Music by John Williams: Διαθέσιμο από την 1η Νοεμβρίου στο Disney+

Η νέα ταινία ντοκιμαντέρ Music by John Williams, από τις Lucasfilm Ltd, Amblin Documentaries και Imagine Documentaries, κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου στο Disney+. To ντοκιμαντέρ προσφέρει μια συναρπαστική και διορατική ματιά στη γεμάτη επιτεύγματα ζωή και καριέρα του θρυλικού συνθέτη John Williams.

Από τις πρώτες του ημέρες ως τζαζ πιανίστας, μέχρι τις 54 υποψηφιότητες για Όσκαρ και τις πέντε νίκες του, το ντοκιμαντέρ εξετάζει σε βάθος την τεράστια συνεισφορά του Williams στον κινηματογράφο, συμπεριλαμβανομένων πολλών εμβληματικών franchise, καθώς και τη μουσική του για συναυλίες και την επίδρασή του στην ποπ κουλτούρα. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με καλλιτέχνες και σκηνοθέτες που οι ζωές τους έχουν επηρεαστεί από τη διαχρονική του μουσική.

Σε σκηνοθεσία του βραβευμένου σκηνοθέτη και συγγραφέα Laurent Bouzereau, το ντοκιμαντέρ είναι μια παραγωγή των Steven Spielberg, Brian Grazer, Ron Howard, Darryl Frank, Justin Falvey, Sara Bernstein, Justin Wilkes, Meredith Kaulfers, Kathleen Kennedy, Frank Marshall και Laurent Bouzereau, με τους Markus Keith και Michael Rosenberg ως executive producers.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του Music by John Willliams πραγματοποιήθηκε στο Χόλιγουντ και η προβολή του ντοκιμαντέρ αποτέλεσε την εναρκτήρια ταινία του 38ου AFI FEST. Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν οι δημιουργοί της ταινίας ντοκιμαντέρ και πολλές προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου και της μουσικής, όπως ο Laurent Bouzereau, ο Steven Spielberg, ο Ron Howard, η Sara Bernstein, ο Justin Wilkes, η Meredith Kaulfers, η Kathleen Kennedy, ο Frank Marshall, ο Markus Keith, ο Michael Rosenberg, ο J.J. Abrams, ο Gustavo Dudamel, η Jenny Williams, ο Ethan Gruska, ο Thomas Newman, ο Alan Silvestri, ο David Newman, η Bryce Dallas Howard και άλλοι.