NASA και IBM παρουσιάζουν νέο AI μοντέλο για τη χαρτογράφηση της Σελήνης

Σύνοψη

Η συνεργασία της NASA με την IBM αποδίδει ένα νέο θεμελιώδες μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα, ειδικά σχεδιασμένο για την ενδελεχή ανάλυση σεληνιακών δεδομένων.

Βασικός στόχος του συστήματος είναι η αυτοματοποιημένη επεξεργασία petabytes πληροφοριών για τον ακριβή εντοπισμό στρατηγικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων πάγου, καθώς και η ανακάλυψη νέων, αχαρτογράφητων κρατήρων.

Το project υποστηρίζει άμεσα το διαστημικό πρόγραμμα Artemis, προσφέροντας στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ελεύθερη πρόσβαση σε εργαλεία που θα κάνουν τις μελλοντικές προσεδαφίσεις ασφαλέστερες και αποδοτικότερες.

Η συστηματική προετοιμασία για την επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη αποκτά πλέον ένα πανίσχυρο ψηφιακό υπόβαθρο, καθώς η NASA συνεργάζεται στενά με την IBM για τη δημιουργία ενός καινοτόμου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα.

Η κοινοπραξία αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση του τεράστιου όγκου πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί από προηγούμενες αποστολές, προσφέροντας στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα τα απαραίτητα εργαλεία για την αποκωδικοποίηση της σεληνιακής γεωγραφίας και τη βελτιστοποίηση των μελλοντικών διαστημικών εγχειρημάτων. Το νέο σύστημα αναλαμβάνει την επεξεργασία petabytes δεδομένων που παρέμεναν εν πολλοίς αναξιοποίητα στα αρχεία των ερευνητικών κέντρων, επιτρέποντας πλέον την αυτοματοποιημένη αναγνώριση γεωλογικών σχηματισμών και τον εντοπισμό πολύτιμων φυσικών πόρων με πρωτοφανή ακρίβεια.

Το θεμελιώδες μοντέλο που ανέπτυξε η IBM βασίζεται σε προηγμένες αρχιτεκτονικές βαθιάς μηχανικής μάθησης οι οποίες έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την ανάλυση δορυφορικών εικόνων, φασματογραφικών δεδομένων και τοπογραφικών χαρτών μεγάλης κλίμακας. Αντί να ακολουθεί τις παραδοσιακές μεθόδους της χειροκίνητης χαρτογράφησης ή της χρήσης περιορισμένων αλγορίθμων οπτικής αναγνώρισης, το πολύπλοκο αυτό σύστημα εκπαιδεύτηκε εντατικά πάνω σε εκατομμύρια απεικονίσεις υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) και πλήθος άλλων ιστορικών πηγών της NASA. Η απαιτητική αυτή διαδικασία επιτρέπει στο νευρωνικό δίκτυο να κατανοεί αυτόνομα τα χωρικά μοτίβα στο ανάγλυφο του εδάφους, εντοπίζοντας για παράδειγμα κρατήρες που διέφυγαν της προσοχής των επιστημόνων στο παρελθόν, καθώς και περιοχές με μόνιμη σκίαση στον νότιο πόλο του δορυφόρου όπου οι θερμοκρασιακές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση παγωμένου νερού κάτω από την επιφάνεια.

Ο πραγματικός όγκος των πληροφοριών που καλείται να διαχειριστεί η κοινή ερευνητική ομάδα υπερβαίνει κάθε προηγούμενο, καθιστώντας την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης επιτακτική και αναπόδραστη ανάγκη για τη συνέχιση του προγράμματος Artemis. Οι πολλαπλοί αισθητήρες των διαστημικών σκαφών που βρίσκονται σε τροχιά μεταδίδουν ακατάπαυστα πολυφασματικές εικόνες, μετρήσεις υψομετρίας με λέιζερ υψηλής ακρίβειας και γεωλογικά δεδομένα ραντάρ, δημιουργώντας ένα αχανές και συνεχώς αυξανόμενο ψηφιακό αρχείο που δοκιμάζει τα όρια των παραδοσιακών υπολογιστικών συστημάτων. Αξιοποιώντας την πολυετή τεχνογνωσία της IBM στον τομέα των υπερυπολογιστών και των κλιμακούμενων υβριδικών cloud υποδομών, το νέο αλγοριθμικό μοντέλο επιτυγχάνει τη σύνθεση αυτών των εξαιρετικά ετερογενών πηγών δεδομένων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, συνθέτοντας τελικά έναν πολυδιάστατο διαδραστικό χάρτη που αποκαλύπτει ταυτόχρονα τη χημική σύσταση και τη φυσική μορφολογία του σεληνιακού εδάφους.

