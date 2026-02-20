Πώς το νέο Bixby και το One UI 8.5 αλλάζουν τον τρόπο που χειριζόμαστε τα Samsung Galaxy

Τι πρέπει να γνωρίζεις (TL;DR):

Τέλος οι ρομποτικές εντολές: Το Bixby αναβαθμίζεται σε conversational AI agent στο ολοκαίνουργιο One UI 8.5, κατανοώντας πλέον φυσική γλώσσα και αφαιρετικά αιτήματα.

Το Bixby αναβαθμίζεται σε conversational AI agent στο ολοκαίνουργιο One UI 8.5, κατανοώντας πλέον φυσική γλώσσα και αφαιρετικά αιτήματα. System-level troubleshooting: Κατανοεί την κατάσταση της συσκευής και ρυθμίζει αυτόματα λειτουργίες (π.χ. screen timeout) με βάση το τι ζητάει ο χρήστης, χωρίς ψάξιμο στα αχανή μενού.

Κατανοεί την κατάσταση της συσκευής και ρυθμίζει αυτόματα λειτουργίες (π.χ. screen timeout) με βάση το τι ζητάει ο χρήστης, χωρίς ψάξιμο στα αχανή μενού. Ενσωματωμένη web αναζήτηση: Προσφέρει real-time αναζήτηση πληροφοριών απευθείας στο UI του, καταργώντας την ανάγκη για άνοιγμα εξωτερικού browser.

Προσφέρει real-time αναζήτηση πληροφοριών απευθείας στο UI του, καταργώντας την ανάγκη για άνοιγμα εξωτερικού browser. Περιορισμένο λανσάρισμα: Η Beta έκδοση είναι ήδη live σε 6 χώρες (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Κορέα, κ.ά.), με την επέκταση σε περισσότερες αγορές να ακολουθεί σταδιακά.

Τα προηγούμενα χρόνια, η πρώτη κίνηση πολλών από εμάς όταν σετάραμε ένα νέο Galaxy smartphone ήταν να απενεργοποιήσουμε το Bixby ή να κάνουμε re-map το φυσικό του πλήκτρο σε κάτι πιο χρήσιμο. Η Samsung, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε ποτέ το project. Με την έλευση του One UI 8.5, η κορεατική εταιρεία κάνει το μεγαλύτερο pivot στην ιστορία του ψηφιακού της βοηθού.

Δεν μιλάμε απλώς για μια αναβάθμιση στην ταχύτητα απόκρισης, αλλά για μια πλήρη μεταμόρφωση του Bixby σε έναν conversational AI agent που επιτέλους καταλαβαίνει τα «συμφραζόμενα» και τη φυσική ροή του λόγου. Το να θυμάσαι συγκεκριμένη, "ξύλινη" σύνταξη εντολών περνάει ανεπιστρεπτί.

Αυτό που παρουσίασε ο Won-Joon Choi (COO του τμήματος Mobile eXperience της Samsung) δεν είναι απλώς ένας κλώνος του ChatGPT κρυμμένος μέσα στο λειτουργικό. Η πραγματική αξία του νέου Bixby είναι η βαθιά ενσωμάτωση του με το hardware και το οικοσύστημα του One UI 8.5.

Αντί να πρέπει να πεις "Άνοιξε τις ρυθμίσεις οθόνης και ενεργοποίησε την παραμονή οθόνης", μπορείς απλώς να πεις "Θέλω να μην κλείνει η οθόνη όταν διαβάζω". Το Bixby αναγνωρίζει την πρόθεση του χρήστη και ενεργοποιεί άμεσα τη λειτουργία Keep Screen on While Viewing. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το επίπεδο του troubleshooting. Αν αναρωτηθείς φωναχτά "γιατί το κινητό μου μένει ανοιχτό μέσα στην τσέπη μου;", το Bixby αναλύει την κατάσταση της συσκευής και σου προτείνει στοχευμένα να ενεργοποιήσεις το Accidental Touch Protection.

Τι σημαίνει αυτό για τον τελικό χρήστη; Αυτό το επίπεδο επίγνωσης του πλαισίου αφαιρεί την τριβή από την καθημερινή χρήση. Ειδικά για το χαοτικό μενού ρυθμίσεων του One UI, η δυνατότητα να αλλάζεις ρυθμίσεις περιγραφικά είναι σωτήρια.

Παράλληλα, η προσθήκη αναζήτησης στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο απευθείας μέσα στο περιβάλλον του Bixby χτυπάει ευθέως τον ανταγωνισμό των Apple και Google. Η πληροφορία αντλείται και παρουσιάζεται χωρίς να ανοίξει καν ο browser, κρατώντας τον χρήστη στην ίδια εφαρμογή, γεγονός που βελτιώνει κατακόρυφα την εμπειρία χρήσης.

Τι ισχύει και τι ελέγχεται

Τι γνωρίζουμε επιβεβαιωμένα: Το Bixby Beta είναι από σήμερα διαθέσιμο σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Νότια Κορέα, Γερμανία, Ινδία και Πολωνία. Κατανοεί ήδη 12 διαφορετικές διαλέκτους συμπεριλαμβανομένων των Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ισπανικών και Μανδαρινικών.

Τι φημολογείται: Αν και η Samsung υπόσχεται γρήγορη επέκταση σε περισσότερες περιοχές, η πλήρης υποστήριξη της Ελληνικής γλώσσας (με δυνατότητα κατανόησης τοπικών ιδιωματισμών και φυσικής ροής) παραμένει αβέβαιη. Οι φήμες από την αγορά αναφέρουν πως οι χρήστες σε μικρότερες αγορές θα χρειαστεί να περιμένουν τουλάχιστον μέχρι το επόμενο μεγάλο update στα τέλη του 2026 για υποστήριξη της γλώσσας τους.

Η άποψη του Techgear

Το νέο Bixby δεν είναι απλά ένα marketing τρικ για να ενισχύσει η Samsung το αφήγημα του "AI Phone" για το 2026. Είναι ο οδηγός για το πώς πρέπει να αλληλεπιδρούμε με τις συσκευές μας από εδώ και πέρα. Με το να μετατρέπει τις δαιδαλώδεις ρυθμίσεις του One UI 8.5 σε απλές καθημερινές συζητήσεις, η Samsung κλείνει την ψαλίδα από τους AI agents της αγοράς και αποδεικνύει ότι η επιμονή της στο Bixby ίσως τελικά να άξιζε τον κόπο. Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η ταχύτητα στο παγκόσμιο λανσάρισμα.