Σχεδόν 1 στα 4 κινητά είναι iPhone: Η απόλυτη κυριαρχία της Apple και το νέο ρεκόρ της Samsung

Η αγορά των smartphones αναδιαμορφώνεται ραγδαία, εστιάζοντας λιγότερο στον άμεσο όγκο των νέων πωλήσεων και περισσότερο στη μακροχρόνια διατήρηση των χρηστών. Αντί να εξετάζουμε απλώς πόσες συσκευές φεύγουν από τα εργοστάσια, ο πραγματικός δείκτης επιτυχίας κρύβεται πλέον στην «ενεργή βάση εγκατάστασης». Πρόκειται για το σύνολο των συσκευών που χρησιμοποιούνται καθημερινά από πραγματικούς ανθρώπους.

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα της Counterpoint Research για το 2025 ρίχνουν φως σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, αποκαλύπτοντας πως η Apple και η Samsung έχουν δημιουργήσει δύο πανίσχυρες αυτοκρατορίες που μονοπωλούν την προσοχή και την αφοσίωση των καταναλωτών.

Σε ό,τι αφορά τη Samsung, ο νοτιοκορεατικός τεχνολογικός κολοσσός κατάφερε να ξεπεράσει το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου ενεργών smartphones παγκοσμίως. Αυτός ο εντυπωσιακός αριθμός επιβεβαιώνει την τεράστια απήχηση των συσκευών Galaxy και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της εταιρείας να διατηρεί ισχυρή παρουσία σε κάθε πιθανή κατηγορία τιμής, από τα πιο οικονομικά μοντέλα μέχρι τις κορυφαίες ναυαρχίδες. Παρόλα αυτά, η απόλυτη πρωτιά παραμένει ξεκάθαρα στα χέρια της Apple.

Σχεδόν ένα στα τέσσερα έξυπνα κινητά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε λειτουργία παγκοσμίως –ποσοστό που αγγίζει το 24%– είναι iPhone. Η Samsung ακολουθεί με ένα εξίσου ισχυρό 19%. Αθροιστικά, οι δύο ηγέτες της αγοράς ελέγχουν το 44% της παγκόσμιας ενεργής βάσης συσκευών. Το πιο εντυπωσιακό στατιστικό για την Apple είναι πως μέσα στο 2025 κατάφερε να προσθέσει περισσότερες νέες συσκευές στην ενεργή της βάση από ό,τι οι επόμενοι επτά μεγαλύτεροι κατασκευαστές μαζί. Η ικανότητά της να προσελκύει και να «κλειδώνει» τους χρήστες στο οικοσύστημα του iOS, μέσω στενά διασυνδεδεμένων συσκευών και υπηρεσιών, αποδεικνύεται αξεπέραστη.

Πίσω από αυτό το ισχυρό δίπολο βρίσκεται το λεγόμενο «κλαμπ των 200 εκατομμυρίων». Συνολικά οκτώ εταιρείες έχουν ξεπεράσει αυτό το φράγμα, αντιπροσωπεύοντας μαζί πάνω από το 80% των ενεργών συσκευών στον πλανήτη. Η Xiaomi εδραιώνει τη θέση της ως η τρίτη μεγαλύτερη δύναμη με μερίδιο περίπου 12%, χάρη στις εξαιρετικές της επιδόσεις στη μεσαία κατηγορία. Ακολουθούν οι OPPO (8%) και Vivo (7%), ενώ η Transsion κατέχει το 4,5% κυριαρχώντας σε αναδυόμενες αγορές όπως η Αφρική και η Νοτιοανατολική Ασία με brands όπως η TECNO και η itel. Η Huawei διατηρεί ένα σταθερό 4%, ενώ η Honor αποτελεί το πιο πρόσφατο μέλος αυτής της ελίτ, φτάνοντας επίσης το 4%. Εταιρείες όπως η Realme (3%) και η Motorola βρίσκονται πολύ κοντά στο να ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία. Στον αντίποδα, η Google με τα πολυδιαφημισμένα Pixel δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το 1% της παγκόσμιας πίτας.