Για τον λεπτομερή σχεδιασμό των επερχόμενων αποστολών Artemis, οι οποίες προβλέπουν την εγκαθίδρυση μιας μόνιμης και βιώσιμης ανθρώπινης παρουσίας στον φυσικό μας δορυφόρο κατά την επόμενη δεκαετία, η ικανότητα ακριβούς πρόβλεψης των συνθηκών προσεδάφισης και η δυνατότητα επιτόπιας αξιοποίησης πόρων αποτελούν τους πλέον κρίσιμους παράγοντες επιβίωσης. Οι αυριανοί αστροναύτες θα βασιστούν άμεσα στα επιστημονικά ευρήματα αυτού ακριβώς του μοντέλου για την τελική επιλογή ασφαλών ζωνών προσεδάφισης, παραμένοντας μακριά από περιοχές με επικίνδυνες κλίσεις, ασταθή εδάφη ή μεγάλους βράχους που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ακεραιότητα της σεληνακάτου, ενώ παράλληλα θα καθοδηγηθούν στρατηγικά προς τοποθεσίες με επιβεβαιωμένα και εύκολα προσβάσιμα αποθέματα πάγου. Ο πολύτιμος αυτός πάγος προορίζεται να χρησιμοποιηθεί πρωτίστως για την υποστήριξη της ζωής στις βάσεις, αλλά μακροπρόθεσμα προορίζεται για την τοπική παραγωγή καυσίμων υδρογόνου και οξυγόνου, μειώνοντας δραστικά την τεράστια εξάρτηση των διαπλανητικών αποστολών από τον εξαιρετικά δαπανηρό ανεφοδιασμό μέσω της Γης.

Η απόφαση της NASA και της IBM να διαθέσουν το πρωτοποριακό εργαλείο ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα στην πλατφόρμα Hugging Face προσδίδει μια εντελώς νέα δυναμική στην παγκόσμια διαστημική έρευνα, καταρρίπτοντας οριστικά τα στεγανά που ιστορικά περιβάλλουν τα ευαίσθητα δεδομένα των εθνικών διαστημικών υπηρεσιών. Ερευνητικά κέντρα, κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα, φοιτητές και ανεξάρτητοι επιστήμονες από κάθε γωνιά του πλανήτη αποκτούν πλέον την απόλυτη ελευθερία να μελετήσουν, να τροποποιήσουν και να επεκτείνουν τον βασικό κώδικα, προσαρμόζοντας την αρχιτεκτονική του μοντέλου στις δικές τους εξειδικευμένες έρευνες ή συνεισφέροντας νέους, πιο αποδοτικούς αλγορίθμους που θα βελτιώσουν θεαματικά τη συνολική του απόδοση.

Πέραν των προφανών και άμεσων εφαρμογών στη χαρτογράφηση της Σελήνης, το νέο σύστημα θέτει γερά θεμέλια για πολύ ευρύτερες διαστημικές εφαρμογές, προετοιμάζοντας επί της ουσίας τις ψηφιακές υποδομές για τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές προς τον πλανήτη Άρη. Η ευέλικτη αρχιτεκτονική του foundation model επιτρέπει την αποτελεσματική μεταφορά της αποκτηθείσας γνώσης σε εντελώς νέα περιβάλλοντα, πράγμα που πρακτικά σημαίνει πως οι αλγόριθμοι που εκπαιδεύονται σήμερα στην ανάλυση της λεπτόκοκκης σεληνιακής σκόνης και του ρεγόλιθου θα μπορούν στο εγγύς μέλλον να προσαρμοστούν ταχύτατα για την ενδελεχή εξέταση της εξαιρετικά πολύπλοκης αρειανής τοπογραφίας με τις ελάχιστες δυνατές τροποποιήσεις.