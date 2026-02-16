Νέα έρευνα «αθωώνει» τα mRNA εμβόλια: Καμία σύνδεση του εμβολίου COVID-19 στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

Μια από τις πιο επίμονες ανησυχίες των μελλοντικών γονέων τα τελευταία χρόνια φαίνεται να λαμβάνει μια οριστική (;) και επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση. Νέα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο της Εταιρείας Μητρικής-Εμβρυϊκής Ιατρικής (SMFM) για το 2026 έρχονται να διαλύσουν κάθε αμφιβολία σχετικά με την ασφάλεια των mRNA εμβολίων κατά της COVID-19 κατά τη διάρκεια της κυήσεως. Η ετυμηγορία της επιστημονικής κοινότητας είναι ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ του εμβολιασμού της μητέρας και της εμφάνισης αυτισμού ή άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών στα παιδιά.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μια σημαντική ανάσα ανακούφισης για χιλιάδες γυναίκες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με το δίλημμα του εμβολιασμού ενώ κυοφορούσαν. Η παραπληροφόρηση και οι συνήθως αβάσιμες θεωρίες που κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα φόβου, συνδέοντας αυθαίρετα τα εμβόλια με μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών. Η νέα αυτή μελέτη, ωστόσο, έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση τους με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η μελέτη, η οποία διεξήχθη από το Δίκτυο Μονάδων Μητρικής-Εμβρυϊκής Ιατρικής, ξεχωρίζει για την αυστηρότητα και τη μεθοδολογία της. Οι ερευνητές παρακολούθησαν στενά την πορεία της υγείας 434 παιδιών, ηλικίας από 18 έως 30 μηνών. Το δείγμα χωρίστηκε προσεκτικά σε δύο ίσες ομάδες: στα παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες που είχαν λάβει εμβόλιο mRNA κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή λίγο πριν από αυτήν, και σε εκείνα των οποίων οι μητέρες δεν είχαν εμβολιαστεί.

Αυτό που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ευρήματα είναι ο τρόπος αξιολόγησης. Δεν αρκέστηκαν σε απλές παρατηρήσεις, αλλά χρησιμοποίησαν εξειδικευμένα εργαλεία ανίχνευσης, όπως το ερωτηματολόγιο "Ages and Stages Questionnaire" (ASQ-3) και τη λίστα ελέγχου για τον αυτισμό σε νήπια (M-CHAT-R/F). Τα εργαλεία αυτά εξετάζουν εξονυχιστικά πέντε κρίσιμους τομείς ανάπτυξης: την επικοινωνία, τις αδρές και λεπτές κινητικές δεξιότητες, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και την προσωπική-κοινωνική αλληλεπίδραση.

Τα ευρήματα που καθησυχάζουν

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά ομοιογενή. Οι ερευνητές δεν εντόπισαν καμία στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες παιδιών. Είτε η μητέρα είχε εμβολιαστεί είτε όχι, οι αναπτυξιακοί δείκτες των παιδιών παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.

Ο Δρ. George R. Saade, καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του. Όπως τόνισε, τα νευροαναπτυξιακά αποτελέσματα των παιδιών που εκτέθηκαν στο εμβόλιο ενδομήτρια δεν διέφεραν σε τίποτα από εκείνα των παιδιών που δεν είχαν εκτεθεί. Η δήλωση αυτή καταρρίπτει τον μύθο ότι η τεχνολογία mRNA θα μπορούσε να επηρεάσει τον εγκεφαλικό σχηματισμό ή τη μετέπειτα συμπεριφορά του εμβρύου.

Επιπλέον, η μελέτη δεν περιορίστηκε μόνο στον αυτισμό. Εξετάστηκαν και άλλες παράμετροι συμπεριφοράς, χωρίς να προκύψει κάποια ένδειξη ανησυχίας. Τα παιδιά των εμβολιασμένων μητέρων εμφάνισαν φυσιολογική κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, αντίστοιχη με τον γενικό πληθυσμό.

Γιατί είναι σημαντική αυτή η στιγμή

Η σημασία της συγκεκριμένης έρευνας εκτείνεται πέρα από τα στενά ιατρικά πλαίσια. Αγγίζει τον πυρήνα της εμπιστοσύνης στη δημόσια υγεία. Η Δρ. Brenna L. Hughes, διακεκριμένη καθηγήτρια που συμμετείχε στη μελέτη, υπογράμμισε πως τα ευρήματα αυτά παρέχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση για τη μακροχρόνια υγεία των παιδιών.

Είναι σύνηθες, όταν εμφανίζεται μια νέα ιατρική τεχνολογία, να υπάρχει διστακτικότητα. Ωστόσο, η επιστήμη απαντά με δεδομένα και όχι με υποθέσεις. Η συγκεκριμένη μελέτη προστίθεται σε έναν αυξανόμενο όγκο δεδομένων που επιβεβαιώνουν ότι ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 είναι ασφαλής σε κάθε στάδιο της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της ευαίσθητης περιόδου της εγκυμοσύνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ειδικοί συνεχίζουν να συστήνουν τον εμβολιασμό ως το ισχυρότερο όπλο προστασίας τόσο για την έγκυο όσο και για το νεογνό. Η σοβαρή νόσηση από COVID-19 κατά την εγκυμοσύνη εγκυμονεί πολύ μεγαλύτερους κινδύνους για πρόωρο τοκετό ή άλλες επιπλοκές, συγκριτικά με τους ανύπαρκτους —όπως αποδεικνύεται— κινδύνους του εμβολίου για την ανάπτυξη του παιδιού.