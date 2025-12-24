Νέα χρονιά, νέες… συνήθειες με εκπληκτικές προσφορές σε επιλεγμένα Samsung προϊόντα

Διαφημιστική καταχώριση της Samsung Electronics Ελλάς Μ.Α.Ε. με έδρα επί της Λ. Κηφισίας 24Α, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.15125 και αρ. ΓΕΜΗ 009349401000



Λένε πως κάθε τέλος χρονιάς είναι και μια νέα αρχή. Η αλλαγή του χρόνου η στιγμή που θέτουμε νέους στόχους, ονειρευόμαστε αλλαγές και αναζητούμε τρόπους να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο όμορφη και λειτουργική. Φέτος, το σύνθημα είναι "New Year, New You" και η Samsung το κάνει πράξη, προσκαλώντας μας να υποδεχθούμε το νέο έτος με τον καλύτερο τρόπο. Πώς; Μέσα από εκπληκτικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα1 για αγορές από το Samsung.com/gr. Δείτε τις επιλογές μας για αγορά από το Samsung.com/gr

Ξεχωρίσαμε τα Galaxy Z Fold7 με εκπληκτικό σχεδιασμό και 200 MP camera2 καθώς και το Galaxy Z Flip7 που συνδυάζει ομορφιά και απόδοση σε ένα compact σχεδιασμό. Με αγορά Galaxy S25 Series|Z Fold7|Z Flip7|Z Flip7 FE | S24, έχετε όφελος 30% σε Galaxy wearable3 Επιπλέον, το Galaxy Watch Ultra (2025) από τον καρπό του χεριού σας, δίνει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη φυσική κατάσταση και τη γενική σας ευεξία μέσω της εφαρμογής Samsung Health4,5. Όσοι το επιλέξετε για την χριστουγεννιάτικη αγορά σας, μπορούν μέσω Samsung Members να αποκτήσουν δώρο ένα Galaxy Watch Band6. Το οικοσύστημα Galaxy της Samsung, συμπληρώνεται αρμονικά με τα επανασχεδιασμένα Galaxy Buds3 Pro με κρυστάλλινη καθαριότητα, και δώρο θήκη "Keith Haring Clear", μέσω Samsung Members7.

Και μην ξεχνάτε πως στο Samsung.com/gr έχετε:

Δωρεάν Standard Παράδοση 8 για κινητές συσκευές, τηλεοράσεις, projectors, συσκευές ήχου, αξεσουάρ, οθόνες υπολογιστή.

για κινητές συσκευές, τηλεοράσεις, projectors, συσκευές ήχου, αξεσουάρ, οθόνες υπολογιστή. Για αγορές άνω των 50 ευρώ, έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα ή έως 3 άτοκες δόσεις 9 μέσω Klarna με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα 10 .

μέσω Klarna με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα . Samsung Rewards πόντοι με κάθε αγορά μέσω του λογαριασμού σας Samsung account και εγγραφή στο Samsung Rewards 11 .

. Δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών εγκατάστασης για τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές 12 .

. Δυνατότητα αγοράς ασφαλιστικής κάλυψης Samsung Protect για ασφαλιστική κάλυψη και επέκταση εγγύησης 13 .

. Δυνατότητα Trade-In της παλιάς σας κινητής συσκευής (Smartphones, Tablets, Ρολόγια, Galaxy Buds, Αξεσουάρ)14 και αγορές χωρίς Φ.Π.Α. για επαγγελματίες15.

Επίλογος

Η νέα χρονιά αξίζει να ξεκινήσει με το δεξί και με τεχνολογία που σας εμπνέει. Ανακαλύψτε όλες τις προσφορές στο https://www.samsung.com/gr/offer/new-year-new-you/ και επωφεληθείτε έως την ημερομηνία που αναφέρεται για κάθε προσφορά.

1 Οι προσφορές ισχύουν έως και την ημερομηνία που αναφέρεται για καθεμία από αυτές, στις 23:59, για ορισμένα προϊόντα και μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων



2 Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών αντικειμένων, των συνθηκών χαμηλού φωτισμού, της εστίασης ή των κινούμενων αντικειμένων.

3 Ισχύει για αγορές από το samsung.com/gr έως 04.01.2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η έκπτωση 30% εφαρμόζεται στην τιμή μόνο ενός από τα διαθέσιμα προς πώληση Wearables (Galaxy Buds, Smartwatches, Ring), με ταυτόχρονη αγορά ενός ή περισσοτέρων από τα Galaxy S25 Series|Z Fold7|Z Flip7|Z Flip7 FE | S24. Σε περίπτωση που προστεθούν στο καλάθι περισσότερα Wearables, η έκπτωση εφαρμόζεται στο ακριβότερο. Οι προσφορές δεν ισχύουν για αγορές από το ειδικό ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung για επιχειρήσεις.

