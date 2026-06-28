Starpipe: Η SpaceX κατασκευάζει δικό της αγωγό αερίου για τους πυραύλους της

Σύνοψη

Η SpaceX ξεκινά την κατασκευή του αγωγού Starpipe, μήκους 13 χιλιομέτρων, για τη μεταφορά φυσικού αερίου στη βάση Starbase του Τέξας.

Κάθε εκτόξευση του Starship απαιτεί 2,4 εκατομμύρια λίτρα υγρού μεθανίου, ποσότητα που σήμερα μεταφέρεται χρονοβόρα με εκατοντάδες βυτιοφόρα.

Ο αγωγός διαμέτρου 40 εκατοστών εξασφαλίζει ροή καυσίμου ικανή να υποστηρίξει πολλαπλάσιες από τις 25 εγκεκριμένες ετήσιες πτήσεις.

Μέσω της θυγατρικής Lone Star Mineral Development, η εταιρεία του Elon Musk αποκτά τον πλήρη έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίμων.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο, επιταχύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη του δικτύου Starlink στην Ευρώπη.

Ο πύραυλος Starship αποτελεί το μεγαλύτερο και ισχυρότερο διαστημικό όχημα που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Η λειτουργία του βασίζεται στους κινητήρες Raptor, οι οποίοι καταναλώνουν ένα μείγμα υγρού οξυγόνου και υγρού μεθανίου. Μέχρι σήμερα, η εφοδιαστική αλυσίδα της SpaceX για το μεθάνιο βασίζεται σε μια εντελώς παρωχημένη μέθοδο σε σχέση με την τεχνολογική της υπεροχή, τη μεταφορά του καυσίμου με συμβατικά βυτιοφόρα φορτηγά.

Για μία μόνο εκτόξευση, απαιτούνται περίπου 2,4 εκατομμύρια λίτρα υγρού μεθανίου με αποτέλεσμα η μεταφορά αυτής της τεράστιας ποσότητας να απαιτεί την άφιξη, την εκφόρτωση και την αναχώρηση εκατοντάδων φορτηγών. Αυτή η διαδικασία διαρκεί πολλές ώρες, δημιουργεί κυκλοφοριακό φόρτο στην περιοχή του Port of Brownsville και καθιστά απολύτως αδύνατη την επίτευξη του τελικού στόχου του Elon Musk, ο οποίος προβλέπει την εκτόξευση εκατοντάδων (και στο μέλλον χιλιάδων) πυραύλων ετησίως. Ο αγωγός Starpipe έρχεται να επιλύσει αυτόν τον τεχνικό περιορισμό μέσω της δημιουργίας μιας μόνιμης, κλειστής και αδιάλειπτης αρτηρίας καυσίμου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και υποδομές

Τα έγγραφα που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Σιδηροδρόμων του Τέξας (Texas Railroad Commission) από την εταιρεία Lone Star Mineral Development, η οποία συνδέεται άμεσα με τη SpaceX, αποκαλύπτουν εντυπωσιακά τεχνικά στοιχεία για το έργο.

Κύρια χαρακτηριστικά.

Μήκος και Διαδρομή: Ο αγωγός θα καλύπτει απόσταση 13 χιλιομέτρων, ξεκινώντας από μια έκταση 83 στρεμμάτων στο Port of Brownsville και καταλήγοντας απευθείας στη διαστημική βάση Starbase.

Ο αγωγός θα καλύπτει απόσταση 13 χιλιομέτρων, ξεκινώντας από μια έκταση 83 στρεμμάτων στο Port of Brownsville και καταλήγοντας απευθείας στη διαστημική βάση Starbase. Διάμετρος Αγωγού: Η διατομή φτάνει τα 406 χιλιοστά, μέγεθος που υπερκαλύπτει τις ανάγκες για τις 25 ετήσιες πτήσεις που έχει ήδη εγκρίνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Η διατομή φτάνει τα 406 χιλιοστά, μέγεθος που υπερκαλύπτει τις ανάγκες για τις 25 ετήσιες πτήσεις που έχει ήδη εγκρίνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA). Χρονοδιάγραμμα: Η κατασκευή ξεκινά άμεσα, με στόχο το σύστημα να τεθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία τον Ιανουάριο.

Η κατασκευή ξεκινά άμεσα, με στόχο το σύστημα να τεθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία τον Ιανουάριο. Μονάδα Υγροποίησης: Το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται μέσω του αγωγού και στη συνέχεια θα ψύχεται και θα μετατρέπεται σε υγρό μεθάνιο στις εγκαταστάσεις της Starbase.

Η επιλογή της διαμέτρου των 40cm δεν είναι τυχαία, καθώς σύμφωνα με αναλυτές της ενεργειακής αγοράς, ένας αγωγός τέτοιου μεγέθους μπορεί να μεταφέρει ποσότητες αερίου επαρκείς για την τροφοδοσία μιας μικρής πόλης. Στην περίπτωση της SpaceX, αυτή η χωρητικότητα εξασφαλίζει ότι η τροφοδοσία των δεξαμενών της Starbase θα γίνεται σε κλάσμα του χρόνου, επιτρέποντας πρακτικά την ταυτόχρονη προετοιμασία πολλαπλών πυραύλων.

Η στρατηγική του ολοκληρωτικού ελέγχου

Η κίνηση αυτή αποδεικνύει την επιμονή της SpaceX στο μοντέλο της κάθετης ολοκλήρωσης. Αντί να εξαρτάται από τρίτους προμηθευτές και μεταφορείς ενέργειας, η εταιρεία εισέρχεται δυναμικά στον τομέα των υποδομών φυσικού αερίου. Η πρόεδρος της SpaceX, Gwynne Shotwell, είχε επισημάνει σε πρόσφατες δηλώσεις της ότι η εταιρεία σκοπεύει να επεξεργάζεται το δικό της προωθητικό αέριο. Μάλιστα, η θυγατρική Lone Star Mineral Development έχει ήδη υπογράψει πάνω από 100 συμφωνίες μίσθωσης δικαιωμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου με ιδιοκτήτες γης στο νότιο Τέξας από το 2023.

Εάν η εταιρεία καταφέρει να εξορύσσει, να μεταφέρει μέσω του Starpipe και να υγροποιεί το δικό της φυσικό αέριο στη Starbase, θα μειώσει δραματικά το λειτουργικό κόστος κάθε εκτόξευσης. Αυτή η αυτονομία είναι το κλειδί για την οικονομική βιωσιμότητα του προγράμματος αποικισμού του Άρη, αλλά και για την άμεση εμπορική εκμετάλλευση της χαμηλής τροχιάς της Γης.