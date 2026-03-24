Μπλόκο της FCC στα νέα Wi-Fi routers που κατασκευάζονται εκτός ΗΠΑ

Σύνοψη

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ απαγόρευσε την εισαγωγή και έγκριση νέων consumer Wi-Fi routers που κατασκευάζονται στο εξωτερικό, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η απόφαση δεν επηρεάζει τα routers που ήδη πωλούνται ή βρίσκονται σε λειτουργία, αλλά βάζει αυστηρό όριο στην κυκλοφορία νέων μοντέλων.

Επηρεάζονται κολοσσοί του networking (Netgear, TP-Link, Asus), καθώς και συσκευές όπως τα Google Nest και Amazon Eero που κατασκευάζονται παραδοσιακά στην Ασία.

Οι κατασκευαστές καλούνται πλέον να περάσουν από αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας για να λάβουν ειδική άδεια (Conditional Approval) κυκλοφορίας νέου hardware στις ΗΠΑ.

Αναμένονται πιθανές αλυσιδωτές αντιδράσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, με ορατό το ενδεχόμενο ανατιμήσεων ή κυκλοφορίας διαφορετικών εκδόσεων hardware ανά ήπειρο.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ προχώρησε στην απαγόρευση εισαγωγής και πώλησης όλων των νέων καταναλωτικών Wi-Fi routers που κατασκευάζονται στο εξωτερικό. Η ρυθμιστική αρχή πρόσθεσε επίσημα τα εν λόγω προϊόντα στην ειδική λίστα "Covered List", επικαλούμενη κινδύνους για την εθνική ασφάλεια των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Τι ακριβώς ισχύει με την απαγόρευση της FCC

Η απόφαση της FCC απαγορεύει αποκλειστικά την αδειοδότηση και εισαγωγή νέων μοντέλων consumer routers που παράγονται σε ξένες χώρες (κυρίως στην Ασία), χωρίς να επηρεάζει τον εξοπλισμό που βρίσκεται ήδη στα ράφια των καταστημάτων ή στα σπίτια των χρηστών. Οι εταιρείες κατασκευής δικτυακού εξοπλισμού μπορούν πλέον να κυκλοφορήσουν νέο υλικό στην αμερικανική αγορά μόνο εάν εξασφαλίσουν Ειδική Έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες εθνικής ασφαλείας, αποδεικνύοντας ότι δεν ενσωματώνουν ευπάθειες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από κακόβουλους παράγοντες.

Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα της επιτροπής, η απόφαση βασίστηκε σε αξιολόγηση των κινδύνων που παραδόθηκε από την εκτελεστική εξουσία. Η αναφορά εστιάζει στον αυξημένο αριθμό κυβερνοεπιθέσεων που εκμεταλλεύονται αδυναμίες σε routers μικρών γραφείων και οικιακών δικτύων. Στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης είναι η θωράκιση της εφοδιαστικής αλυσίδας, αποτρέποντας τη δημιουργία «κερκόπορτων» μέσω hardware που ελέγχεται από κρατικά επιχορηγούμενους hackers.

Ποιες εταιρείες επηρεάζονται

Η εφαρμογή αυτού του μέτρου δημιουργεί τεράστιες πιέσεις σχεδόν στο σύνολο της βιομηχανίας δικτυακού εξοπλισμού. Ιστορικά, η πλειονότητα των καταναλωτικών Wi-Fi routers κατασκευάζεται σε χώρες όπως η Κίνα, η Ταϊβάν, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ.

Εταιρείες-κολοσσοί όπως η TP-Link, η Asus και η Netgear, οι οποίες κατέχουν τα μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς, βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά πολύπλοκο γραφειοκρατικό και κατασκευαστικό εμπόδιο. Ακόμη και τεχνολογικοί γίγαντες με έδρα τις ΗΠΑ δεν μένουν στο απυρόβλητο. Τα συστήματα mesh δικτύωσης Google Nest Wifi και Amazon Eero βασίζονται εξίσου σε υπεργολάβους και εργοστάσια συναρμολόγησης εκτός αμερικανικών συνόρων.