4 Το Galaxy Watch Ultra πρέπει να συζευχθεί με ένα smartphone Samsung Galaxy με Android 11.

5 Απαιτεί έκδοση 6.24 ή μεταγενέστερη της εφαρμογής Samsung Health

6 Η προσφορά ισχύει για αγορές κωδικών SM-L705FAW2EUE, SM-L705FZA2EUE, SM-L705FZB2EUE, SM-L705FZS2EUE, SM-L310NZGAEUE, SM-L315FZGAEUE, SM-L315FZSAEUE, SM-L300NZGAEUE, SM-L300NZEAEUE, SM-L305FZEAEUE, SM-L305FZGAEUE έως 04.01.2026 ή μέχρι εξάντλησης αποθεμάτων και δηλώσεις συμμετοχής μέσω Samsung Members έως 25.01.2026 . Όροι και προϋποθέσεις εδώ https://www.samsung.com/gr/offer/galaxy-watch7-watch-ultra-holiday-promo/

7 Η προσφορά ισχύει για αγορές κωδικών SM-R630NZAAEUC, SM-R630NZWAEUC, SM-R530NZAAEUC, SM-R530NZWAEUC έως 04.01.2026 ή μέχρι εξάντλησης αποθεμάτων και δηλώσεις συμμετοχής μέσω Samsung Members έως 25.01.2026 . Κωδικός δώρου GP-FPR630SBARW. Όροι και προϋποθέσεις εδώ https://www.samsung.com/gr/offer/galaxy-buds3-buds3-pro-holiday-promo/

8 Η δωρεάν standard παράδοση δεν ισχύει για Ψυγεία, Πλυντήρια, Πλυντήρια-Στεγνωτήρια, Στεγνωτήρια, Πλυντήρια Πιάτων, Φούρνους μικροκυμάτων, Ηλεκτρικές σκούπες. Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.samsung.com/gr/shop-faq/paradoseis/

9 0 -50€ -> 0 δόσεις, 50,01€ - 250€ -> Έως 12 μήνες , 250,01€ - 500€ -> Έως 24 μήνες, 500,01€ και άνω -> Έως 36 μήνες. Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.samsung.com/gr/shop-faq/tropoi-pliromis/pliromi-me-doseis/

10 Ισχύει για παραγγελίες έως 1.300€ (συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων μεταφορικών και άλλων υπηρεσιών και εκπτώσεων). Οι δόσεις είναι άτοκες εφόσον τηρηθούν οι όροι πληρωμής. Σε περίπτωση που χάσετε μία πληρωμή, ενδέχεται να ισχύσουν χρεώσεις καθυστέρησης. Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.samsung.com/gr/shop-faq/tropoi-pliromis/klarna/

11 Οι πελάτες που δημιούργησαν λογαριασμό Samsung Account μετά τις 10 Δεκεμβρίου 2024, έχουν εγγραφεί αυτομάτως και στο Samsung Rewards. Μάθετε περισσότερα εδώ: https://www.samsung.com/gr/support/apps-services/know-more-about-samsung-rewards/

12 Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.samsung.com/gr/shop-faq/ipiresies-egatastasis/

13 Η υπηρεσία ασφάλισης παρέχεται από και η ασφαλιστική σύμβαση συνάπτεται αποκλειστικά με την ασφαλιστική εταιρεία AWP P&C SA που εδρεύει επί της οδού Πρεμετής 10 στον Άγιο Δημήτριο του Ν. Αττικής, Τ.Κ. 17342 και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με τη μορφή του νόμιμα εγκατεστημένου Υποκαταστήματος (“Allianz Partners”). Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.samsung.com/gr/shop-faq/samsung-protect/

14 Το πρόγραμμα Trade-In για αγορές προϊόντων από την κατηγορία Κινητές Συσκευές (Smartphones, Tablets, Smartwatches, Galaxy Buds, Αξεσουάρ) παρέχεται εντός διαστήματος από 15 έως 45 ημέρες από την παράδοση από την εταιρεία FOXWAY OÜ, Killustiku Põik 1, Vahi 60534, κομητεία Tartu, Εσθονία, εγγεγραμμένη στην Εσθονία με αριθμό εταιρείας 12703942 («Foxway») μέσω της ιστοσελίδας: https://samsungonline-gr.foxway.tech/. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η τελική αξία επιστροφής της παλιάς σας συσκευής ενδέχεται να διαφέρει της αρχικής εκτιμώμενης αξίας βάσει της αξιολόγησης της Foxway. Ο τιμοκατάλογος της Foxway υπόκειται σε αλλαγή. Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.samsung.com/gr/shop-faq/trade-in/

15 Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.samsung.com/gr/shop-faq/apallagi-fpa-timologia/ekdosi-timologiou-xoris-fpa/