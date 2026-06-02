Μπλόκο στο επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο για εφήβους σε Instagram και Messenger

Σύνοψη

Οι αυστηρότερες ρυθμίσεις περιεχομένου (13+) των Teen Accounts εφαρμόζονται πλέον παγκοσμίως σε Instagram, Facebook και Messenger.

Το Instagram ξεκινά δοκιμές για τον περιορισμό της επαναλαμβανόμενης προβολής συγκεκριμένων τύπων αναρτήσεων (όπως εικόνα σώματος και ψυχική υγεία) στους εφήβους.

Στόχος είναι η αποτροπή δημιουργίας «τρύπας» που εγκλωβίζει τους ανηλίκους σε συνεχή κατανάλωση δυνητικά επιβλαβούς υλικού.

Οι νέες ρυθμίσεις ενεργοποιούνται σταδιακά στα ελληνικά προφίλ, ενισχύοντας τη συμμόρφωση της Meta με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (Digital Services Act).

Η Meta επεκτείνει παγκοσμίως τις αυστηρές ρυθμίσεις περιεχομένου 13+ στα Teen Accounts σε Instagram, Facebook και Messenger. Παράλληλα, το Instagram ενσωματώνει έναν νέο αλγόριθμο που αναγνωρίζει και περιορίζει την επαναλαμβανόμενη προβολή αναρτήσεων σχετικών με την εικόνα σώματος και την ψυχική υγεία, με στόχο την προστασία των εφήβων από επιβλαβή μοτίβα κατανάλωσης περιεχομένου.

Τα συγκεκριμένα προφίλ, τα οποία εισήχθησαν αρχικά σε περιορισμένες αγορές, διαθέτουν εξ ορισμού τις πιο αυστηρές παραμέτρους απορρήτου και ελέγχου περιεχομένου. Πλέον, αυτή η προσέγγιση δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο Instagram, αλλά ενσωματώνεται στον πυρήνα της εμπειρίας του Facebook και του Messenger, δημιουργώντας ένα ενιαίο, ελεγχόμενο οικοσύστημα για χρήστες κάτω των 18 ετών.

Αυτή η δομική αλλαγή έρχεται ως άμεση απάντηση στις συνεχείς ρυθμιστικές πιέσεις, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Digital Services Act) όσο και από τις αμερικανικές αρχές, οι οποίες διερευνούν συστηματικά τον αντίκτυπο των κοινωνικών δικτύων στην ψυχολογία των νέων. Η Meta αναγνωρίζει πως ο απλός περιορισμός των ευαίσθητων θεμάτων δεν επαρκεί. Εκείνο που απαιτείται είναι η ενεργή αλγοριθμική παρέμβαση.

Η μηχανική του νέου αλγορίθμου στο Instagram

Το πιο ουσιαστικό τεχνολογικό βήμα της τρέχουσας ενημέρωσης αφορά τον τρόπο με τον οποίο το Instagram διαχειρίζεται το επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο. Μέχρι σήμερα, τα συστήματα συστάσεων ήταν σχεδιασμένα με μοναδικό γνώμονα τη μεγιστοποίηση του χρόνου παραμονής. Εάν ένας χρήστης αλληλεπιδρούσε με ένα βίντεο γυμναστικής ή διατροφής, το feed του γέμιζε αμέσως με παρόμοιο υλικό.

Για τους ενήλικες, αυτό αποτελεί ίσως μια ενοχλητική μονότονη ροή. Για τους εφήβους, ωστόσο, η συνεχής έκθεση σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς, εξαντλητικές δίαιτες ή αναρτήσεις που αναλύουν την κατάθλιψη, δημιουργεί εξαιρετικά επιβλαβείς βρόχους ανατροφοδότησης.

Ο νέος αλγόριθμος λειτουργεί ως «διακόπτης κυκλώματος». Χρησιμοποιώντας μοντέλα μηχανικής μάθησης που αναλύουν όχι μόνο το κείμενο και τα hashtags, αλλά και το οπτικό περιεχόμενο των Reels και των Stories, το σύστημα καταγράφει τη συχνότητα με την οποία ένας έφηβος εκτίθεται σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Μόλις ξεπεραστεί ένα καθορισμένο όριο προβολών μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ο αλγόριθμος παύει να προτείνει σχετικό υλικό. Αντίθετα, αρχίζει να εισάγει τεχνητά «θεματική ποικιλομορφία», προβάλλοντας αναρτήσεις από εντελώς διαφορετικά πεδία (π.χ. τέχνη, επιστήμη, αθλητικά, χόμπι) για να διακόψει την εμμονική εστίαση του χρήστη.

Διαθεσιμότητα

Οι ρυθμίσεις αυτές βρίσκονται ήδη σε φάση ανάπτυξης και για τους Έλληνες χρήστες. Στην εγχώρια αγορά, η εφαρμογή των νέων κανόνων σημαίνει πρακτικά ότι οι γονείς δεν χρειάζεται πλέον να περιηγούνται σε δαιδαλώδη μενού ρυθμίσεων για να ασφαλίσουν τα προφίλ των παιδιών τους. Όποιος χρήστης δηλώνει ηλικία κάτω των 18 ετών κατά την εγγραφή του, ή εντοπίζεται αλγοριθμικά ως ανήλικος μέσω των δεδομένων συμπεριφοράς του, τοποθετείται αυτόματα στο αυστηρότερο επίπεδο προστασίας.

Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την ελληνική πραγματικότητα, όπου ο ψηφιακός αλφαβητισμός των γονέων συχνά υστερεί σε σχέση με την ταχύτητα εξοικείωσης των παιδιών με τις πλατφόρμες. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός (κυρίως το TikTok) παρακολουθεί στενά αυτές τις κινήσεις, καθώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί ισότιμη συμμόρφωση από όλους τους τεχνολογικούς κολοσσούς που δραστηριοποιούνται εντός της Ε.Ε.

Είναι αξιοσημείωτο πως η Meta δεν εφαρμόζει αυτούς τους κανόνες μόνο στο δημόσιο περιεχόμενο (Explore feed ή Reels), αλλά και στις ιδιωτικές συνομιλίες. Η ενσωμάτωση των περιορισμών στο Messenger υποδηλώνει μια ολιστική προσέγγιση, καθώς οι λογαριασμοί των εφήβων πλέον δεν θα μπορούν να δέχονται μηνύματα από αγνώστους με τους οποίους δεν είναι συνδεδεμένοι, ενώ το περιεχόμενο που θεωρείται ακατάλληλο αποκρύπτεται προληπτικά.