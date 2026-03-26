Νέα λειτουργία import στο Gemini: Εύκολη μετάβαση από άλλα AI chatbots

Σύνοψη

Η Google κυκλοφορεί ένα νέο εργαλείο μεταφοράς (import) για το Gemini, επιτρέποντας την εισαγωγή ιστορικού και μνήμης από ανταγωνιστικά AI chatbots (ChatGPT, Claude).

Υποστηρίζονται δύο μέθοδοι: η άμεση μεταφορά προτιμήσεων μέσω ενός ειδικού meta-prompt και το κλασικό ανέβασμα αρχείου ιστορικού (.zip/.json).

Η λειτουργία τροφοδοτεί άμεσα το σύστημα "Saved Info", το οποίο έγινε πρόσφατα διαθέσιμο δωρεάν για όλους τους χρήστες.

Κύριος στόχος της Google είναι η μείωση της τριβής (friction) κατά την αλλαγή πλατφόρμας, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των χρηστών στο δικό της οικοσύστημα.

Το χαρακτηριστικό είναι άμεσα διαθέσιμο στην Ελλάδα χωρίς την απαίτηση συνδρομής Google AI Pro.

Η αλλαγή ψηφιακού οικοσυστήματος συνοδεύεται παραδοσιακά από την απώλεια προσωπικών δεδομένων και εξατομίκευσης. Μέχρι σήμερα, η μετάβαση από ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης σε ένα άλλο απαιτούσε την πλήρη και χρονοβόρα επανεκπαίδευση του νέου γλωσσικού μοντέλου από τον χρήστη, με τη χειροκίνητη εισαγωγή οδηγιών, προτιμήσεων και πληροφοριών πλαισίου.

Η Google ανατρέπει αυτά τα δεδομένα με τη νέα λειτουργία "Gemini Import", η οποία επιτρέπει τη μεταφορά του ιστορικού και της μνήμης από ανταγωνιστικές πλατφόρμες, όπως το ChatGPT της OpenAI και το Claude της Anthropic, απευθείας στο περιβάλλον του Gemini.

Πώς λειτουργεί η μεταφορά δεδομένων στο Google Gemini;

Η νέα λειτουργία εισαγωγής του Google Gemini προσφέρει δύο μεθόδους μεταφοράς. Η πρώτη περιλαμβάνει την επικόλληση ενός ειδικά διαμορφωμένου prompt στο ChatGPT για την εξαγωγή των προτιμήσεων του χρήστη, τις οποίες το Gemini αποθηκεύει στο "Saved Info". Η δεύτερη μέθοδος επιτρέπει το απευθείας ανέβασμα του αρχείου ιστορικού συνομιλιών (.zip ή .json) από άλλα chatbots.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά της μεταφοράς

Υποστηριζόμενα format: JSON, CSV, ZIP (συμβατά με τις εξαγωγές δεδομένων της OpenAI και της Anthropic).

Λειτουργεί σε απλούς (δωρεάν) λογαριασμούς Google και σε συνδρομές Google AI Pro/Ultra.

Άμεση ενσωμάτωση προτιμήσεων (prompt method), ενώ η ανάλυση ολόκληρου αρχείου ZIP διαρκεί ελάχιστα λεπτά στο παρασκήνιο.

Άμεση σύνδεση με το μενού "Saved Info" στο gemini.google.com.

Η έξυπνη μέθοδος του Prompt-Based Import

Αντί να απαιτεί αποκλειστικά πολύπλοκες διαδικασίες μετατροπής δεδομένων και χειρισμό φακέλων, η Google προσφέρει μια εξαιρετικά ευφυή εναλλακτική, η οποία στηρίζεται στη φύση των ίδιων των LLMs (Large Language Models). Η ομάδα ανάπτυξης του Gemini δημιούργησε ένα συγκεκριμένο "meta-prompt". Ο χρήστης απλώς αντιγράφει αυτό το κείμενο και το επικολλά στο πεδίο εισαγωγής του ChatGPT ή του Claude.