Η Netgear εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι επικροτεί τις προσπάθειες της διοίκησης και της FCC για ένα ασφαλέστερο ψηφιακό μέλλον, ωστόσο η πρακτική εφαρμογή των νέων κανόνων στην παραγωγή των επερχόμενων Wi-Fi 7 μοντέλων της παραμένει ένας δύσκολος γρίφος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κίνα ελέγχει περίπου το 60% της αμερικανικής αγοράς στα οικιακά routers, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος του επιχειρηματικού αντίκτυπου.

Το νομοθετικό ιστορικό

Η κίνηση της FCC δεν προέκυψε από το πουθενά. Το 2021, υπογράφηκε ο νόμος Secure Equipment Act, ο οποίος απαγόρευσε στην FCC να αδειοδοτεί ηλεκτρονικά είδη από εταιρείες που θεωρούνται απειλή για την εθνική ασφάλεια. Την επόμενη χρονιά, η επιτροπή προχώρησε στο μπλόκο του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των κινεζικών Huawei και ZTE. Η τωρινή απόφαση διευρύνει αυτό το δίχτυ προστασίας, στοχεύοντας όχι συγκεκριμένα brands, αλλά τη γεωγραφική προέλευση της ίδιας της κατασκευής, ανεξαρτήτως του ποιο λογότυπο φέρει το τελικό προϊόν στο κουτί.

Η άποψη του Techgear

Η απόφαση της FCC δημιουργεί άμεσα ερωτήματα για το πώς θα επηρεαστεί η ελληνική και η ευρωπαϊκή αγορά. Αν και το μέτρο έχει αυστηρά τοπικό χαρακτήρα και εφαρμόζεται αποκλειστικά στις ΗΠΑ, η βιομηχανία του hardware λειτουργεί παγκόσμια.

Για τον Έλληνα καταναλωτή, τα δεδομένα έχουν ως εξής: Ο εξοπλισμός που πωλείται αυτή τη στιγμή στα εγχώρια καταστήματα, καθώς και τα routers που έχετε ήδη σπίτι σας, παραμένουν απολύτως ασφαλή και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τις απαραίτητες αναβαθμίσεις firmware. Δεν υφίσταται κανένας λόγος για βιαστικές αγορές ή αντικατάσταση συσκευών.

Το πραγματικό ζήτημα εντοπίζεται στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό των εταιρειών. Οι κατασκευαστές βρίσκονται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Εάν αναγκαστούν να δημιουργήσουν νέες, εγκεκριμένες γραμμές παραγωγής εντός των ΗΠΑ ή σε χώρες με υψηλότερο εργατικό κόστος για να ικανοποιήσουν την FCC, το αυξημένο κόστος παραγωγής είναι εξαιρετικά πιθανό να μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή. Αυτό σημαίνει ότι τα μελλοντικά Wi-Fi 7 (και τα επερχόμενα Wi-Fi 8) routers ενδέχεται να φτάσουν στα ελληνικά ράφια με αισθητά αυξημένη τιμή εκκίνησης.

Παράλληλα, είναι πιθανό να δούμε έναν διαχωρισμό του hardware. Οι κατασκευαστές μπορεί να αρχίσουν να παράγουν συγκεκριμένα, αδειοδοτημένα "US-only revisions" των routers τους, αφήνοντας την ευρωπαϊκή αγορά να τροφοδοτείται από τα παραδοσιακά ασιατικά εργοστάσια.

Η μετάβαση αυτή θα κρίνει τον χάρτη της δικτύωσης τα επόμενα χρόνια, την ώρα που μένει να φανεί εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακολουθήσει αντίστοιχα, πιο αυστηρά πρωτόκολλα ελέγχου για τον οικιακό δικτυακό εξοπλισμό.