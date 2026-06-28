NASA: Το Perseverance εντόπισε νέες ενδείξεις αρχαίας ζωής στον Άρη

Σύνοψη

Το ρόβερ Perseverance της NASA ανακάλυψε τις πιο πειστικές ενδείξεις αρχαίας μικροβιακής ζωής στον κρατήρα Jezero του Άρη.

Δεδομένα από το περιοδικό Science Advances επιβεβαιώνουν την παρουσία πολύπλοκων οργανικών ενώσεων σε ιζηματογενή πετρώματα ηλικίας 3,5 δισεκατομμυρίων ετών.

Τα φασματόμετρα SHERLOC και PIXL διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό αυτών των δομών, σαρώνοντας τα πετρώματα σε μικροσκοπικό επίπεδο.

Τα δείγματα αυτά έχουν ήδη σφραγιστεί σε σωλήνες τιτανίου, αναμένοντας την κοινή αποστολή Mars Sample Return της NASA και της ευρωπαϊκής ESA για την επιστροφή τους στη Γη.

Το ρόβερ Perseverance της NASA εντόπισε πολύπλοκες οργανικές ενώσεις και διακριτές ιζηματογενείς δομές στον κρατήρα Jezero, οι οποίες αποτελούν ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη αρχαίας μικροβιακής ζωής. Η ανάλυση μέσω του οργάνου SHERLOC επιβεβαιώνει τη συγκέντρωση αυτών των βιοϋπογραφών σε πετρώματα ηλικίας 3,5 δισεκατομμυρίων ετών, υποδεικνύοντας ότι το περιβάλλον υποστήριζε βιολογικές διεργασίες.

Η νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Science Advances και αναλύθηκε περαιτέρω από επιστημονικές πηγές, τεκμηριώνει την ύπαρξη δομών που στη Γη συνδέονται άμεσα με την παρουσία μικροβίων. Οι επιστήμονες παρατήρησαν συγκεκριμένες διαστρωματώσεις στα πετρώματα, γνωστές ως στρωματόλιθοι, οι οποίες δημιουργούνται από την εναπόθεση ορυκτών μέσω της δράσης αποικιών βακτηρίων σε ρηχά υδάτινα περιβάλλοντα.

Αυτή η εξέλιξη δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη ανίχνευση άνθρακα. Το κρίσιμο στοιχείο είναι η συγκέντρωση αυτών των οργανικών μορίων σε περιοχές όπου ταυτόχρονα εντοπίζονται θειικά άλατα και άργιλος, υλικά που είναι γνωστό ότι λειτουργούν ως «συντηρητικά» για τα οργανικά υπολείμματα σε ακραίες συνθήκες ακτινοβολίας όπως αυτές που επικρατούν στην επιφάνεια του Άρη.

Η τεχνολογία πίσω από την ανακάλυψη: SHERLOC και PIXL

Η επιτυχία του Perseverance βασίζεται στον προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό του. Το όργανο SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) τοποθετημένο στον ρομποτικό βραχίονα, χρησιμοποιεί ένα λέιζερ υπεριώδους ακτινοβολίας για να αναλύσει τη μοριακή δομή της επιφάνειας των βράχων. Όταν το φως του λέιζερ χτυπά τα οργανικά μόρια, αυτά εκπέμπουν μια χαρακτηριστική λάμψη. Το φασματόμετρο καταγράφει αυτή τη λάμψη, επιτρέποντας στους επιστήμονες να αναγνωρίσουν τις ακριβείς χημικές ενώσεις.

Παράλληλα, το PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry) εκπέμπει ακτίνες Χ για να δημιουργήσει έναν λεπτομερή χάρτη των χημικών στοιχείων στο πέτρωμα, σε κλίμακα μεγέθους ενός κόκκου αλατιού. Η συνδυασμένη χρήση αυτών των δύο οργάνων επέτρεψε στη διεθνή επιστημονική ομάδα να επιβεβαιώσει ότι οι οργανικές ενώσεις δεν είναι τυχαία κατανεμημένες, αλλά συγκεντρωμένες ακριβώς στα σημεία όπου το νερό είχε αλληλεπιδράσει με το βράχο.

Η σημασία για την αποστολή Mars Sample Return

Το ρόβερ δεν έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει απόλυτα την ύπαρξη ζωής. Τα ενσωματωμένα εργαστήρια του είναι εξαιρετικά προηγμένα, αλλά η οριστική απόδειξη απαιτεί εξοπλισμό μεγέθους ολόκληρου κτιρίου, όπως τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια σάρωσης και τα φασματόμετρα μάζας υψηλής ανάλυσης που διαθέτουμε στη Γη.

Εδώ υπεισέρχεται η αποστολή Mars Sample Return (MSR), μια τεράστιας κλίμακας συνεργασία μεταξύ των NASA και ESA. Το Perseverance έχει ήδη συλλέξει τα συγκεκριμένα δείγματα από τον κρατήρα Jezero, αποθηκεύοντας τα σε ειδικά κατασκευασμένους σωλήνες από τιτάνιο, οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι να αντέχουν ακραίες θερμοκρασίες και περιβαλλοντικές πιέσεις. Η επιτυχής ολοκλήρωση της αποστολής MSR, που προγραμματίζεται για την επόμενη δεκαετία, θα φέρει αυτά τα δείγματα σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά εργαστήρια, δίνοντας ίσως την οριστική απάντηση στο ερώτημα της εξωγήινης ζωής.