Νέα έρευνα: Ο άνθρωπος σταμάτησε την επόμενη Εποχή των Παγετώνων!

Σύνοψη

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι η Γη είχε ήδη εισέλθει στα πρώτα στάδια μιας νέας παγετωνικής περιόδου πριν από περίπου 2.000 χρόνια.

Η ανάπτυξη του παγοκαλύμματος Barnes στον Καναδά συνεχιζόταν με σταθερό ρυθμό μέχρι το 1960, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των επιστημόνων της δεκαετίας του 1970.

Η απότομη άνοδος της θερμοκρασίας, εξαιτίας των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αντέστρεψε πλήρως τη φυσική διαδικασία ψύξης.

Το τελευταίο εναπομείναν τμήμα του τεράστιου παγοστρώματος Laurentide αναμένεται να εξαφανιστεί πλήρως στους επόμενους αιώνες, καταργώντας ένα κρίσιμο σημείο πυρήνωσης για μελλοντικούς παγετώνες.

Η φυσική γεωλογική πορεία της Γης βρισκόταν σε σταθερή τροχιά για την έναρξη της επόμενης μεγάλης περιόδου παγετώνων, μέχρι τη στιγμή που η ανθρώπινη παρέμβαση μέσω της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου μετέβαλε δραστικά και αμετάκλητα το κλίμα του πλανήτη.

Μια νέα μελέτη από τους ερευνητές του Lamont-Doherty Earth Observatory του Πανεπιστημίου Columbia, καταδεικνύει με ακλόνητα γεωλογικά στοιχεία ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη κυριολεκτικά σταμάτησε μια διαδικασία παγετοποίησης που βρισκόταν ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Τα εντυπωσιακά ευρήματα προκύπτουν από την ανάλυση του παγοκαλύμματος Barnes (Barnes Ice Cap), το οποίο συνιστά το τελευταίο εναπομείναν τμήμα του γιγαντιαίου παγοστρώματος Laurentide, ενός τεράστιου σχηματισμού πάγου που κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Αμερικής από 95.000 έως 20.000 χρόνια πριν, φτάνοντας σε πάχος τα τρία χιλιόμετρα και εκτεινόμενο από τον Αρκτικό Κύκλο έως την πολιτεία του Ιλινόις.

Σύμφωνα με την έρευνα των γεωχημικών Nicolás Young και Joerg Schaefer, ένα νέο στάδιο παγετώνων ξεκίνησε πριν από 2.000 χρόνια με την επέκταση του παγοκαλύμματος Barnes στον Καναδά. Η ανάπτυξη αυτή συνεχίστηκε αδιάκοπα μέχρι το 1960, χρονιά που η αυξημένη παγκόσμια θερμοκρασία αντέστρεψε τη διαδικασία, προκαλώντας πλέον τη ραγδαία συρρίκνωση και αναμενόμενη πλήρη εξαφάνιση του παγετώνα.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από την ερευνητική ομάδα προσφέρει ίσως την πιο καθαρή και αδιαμφισβήτητη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά το κλιματικό σύστημα του πλανήτη σε βάθος πολλών χιλιετιών. Σε αντίθεση με τη συντριπτική πλειονότητα των παγετώνων που ολισθαίνουν κατά μήκος της επιφάνειας και καταστρέφουν τα πολύτιμα γεωλογικά ίχνη στο πέρασμά τους διαβρώνοντας το έδαφος, το παγοκάλυμμα Barnes παραμένει σταθερά προσκολλημένο στο υπόστρωμα του βράχου κάτω από την επιφάνειά του. Αυτή η σπάνια ιδιαιτερότητα επιτρέπει την άθικτη διατήρηση της αρχαίας βλάστησης ακριβώς στο σημείο όπου αυτή αναπτύχθηκε, προσφέροντας στους σύγχρονους ερευνητές ένα μοναδικό γεωλογικό αρχείο που λειτουργεί ως χρονοκάψουλα του παρελθόντος.

