«Musk»: Η αθέατη πλευρά του εκκεντρικού επιχειρηματία σε ένα νέο αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ

Σύνοψη

Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer 48 δευτερολέπτων για το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ «Musk» του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Alex Gibney, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η παραγωγή διάρκειας σχεδόν τεσσάρων ωρών αναδεικνύει τις ακραίες αντιθέσεις γύρω από το πρόσωπο του δισεκατομμυριούχου, παραθέτοντας απόψεις που τον εξυμνούν ως τον απόλυτο οραματιστή αλλά και μαρτυρίες που τον περιγράφουν ως έναν απρόβλεπτο, αυθαίρετο και εξαιρετικά σκληρό εργοδότη.

Ο ίδιος ο CEO της Tesla έχει αποδοκιμάσει έντονα το έργο μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο X, χαρακτηρίζοντάς το ως μια απολύτως στοχευμένη επίθεση που έχει ως αποκλειστικό σκοπό να κάνει το κοινό να βαρεθεί μέχρι θανάτου.

Η κινηματογραφική κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ στις ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για τις 16 Οκτωβρίου 2026, ενώ η παγκόσμια διάθεση της ταινίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας streaming HBO Max αργότερα μέσα στο τρέχον έτος.

Η κινηματογραφική και τεχνολογική κοινότητα στρέφει την προσοχή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, εκεί όπου το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ με τον λιτό τίτλο «Musk» πραγματοποιεί την παγκόσμια πρεμιέρα του, φέρνοντας στο φως αθέατες πτυχές της ζωής του πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη.

Το πρώτο teaser trailer, το οποίο διαρκεί μόλις 48 δευτερόλεπτα και κυκλοφόρησε στο YouTube μέσω της Bleecker Street Media, αποτελεί μια άκρως συμπυκνωμένη γεύση της προσέγγισης που ακολουθεί ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Alex Gibney, δημιουργός εμβληματικών ερευνητικών έργων όπως το "Enron: The Smartest Guys in the Room" και το "Going Clear: Scientology and the Prison of Belief". Μέσα από γρήγορες εναλλαγές πλάνων που απεικονίζουν τις εντυπωσιακές εκτοξεύσεις των πυραύλων της SpaceX και κοντινά στιγμιότυπα του ίδιου του επιχειρηματία, το οπτικοακουστικό υλικό προετοιμάζει το έδαφος για μια βαθιά ανάλυση της ανθρώπινης και εταιρικής ψυχολογίας που καθοδηγεί τον ιδρυτή ορισμένων εκ των σημαντικότερων τεχνολογικών κολοσσών της γενιάς μας.

Η παραγωγή αυτού του εξαιρετικά φιλόδοξου κινηματογραφικού εγχειρήματος απαίτησε περισσότερα από τρία χρόνια εντατικής έρευνας και γυρισμάτων, με τον Gibney να ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών του ήδη από τον Μάρτιο του 2023. Το τελικό αποτέλεσμα μεταφράζεται σε μια μαραθώνια προβολή διάρκειας σχεδόν τεσσάρων ωρών, γεγονός που αποδεικνύει την πρόθεση της παραγωγής να μην αφήσει καμία πτυχή της πολυσχιδούς δράσης του Elon Musk στο σκοτάδι, καταγράφοντας παράλληλα την πορεία του μέσα από το πρίσμα των τεράστιων οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιρροών του.

Ο πυρήνας του προβληματισμού που θέτει ο Alex Gibney αναδεικνύεται ξεκάθαρα μέσα από τις φωνές και τις μαρτυρίες που ντύνουν ηχητικά το σύντομο teaser. Από τη μία πλευρά, το κοινό ακούει αποθεωτικούς χαρακτηρισμούς που παρομοιάζουν τον Elon Musk με τον «πραγματικό Iron Man» και τον ανακηρύσσουν ως «τον μεγαλύτερο καπιταλιστή στην ιστορία», υπογραμμίζοντας τις αδιαμφισβήτητες επιτυχίες του στον τομέα της ηλεκτροκίνησης με την Tesla και της αεροδιαστημικής με τη SpaceX. Από την άλλη πλευρά, ο σκηνοθέτης αντιπαραβάλλει αυτούς τους επαίνους με εξαιρετικά αιχμηρές τοποθετήσεις προσώπων που έχουν βρεθεί στον στενό του κύκλο, τα οποία τον περιγράφουν ως μια προσωπικότητα «χαοτική, τυχαία, αυθαίρετη, εμφανώς σκληρή και εγωιστική». Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί μια συγκεκριμένη ατάκα του trailer, η οποία υποστηρίζει πως εάν η ζωή του διαδραματιζόταν μέσα στις σελίδες ενός λογοτεχνικού έργου του φανταστικού, εκείνος δεν θα είχε επ' ουδενί τον ρόλο του ήρωα της ιστορίας.

Μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, ο Gibney προχώρησε σε περαιτέρω αναλύσεις σχετικά με τα συμπεράσματα της πολύχρονης έρευνάς του, δηλώνοντας ανοιχτά πως η πραγματική ιδιοφυΐα του Musk δεν κρύβεται στην ικανότητα του να εφευρίσκει νέες τεχνολογίες, αλλά στη μοναδική του δεξιότητα να λειτουργεί ως επενδυτής και να διογκώνει τεχνητά την αξία των μετοχών του. Η ταινία φιλοδοξεί να εξερευνήσει αυτές ακριβώς τις περίπλοκες λεπτομέρειες, θίγοντας παράλληλα ακανθώδη ζητήματα όπως η ιδεολογική του μεταστροφή, ο ρόλος του στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης μέσω του X, καθώς και η πολυσυζητημένη σχέση του με πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Donald Trump, συνθέτοντας τελικά ένα πορτρέτο που απέχει παρασάγγας από τις τυπικές εταιρικές αγιογραφίες.

Όπως ήταν απολύτως αναμενόμενο για έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του ως βασικό εργαλείο άμεσης επικοινωνίας και επίλυσης διαφορών, ο Elon Musk δεν άφησε την παραγωγή του ντοκιμαντέρ να περάσει απαρατήρητη ή ασχολίαστη. Ήδη από τις 6 Αυγούστου του 2026, ο επικεφαλής της Tesla προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση στο X, αποκαλώντας την ταινία του Gibney ως μια καθαρά στοχευμένη επίθεση και κατηγορώντας τον διακεκριμένο δημιουργό πως είναι ανίκανος να παραγάγει οποιοδήποτε άλλο είδος περιεχομένου πέραν της συκοφαντίας. Επιπλέον, δεν παρέλειψε να χλευάσει την τεράστια διάρκεια του έργου, αναρωτώμενος ρητορικά ενώπιον των εκατομμυρίων ακολούθων του εάν ο απώτερος σκοπός του σκηνοθέτη είναι να κάνει τους θεατές να βαρεθούν μέχρι θανάτου.

Πίσω από αυτές τις δημόσιες αψιμαχίες, ωστόσο, κρύβεται ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρασκήνιο σχετικά με τις συνθήκες παραγωγής του έργου. Ο Alex Gibney αποκάλυψε πως η δημιουργία της ταινίας αποτέλεσε μια τεράστια πρόκληση όσον αφορά την εξεύρεση ανθρώπων πρόθυμων να μιλήσουν ανοιχτά μπροστά στην κάμερα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, υπήρχε ένας διάχυτος τρόμος ανάμεσα στους υπαλλήλους των εταιρειών του Musk, αλλά και ανάμεσα σε συνεργάτες που τον γνώριζαν καλά στο παρελθόν, οι οποίοι φοβόντουσαν πιθανά αντίποινα ή νομικές περιπέτειες εάν τολμούσαν να εκφράσουν τις επικρίσεις τους με ονοματεπώνυμο. Το γεγονός ότι τελικά καταγράφηκαν μαρτυρίες τόσο από υποστηρικτές όσο και από επικριτές προσδίδει στο ντοκιμαντέρ ένα ιδιαίτερο δημοσιογραφικό βάρος, αποκαλύπτοντας την κουλτούρα σιωπής που συχνά περιβάλλει τους ισχυρότερους ηγέτες της Σίλικον Βάλεϊ.

Το «Musk» θα κάνει την επίσημη κινηματογραφική του πρεμιέρα στις αίθουσες των ΗΠΑ στις 16 Οκτωβρίου 2026. Μετά την αρχική του προβολή στη μεγάλη οθόνη, η τετράωρη παραγωγή αναμένεται να ενταχθεί στον κατάλογο της συνδρομητικής υπηρεσίας streaming HBO Max, καθιστώντας την προσβάσιμη στο ευρύτερο παγκόσμιο κοινό, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της ευρωπαϊκής αγοράς, μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους.