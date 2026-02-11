Samsung Galaxy Unpacked 2026: Η επίσημη ημερομηνία για την πρεμιέρα των Galaxy S26

Η αναμονή έλαβε τέλος για τους λάτρεις της τεχνολογίας, καθώς η Samsung επιβεβαίωσε επίσημα τη διεξαγωγή του πρώτου μεγάλου event της χρονιάς. Το Samsung Galaxy Unpacked 2026 έχει προγραμματιστεί για τις 25 Φεβρουαρίου στο Σαν Φρανσίσκο και υπόσχεται να αποκαλύψει τη νέα σειρά έξυπνων κινητών τηλεφώνων Samsung Galaxy S26, εστιάζοντας στην αναβαθμισμένη εμπειρία χρήστη μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Το κεντρικό μήνυμα της φετινής πρόσκλησης, "The Next AI Phone Makes Your Life Easier", αποκαλύπτει την κατεύθυνση του τεχνολογικού κολοσσού. Η έμφαση δίνεται πλέον στη βαθύτερη ενσωμάτωση του Galaxy AI, με στόχο η συσκευή να προσαρμόζεται απόλυτα στις προσωπικές ανάγκες του καταναλωτή. Οι πληροφορίες που διέρρευσαν, αλλά και τα επίσημα στοιχεία, δείχνουν ότι η εταιρεία επιθυμεί να διατηρήσει την κυριαρχία της στην premium κατηγορία, παρουσιάζοντας ένα smartphone που λειτουργεί περισσότερο ως προσωπικός βοηθός παρά ως μια απλή συσκευή επικοινωνίας.

Πότε και πώς θα παρακολουθήσετε το event

Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στις 20:00 ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί ζωντανά παγκοσμίως. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συντονιστούν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας (Samsung.com), του Samsung Newsroom και του καναλιού της στο YouTube για να δουν από πρώτο χέρι τις ανακοινώσεις.

Η διαδικασία των προεγγραφών (pre-registrations) έχει ήδη ξεκινήσει σε αρκετές αγορές, δίνοντας μια ξεκάθαρη εικόνα για την επικείμενη ημερομηνία κυκλοφορίας στα ράφια των καταστημάτων. Στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, η έγκαιρη εγγραφή προσφέρει πιστωτικό υπόλοιπο για μελλοντική αγορά, καθώς και επιπλέον εκπτώσεις για συνοδά αξεσουάρ του οικοσυστήματος, όπως τα αναμενόμενα ασύρματα ακουστικά Galaxy Buds 4. Με τη λήξη των προσφορών προπαραγγελίας να υπολογίζεται στις αρχές Μαρτίου, η εμπορική διάθεση της σειράς τοποθετείται χρονικά την ίδια ακριβώς περίοδο.

Τι νέο φέρνει η σειρά Samsung Galaxy S26

Η φετινή σύνθεση ακολουθεί την επιτυχημένη τριπλέτα των προηγούμενων ετών, περιλαμβάνοντας τα μοντέλα Galaxy S26, Galaxy S26+ και τη ναυαρχίδα Galaxy S26 Ultra. Ενώ τα δύο πρώτα μοντέλα αναμένεται να δεχθούν στοχευμένες βελτιώσεις, το μοντέλο Ultra συγκεντρώνει παραδοσιακά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της αγοράς.

Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά, το βασικό S26 φημολογείται ότι θα διαθέτει μια ελαφρώς μεγαλύτερη οθόνη AMOLED στις 6,3 ίντσες, προσφέροντας παράλληλα αναβαθμισμένη χωρητικότητα μπαταρίας στα 4.300mAh για μεγαλύτερη αυτονομία. Αντίστοιχα, το S26+ αναμένεται να ενσωματώνει εντυπωσιακή οθόνη 6,7 ιντσών και μπαταρία 4.900mAh με υποστήριξη ταχύτερης φόρτισης. Ο σχεδιασμός των δύο αυτών συσκευών θα παραμείνει πιστός στη μινιμαλιστική γραμμή του brand, υιοθετώντας ωστόσο μια πιο ομοιόμορφη διάταξη στην πίσω κάμερα, δανειζόμενη πιθανότατα στοιχεία από τα αναδιπλούμενα μοντέλα της εταιρείας.

Ο πραγματικός πρωταγωνιστής της βραδιάς, το Samsung Galaxy S26 Ultra, φαίνεται πως αλλάζει πορεία σχεδιαστικά. Οι αιχμηρές γωνίες των προκατόχων του δίνουν τη θέση τους σε έναν πιο καμπυλωτό σκελετό, βελτιώνοντας αισθητά την εργονομία και το κράτημα στο χέρι. Η ναυαρχίδα αναμένεται να φέρει μια τεράστια, φωτεινή οθόνη 6,9 ιντσών, μνήμη RAM που θα αγγίζει τα 16GB για απρόσκοπτο multitasking και κορυφαίο αισθητήρα κύριας κάμερας στα 200MP, πλαισιωμένο από βελτιωμένους τηλεφακούς για απαράμιλλο οπτικό ζουμ.

Στον τομέα των επιδόσεων, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή διάθεσης, τα νέα smartphones θα τροφοδοτούνται από τον πανίσχυρο επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5 της Qualcomm ή τον αντίστοιχο Exynos 2600. Οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές είναι σχεδιασμένοι για να αντέχουν τον βαρύ φόρτο εργασίας που απαιτούν οι λειτουργίες μηχανικής μάθησης, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο προστασίας και παραγωγικότητας

Αυτό που θα πρωταγωνιστήσει στο φετινό event δεν είναι αποκλειστικά το hardware. Το οικοσύστημα Galaxy AI αναβαθμίζεται σημαντικά, προσφέροντας λύσεις που απλοποιούν την καθημερινότητα, από την αυτόματη επεξεργασία εικόνας και την έξυπνη μετάφραση, μέχρι την προηγμένη παραγωγή κειμένου.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει σε ένα νέο χαρακτηριστικό ασφαλείας που έχει διαρρεύσει, γνωστό ως "Privacy Display". Αξιοποιώντας αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, η οθόνη του κινητού φημολογείται πως θα μπορεί να περιορίζει αυτόματα τη γωνία θέασης όταν ανιχνεύει αδιάκριτα βλέμματα, προστατεύοντας τα ευαίσθητα δεδομένα του χρήστη, ειδικά κατά την πλοήγηση σε δημόσιους χώρους.