Αξιοποιώντας προηγμένες μεθόδους χρονολόγησης, οι επιστήμονες ανέλυσαν τα ισότοπα του ραδιενεργού άνθρακα-14 από τα φυτά που αποκαλύπτονται σταδιακά λόγω του συνεχούς λιωσίματος των πάγων τις τελευταίες δεκαετίες. Το ραδιενεργό αυτό ισότοπο συσσωρεύεται στους οργανισμούς όσο βρίσκονται εν ζωή και διασπάται με απόλυτα προβλέψιμο ρυθμό μετά τον θάνατο τους, επιτρέποντας στους γεωχημικούς να προσδιορίσουν την ακριβή στιγμή που ο επεκτεινόμενος πάγος «κατάπιε» τη βλάστηση. Τα ευρήματα απέδειξαν χωρίς αμφιβολία ότι το παγοστρώμα έφτασε στο ελάχιστο δυνατό μέγεθος του πριν από περίπου 3.000 χρόνια, προτού αρχίσει και πάλι να αναπτύσσεται επιθετικά πριν από δύο χιλιετίες, υπακούοντας πιστά στις τροχιακές αλλαγές της Γης που ρυθμίζουν τη ροή της ηλιακής ακτινοβολίας.

Η συζήτηση που κυριάρχησε στους επιστημονικούς κύκλους κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 σχετικά με την επικείμενη έλευση μιας νέας εποχής παγετώνων βρίσκει πλέον την επιστημονική της επιβεβαίωση. Οι μελετητές του κλίματος πριν από μισό αιώνα είχαν αντιληφθεί ορθά την υποκείμενη τάση ψύξης, παρότι δεν διέθεταν τα εξειδικευμένα τεχνολογικά εργαλεία για να αποδείξουν με αδιάσειστα στοιχεία ότι η φυσική διαδικασία παγετοποίησης είχε ήδη ενεργοποιηθεί. Αν και ο σχηματισμός ηπειρωτικών παγοστρωμάτων απαιτεί δεκάδες χιλιάδες χρόνια για να ολοκληρωθεί πλήρως και να καλύψει ολόκληρες ηπείρους, η απόλυτη ταυτοποίηση της έναρξης μιας τέτοιας παγετωνικής περιόδου αποτελεί τεράστιας σημασίας ανακάλυψη. Ο δραματικός τρόπος με τον οποίο η αυξημένη συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου υπερνίκησε τις ισχυρότατες αστρονομικές δυνάμεις που προκαλούν τις εποχές των παγετώνων, καταδεικνύει την τρομακτική κλίμακα της ανθρώπινης παρέμβασης στο πλανητικό οικοσύστημα.

Από τη δεκαετία του 1960 και έπειτα, η ευαίσθητη ισορροπία μάζας του παγοκαλύμματος Barnes μεταβλήθηκε οριστικά, καθώς η συνεχιζόμενη απώλεια πάγου κατά τη διάρκεια των θερμότερων θερινών μηνών άρχισε να ξεπερνά συστηματικά τη συσσώρευση χιονιού τον χειμώνα. Οι προβλέψεις των σύγχρονων υπολογιστικών μοντέλων που εξετάζουν τη μελλοντική εξέλιξη του παγετώνα συγκλίνουν ομόφωνα στην πλήρη και οριστική εξαφάνισή του μέσα στους επόμενους αιώνες, καταγράφοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον τερματισμό ενός κύκλου 2,6 εκατομμυρίων ετών εναλλαγής μεταξύ θερμών και παγετωνικών περιόδων. Μια τέτοια εξέλιξη δεν θα σημάνει απλώς τον αφανισμό του τελευταίου απομειναριού του συστήματος Laurentide, αλλά θα αλλοιώσει ριζικά τη μηχανική λειτουργία μελλοντικών παγετωνικών κύκλων.

Ιστορικά, ο τεράστιος όγκος του πάγου λειτουργούσε ως κομβικό σημείο πυρήνωσης κατά τη διάρκεια της φυσικής ψύξης του πλανήτη. Η ασύλληπτη μάζα του πάγου δημιουργούσε ένα πανίσχυρο σύστημα αυτοσυντηρούμενης ανάδρασης, μειώνοντας τις τοπικές θερμοκρασίες και αντανακλώντας την ηλιακή ακτινοβολία πίσω στο Διάστημα, γεγονός που ευνοούσε την ταχύτερη ανάπτυξη νέων παγετώνων. Η επικείμενη απουσία αυτού του φυσικού ρυθμιστή συνεπάγεται ότι αν η Γη καταφέρει ποτέ στο απώτερο μέλλον να επιστρέψει σε συνθήκες ευνοϊκές για τον σχηματισμό ηπειρωτικών παγοστρωμάτων, η πολύπλοκη αυτή γεωλογική διεργασία θα αναγκαστεί να ξεκινήσει από το μηδέν, στερημένη από το σημαντικότερο φυσικό της πλεονέκτημα.