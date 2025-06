Mouse: P.I. For Hire, το ιδιαίτερο game έρχεται με πρωταγωνιστή τον Troy Baker

Μια από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες του Summer Game Fest 2025, παρότι δεν είχε πολύ χρόνο στη σκηνή, ήταν η αποκάλυψη ενός παιχνιδιού που συνδυάζει νοσταλγία, δράση και ένα ασπρόμαυρο, σκοτεινό στυλ εμπνευσμένο από τα κινούμενα σχέδια του παρελθόντος. Το Mouse: P.I. For Hire, δημιούργημα της Fumi Games σε συνεργασία με την PlaySide Studios, μας μεταφέρει σε έναν κόσμο που μοιάζει βγαλμένος από τις ταινίες κινουμένων σχεδίων της δεκαετίας του ’30, αλλά με πολύ περισσότερο μπαρούτι και αίμα.

Το παιχνίδι ξεχωρίζει όχι μόνο για το οπτικό του ύφος, που παραπέμπει σε animation της Disney και των Fleischer Studios, αλλά και για τον πρωταγωνιστή του: τον Jack Pepper, έναν σκληροτράχηλο ντετέκτιβ ποντικό με ρετρό στυλ και ακόμα πιο ρετρό μεθόδους. Η φωνή πίσω από τον χαρακτήρα δεν είναι άλλη από τον βετεράνο ηθοποιό του gaming, Troy Baker. Ο γνωστός για τους ρόλους του σε παιχνίδια όπως τα The Last of Us και BioShock Infinite, δανείζει τη χαρακτηριστική του χροιά στον Jack Pepper, προσδίδοντάς του μια ιδιαίτερη θεατρικότητα αλλά και τον απαραίτητο κυνισμό που απαιτεί ο ρόλος.

Η δράση τοποθετείται στην πόλη Mouseburg, ένα διεφθαρμένο αστικό τοπίο όπου το έγκλημα βασιλεύει – μια καρτουνίστικη εκδοχή του Sin City. Ο Jack αναλαμβάνει μια φαινομενικά απλή υπόθεση, όταν μια γυναίκα σε απόγνωση ζητά τη βοήθειά του. Όμως όσο προχωρά στην έρευνα, ανακαλύπτει ότι βρίσκεται μπλεγμένος σε μια ιστορία γεμάτη προδοσίες, εγκλήματα και έναν απρόβλεπτο εχθρό.

Παρά την εμφάνιση των χαρακτήρων που παραπέμπουν σε animation περασμένων δεκαετιών, το Mouse: P.I. For Hire δεν κρατά αποστάσεις από τη βία. Αντιθέτως, οι συγκρούσεις είναι σφοδρές, και ο Jack έχει στη διάθεσή του βαρύ οπλισμό, από καραμπίνες και αυτόματα μέχρι και μπαζούκα. Οι εχθροί του μπορεί να είναι γελοιογραφικά ποντίκια, αλλά το τέλος τους δεν είναι καθόλου αστείο, με σκηνές θανάτου που θυμίζουν περισσότερο noir θρίλερ παρά παιδικό κινούμενο σχέδιο.

Η απόφαση της Fumi Games να συνδυάσει το ύφος των παλιών cartoons με τη μοντέρνα δράση πρώτου προσώπου δείχνει να αποδίδει. Το αποτέλεσμα είναι ένα παιχνίδι που προκαλεί το ενδιαφέρον τόσο των λάτρεων των κλασικών κινουμένων σχεδίων όσο και των φίλων της γρήγορης, σκληρής δράσης.

Το Mouse: P.I. For Hire αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στο 2025 για PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S και Nintendo Switch.