Παρά τα τεράστια νούμερά τους, οι ασιατικοί κατασκευαστές –με εξαίρεση φυσικά τη Samsung– υστερούν σημαντικά στον τομέα της υψηλής κερδοφορίας. Στην premium κατηγορία, δηλαδή σε συσκευές με χονδρική τιμή άνω των 600 δολαρίων, έξι από αυτές τις εταιρείες καταγράφουν μόλις μονοψήφια μερίδια. Οι καταναλωτές που διαθέτουν μεγάλα ποσά στρέφονται σχεδόν αποκλειστικά σε iPhone και κορυφαία Galaxy, επιζητώντας ανθεκτική κατασκευή, εγγυημένες πολυετείς αναβαθμίσεις λογισμικού και σαφώς υψηλότερη αξία μεταπώλησης.

Τα δεδομένα μαρτυρούν μια βαθιά αλλαγή στη συμπεριφορά των χρηστών, οι οποίοι πλέον κρατούν τα κινητά τους για σχεδόν τέσσερα χρόνια. Η παγκόσμια βάση ενεργών smartphones αυξήθηκε κατά μόλις 2% το 2025. Ο μεγαλύτερος κύκλος αντικατάστασης έχει δώσει τεράστια ώθηση στη δευτερογενή αγορά, με τα μεταχειρισμένα (refurbished) μοντέλα να διεκδικούν ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι των πωλήσεων.

Επειδή οι ριζικές αναβαθμίσεις στο hardware –όπως οι καλύτερες οθόνες, οι ταχύτεροι επεξεργαστές ή οι μεγαλύτερες μπαταρίες– γίνονται πλέον με πιο αργούς ρυθμούς, ο ανταγωνισμός επικεντρώνεται στο λογισμικό. Η ενσωμάτωση δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στη συσκευή (on-device AI), η έξυπνη επεξεργασία εικόνας και η απρόσκοπτη επικοινωνία με άλλες συσκευές αποτελούν τα νέα εργαλεία προσέλκυσης πελατών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναμενόμενη κυκλοφορία της νέας σειράς Galaxy S26 της Samsung, η οποία ποντάρει έντονα σε βελτιωμένες λειτουργίες AI και αναβαθμισμένο λογισμικό για να διατηρήσει το πλεονέκτημά της έναντι του ανταγωνισμού.

Η Apple, από την άλλη πλευρά, αποτελεί το απόλυτο παράδειγμα της επιτυχημένης στρατηγικής οικοσυστήματος. Διατηρώντας την πλειονότητα των χρηστών αυστηρά προσκολλημένη στο δικό της λειτουργικό σύστημα, η αμερικανική εταιρεία καταγράφει σταθερά διψήφια ανάπτυξη στα έσοδα από τις ψηφιακές της υπηρεσίες. Όταν η αγορά νέου hardware επιβραδύνεται, υπηρεσίες όπως το App Store, το iCloud και οι συνδρομές προσφέρουν μια απρόσκοπτη ροή εσόδων με τεράστια περιθώρια κέρδους.

Το επόμενο διάστημα προδιαγράφεται γεμάτο προκλήσεις για όσους προσπαθούν να ανατρέψουν αυτή την απόλυτη κυριαρχία. Οι τρέχουσες ελλείψεις σε εξαρτήματα, ειδικά στα τσιπ μνήμης, αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά το κόστος παραγωγής. Το γεγονός αυτό ίσως φρενάρει την τάση των καταναλωτών να αγοράζουν ακριβότερα μοντέλα, παρατείνοντας ακόμη περισσότερο τον χρόνο ζωής των υφιστάμενων συσκευών. Στον σύγχρονο τομέα της τεχνολογίας, ο κύριος στόχος των κατασκευαστών δεν είναι πια απλώς η πώληση ενός νέου προϊόντος. Η αληθινή επιτυχία μετριέται αποκλειστικά από την ικανότητα μιας εταιρείας να μετατρέψει το smartphone σε μια σταθερή, μακροπρόθεσμη πλατφόρμα, προσφέροντας εμπειρίες που κάνουν τον χρήστη να μην επιθυμεί να αλλάξει στρατόπεδο.