The Final Reckoning θα βγει στους κινηματογράφους στις 23 Μαΐου 2025.