NASA Artemis II: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ιστορική 10ήμερη αποστολή στη Σελήνη

Σύνοψη

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η 10ήμερη επανδρωμένη αποστολή Artemis II της NASA, με την κάψουλα Orion να προσνηώνεται με ασφάλεια στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το πλήρωμα διένυσε περίπου 2,2 εκατομμύρια χιλιόμετρα, καταγράφοντας το ρεκόρ της μεγαλύτερης απόστασης που έχει ταξιδέψει ποτέ άνθρωπος μακριά από τη Γη.

Η θερμική ασπίδα του σκάφους δοκιμάστηκε στα άκρα, αντέχοντας ταχύτητες 40.000 χλμ/ώρα (Mach 32) και θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 2.760°C κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.

Το European Service Module (ESM) του ESA λειτούργησε άψογα, επιβεβαιώνοντας τον κρίσιμο ρόλο της Ευρώπης στο πρόγραμμα.

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν επιτρέπουν στη NASA να προχωρήσει στον σχεδιασμό της αποστολής Artemis III, η οποία περιλαμβάνει την προσελήνωση αστροναυτών.

Η διαστημική εξερεύνηση ολοκλήρωσε ένα κρίσιμο ορόσημο με την ασφαλή επιστροφή της αποστολής Artemis II της NASA. Οι αστροναύτες Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Hammock Koch και ο Καναδός Jeremy Hansen επέστρεψαν στη Γη μετά από ένα ταξίδι 10 ημερών γύρω από τη Σελήνη. Η κάψουλα Orion πραγματοποίησε ακριβή προσνήωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας, κλείνοντας έναν κύκλο εξαντλητικών δοκιμών για τα συστήματα πτήσης και υποστήριξης ζωής της επόμενης γενιάς.

Η αποστολή Artemis II αποτέλεσε την πρώτη επανδρωμένη πτήση του σεληνιακού προγράμματος Artemis. Κατά τη διάρκεια της 10ήμερης πτήσης, οι τέσσερις αστροναύτες ταξίδεψαν σε απόσταση μεγαλύτερη από κάθε άλλον άνθρωπο στο παρελθόν. Στόχος ήταν η δοκιμή των συστημάτων ελέγχου, επικοινωνίας και υποστήριξης ζωής της κάψουλας Orion υπό πραγματικές συνθήκες, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη μελλοντική προσελήνωση.

Τα δεδομένα τηλεμετρίας δείχνουν ότι ο εξοπλισμός ανταποκρίθηκε εντός των αυστηρών παραμέτρων που είχε θέσει η κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin. Η συλλογή αυτών των δεδομένων αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα αξιολογηθεί η ετοιμότητα της NASA για το επόμενο βήμα.

Η πιο κρίσιμη φάση ολόκληρης της αποστολής δεν ήταν η πτήση γύρω από τη Σελήνη, αλλά η επιστροφή στη Γη. Η επανείσοδος της κάψουλας Orion στην ατμόσφαιρα λειτούργησε ως η απόλυτη δοκιμή για τη θερμική ασπίδα διαμέτρου 5 μέτρων. Το σκάφος εισήλθε στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα περίπου 40.000 χιλιομέτρων την ώρα, ή αλλιώς Mach 32.

Η τριβή με τα μόρια του αέρα δημιούργησε ένα κύμα πλάσματος, ανεβάζοντας την εξωτερική θερμοκρασία της ασπίδας στους 2.760 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία που ισούται με το μισό της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του Ήλιου. Το υλικό Avcoat, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αποκολλάται ελεγχόμενα ώστε να απομακρύνει τη θερμότητα από τον πυρήνα του σκάφους, λειτούργησε σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Οι πρώτες αναφορές από τις ομάδες ανάκτησης του αμερικανικού ναυτικού στο πλοίο USS San Diego επιβεβαιώνουν την ακεραιότητα του κελύφους.

Η επιτυχία του Artemis II δεν είναι αποκλειστικά αμερικανική υπόθεση. Η κάψουλα Orion βασίζεται στο European Service Module (ESM), το οποίο κατασκευάζεται από την Airbus Defence and Space υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA). Το ESM είναι υπεύθυνο για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (μέσω των ηλιακών συλλεκτών), την πρόωση, τον έλεγχο θερμοκρασίας, καθώς και την παροχή νερού και οξυγόνου στους αστροναύτες.

Κατά την πτήση, δοκιμάστηκε εκτενώς το Deep Space Network (DSN) της NASA σε συνδυασμό με τα οπτικά συστήματα επικοινωνίας (laser communications). Παρά την τεράστια απόσταση, το πλήρωμα κατάφερε να μεταδώσει οπτικοακουστικό υλικό υψηλής ανάλυσης στη Γη, ελαχιστοποιώντας την καθυστέρηση (latency). Η ικανότητα μετάδοσης μεγάλου όγκου δεδομένων από τη Σελήνη είναι προαπαιτούμενο για τις μελλοντικές επιστημονικές έρευνες που θα διεξαχθούν στην επιφάνειά της, απαιτώντας bandwidth που παραδοσιακά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων αδυνατούν να παρέχουν.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για το πρόγραμμα Artemis;

Με τον φάκελο της αποστολής Artemis II να κλείνει επιτυχώς, η προσοχή στρέφεται στην ανάλυση των καταγεγραμμένων δεδομένων. Το επόμενο στάδιο, η αποστολή Artemis III, είναι ίσως το πιο φιλόδοξο εγχείρημα της NASA από την εποχή του προγράμματος Apollo.

Για την Artemis III, η κάψουλα Orion θα πρέπει να συνδεθεί σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη με το Starship Human Landing System (HLS) της SpaceX. Αυτό το όχημα θα αναλάβει τη μεταφορά των αστροναυτών στον Νότιο Πόλο της Σελήνης, μια περιοχή με έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον λόγω της επιβεβαιωμένης παρουσίας πάγου νερού στους κρατήρες που βρίσκονται σε μόνιμη σκιά. Τα δεδομένα της πτήσης του Artemis II εγγυώνται ότι το σύστημα μεταφοράς του πληρώματος (Orion) είναι πλέον πιστοποιημένο για τον ρόλο του.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιτυχία της αποστολής Artemis II επιβεβαιώνει την ωρίμανση των τεχνολογιών που απαιτούνται για την ανθρώπινη παρουσία στο βαθύ διάστημα. Η μετάβαση από τις δοκιμές χωρίς πλήρωμα (Artemis I) στην επανδρωμένη πτήση απέδειξε την αξιοπιστία κρίσιμων υποσυστημάτων, από την αντοχή των θερμικών ασπίδων μέχρι τη σταθερότητα του European Service Module. Η διαστημική τεχνολογία δεν παράγει πλέον απλώς εντυπωσιακές εικόνες, αλλά δοκιμάζει στην πράξη υλικά και πρωτόκολλα τηλεπικοινωνιών που βρίσκουν εφαρμογή και στη βιομηχανία της Γης.