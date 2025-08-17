Νέα εποχή κανόνων στο TikTok: Τι αλλάζει για δημιουργούς, AI και εμπορικό περιεχόμενο

Το TikTok ετοιμάζεται να φέρει αλλαγές στις Οδηγίες Κοινότητας που θα ισχύσουν από τις 13 Σεπτεμβρίου 2025, σε μια προσπάθεια να προσαρμοστεί στις διεθνείς κανονιστικές απαιτήσεις αλλά και να απλοποιήσει τη γλώσσα των κανόνων του. Αν και μεγάλο μέρος της αναθεώρησης αφορά κυρίως την απλοποίηση των διατυπώσεων, υπάρχουν σημεία που ξεχωρίζουν, ιδιαίτερα όσα αφορούν τους δημιουργούς στο live, το εμπορικό περιεχόμενο και τη διαχείριση του περιεχομένου που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη.

Περισσότερη ευθύνη στους δημιουργούς του live

Η πλατφόρμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις ζωντανές μεταδόσεις, όπου οι δημιουργοί αναλαμβάνουν πλέον πλήρη ευθύνη για όσα συμβαίνουν στο περιεχόμενό τους. Αυτό περιλαμβάνει και τη χρήση εργαλείων τρίτων, όπως η αυτόματη μετάφραση ή οι εφαρμογές που διαβάζουν τα σχόλια των θεατών. Το TikTok ξεκαθαρίζει ότι οι δημιουργοί οφείλουν να επιβλέπουν αυτά τα εργαλεία, ώστε να μην παραβιάζονται οι κανόνες μέσω των υπηρεσιών αυτών. Η έμφαση εδώ δείχνει την πρόθεση της εταιρείας να περιορίσει τις “παραθυράκια” που μπορεί να εκμεταλλευτούν οι χρήστες για να παρακάμψουν τις πολιτικές της.

Εμπορικό περιεχόμενο και TikTok Shop

Μια ακόμα σαφής προσθήκη αφορά το εμπορικό περιεχόμενο. Οι νέες οδηγίες απαιτούν ρητά τη διαφάνεια: κάθε δημιουργός που προβάλλει προϊόντα οφείλει να δηλώνει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για εμπορική συνεργασία. Παράλληλα, η πλατφόρμα ξεκαθαρίζει ότι θα μειώνει την προβολή περιεχομένου που κατευθύνει τους χρήστες σε αγορές εκτός TikTok Shop, σε αγορές όπου αυτό είναι διαθέσιμο. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία ενισχύει το δικό της οικοσύστημα αγορών, προτάσσοντας τα εμπορικά της συμφέροντα μέσα από τους κανόνες που θέτει.

Εξατομίκευση σε νέα επίπεδα

Η εξατομίκευση της εμπειρίας στο TikTok μπαίνει σε νέα διάσταση. Στις νέες οδηγίες αναφέρεται πως τα αποτελέσματα αναζήτησης, οι προτάσεις αλλά ακόμη και τα σχόλια προσαρμόζονται ανά χρήστη. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα αναζήτησης βασίζονται πλέον στο ιστορικό αναζητήσεων και παρακολούθησης του κάθε χρήστη, ενώ η σειρά των σχολίων διαμορφώνεται ανάλογα με τα likes, τις απαντήσεις και τις αναφορές που έχει κάνει ο ίδιος. Αυτό σημαίνει ότι δύο άτομα που βλέπουν το ίδιο βίντεο μπορεί να αντικρίσουν τελείως διαφορετική εικόνα κάτω από αυτό, ενισχύοντας την προσωπική “φούσκα” περιεχομένου.

Περιεχόμενο με τεχνητή νοημοσύνη

Η αναφορά στο περιεχόμενο που παράγεται με AI παραμένει, αλλά με διαφορετική γλώσσα. Προηγουμένως, το TikTok απαγόρευε ρητά deepfake περιεχόμενο που εμφάνιζε ψευδώς δημόσια πρόσωπα να κάνουν δηλώσεις ή να δίνουν εγκρίσεις. Στις νέες οδηγίες, η διατύπωση είναι πιο λιτή: απαγορεύεται πλέον το περιεχόμενο που παραπλανά σε θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος ή βλάπτει άτομα. Η αφαίρεση της αναφοράς σε “ψεύτικες εγκρίσεις” αφήνει ερωτήματα για το αν η πλατφόρμα προετοιμάζεται να επιτρέψει νέες μορφές συνεργασίας με AI, πιθανώς ακόμη και με celebrity-endorsed avatars.

Το For You Feed και η αναθεώρηση της γλώσσας

Η ενότητα που αφορά το For You Feed έχει επίσης τροποποιηθεί. Στις προηγούμενες οδηγίες υπήρχε μια αναλυτική λίστα με το περιεχόμενο που δεν μπορούσε να εμφανιστεί στη βασική ροή προτάσεων. Πλέον, αυτά τα παραδείγματα έχουν διασκορπιστεί σε διαφορετικές ενότητες, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο τον εντοπισμό τους από τους χρήστες. Παράλληλα, η γλώσσα που χρησιμοποιεί το TikTok για να περιγράψει τον λόγο ύπαρξης της εποπτείας περιεχομένου έχει αλλάξει: από “ασφαλής, αξιόπιστος και ζωντανός χώρος” έγινε “ασφαλής, διασκεδαστικός και δημιουργικός χώρος για όλους”. Η λέξη “αξιόπιστος” φαίνεται να αποσύρθηκε, κάτι που ήδη προκαλεί σχόλια.

Η ευρύτερη εικόνα

Οι αλλαγές αυτές δεν συμβαίνουν σε κενό αέρα. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση να συμμορφωθούν με διεθνείς κανονισμούς, όπως το Online Safety Act στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Digital Services Act στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το TAKE IT DOWN Act στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι νέοι κανόνες του TikTok αποτελούν λοιπόν και έναν τρόπο να ευθυγραμμιστεί με τις ρυθμίσεις αυτές, αλλά και να ενισχύσει τη δική του εμπορική και στρατηγική ατζέντα.