Η εντολή ζητά από το εκάστοτε μοντέλο να αναλύσει όλες τις αποθηκευμένες πληροφορίες που διαθέτει για τον χρήστη (Custom Instructions, System Prompts και Memory) και να δημιουργήσει μια εξαντλητική, συμπυκνωμένη αναφορά με τα βασικά του δεδομένα. Αυτά περιλαμβάνουν το επάγγελμα, τις προτιμήσεις γραφής, τον τόνο επικοινωνίας, καθώς και τις συνήθειες μορφοποίησης κώδικα (για τους προγραμματιστές).

Στη συνέχεια, ο χρήστης λαμβάνει την παραχθείσα απάντηση, επιστρέφει στο περιβάλλον του Gemini και την προσθέτει στο σύστημα επιλέγοντας "Add memory" (Προσθήκη μνήμης). Το εργαλείο "Saved Info" του Gemini αναλαμβάνει την κατηγοριοποίηση των δεδομένων στο παρασκήνιο, δομώντας άμεσα την "προσωπικότητα" του ψηφιακού βοηθού ώστε να ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες του χρήστη.

Η κλασική μέθοδος της εισαγωγής αρχείου (File Upload)

Για τους χρήστες που επιθυμούν τη διατήρηση του πλήρους αρχείου των παλαιότερων συνομιλιών τους και όχι απλώς των γενικών προτιμήσεων, υπάρχει η επιλογή του παραδοσιακού import. Το ChatGPT επιτρέπει την εξαγωγή των δεδομένων μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου (Data Export). Ο χρήστης λαμβάνει ένα αρχείο ZIP με ολόκληρο το ιστορικό του σε μορφή εγγράφων JSON (JavaScript Object Notation).

Η διεπαφή του Gemini διαθέτει πλέον ενσωματωμένο εργαλείο εισαγωγής αυτών των αρχείων. Η τεχνική πρόκληση αφορούσε τη σωστή χαρτογράφηση (mapping) των πεδίων "role: user" και "role: assistant" του OpenAI API στην εσωτερική αρχιτεκτονική της Google, χωρίς να καταστρέφεται η μορφοποίηση. Το σύστημα αναλύει τα δεδομένα τοπικά στον browser, εξασφαλίζοντας γρήγορη απόκριση, και ενσωματώνει τα παλαιότερα threads στο ιστορικό του Gemini, διατηρώντας τα blocks κώδικα, τους πίνακες και τη δομή του κειμένου ανέπαφα.

Διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά

Η λειτουργία import είναι ήδη ορατή στους λογαριασμούς των Ελλήνων χρηστών μέσω της web έκδοσης και ξεκινά η σταδιακή ενσωμάτωσή της στις εφαρμογές για συσκευές Android και iOS. Πρέπει να σημειωθεί πως το εργαλείο προσφέρεται δωρεάν, καθώς ο κύριος στόχος της Google είναι η μείωση του δείκτη εγκατάλειψης και η μαζική προσέλκυση χρηστών.

Για την ελληνική αγορά, η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Πολλοί εγχώριοι χρήστες και επιχειρήσεις βασίζονται στη δωρεάν έκδοση του ChatGPT. Η αφαίρεση του εμποδίου της επανεκπαίδευσης του μοντέλου, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του πρόσφατου Gemini 3.1 Flash Live, καθιστά την πρόταση της Google εξαιρετικά ανταγωνιστική, ειδικά από τη στιγμή που τα νεότερα μοντέλα προσφέρουν κορυφαία κατανόηση και παραγωγή της ελληνικής γλώσσας.

Η στρατηγική σημασία της «μνήμης» στα σύγχρονα LLMs

Η αλληλεπίδραση με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα απαιτεί συνεχή διατήρηση του πλαισίου. Η αναγκαιότητα συνεχούς υπενθύμισης των παραμέτρων μορφοποίησης δημιουργεί περιττή τριβή. Για παράδειγμα, ένας προγραμματιστής που απαιτεί ο κώδικας να γράφεται σε Python 3.12 με αυστηρό typing, έπρεπε μέχρι σήμερα να επαναλαμβάνει την οδηγία στο Gemini. Με τη νέα λειτουργία μεταφοράς, το Gemini γίνεται άμεσα λειτουργικό, προσφέροντας απόλυτα προσαρμοσμένες απαντήσεις από το πρώτο κιόλας prompt.

Η ελευθερία μετάβασης που παρέχει το εργαλείο εισαγωγής στερεί από την OpenAI ένα ισχυρό πλεονέκτημα εγκλωβισμού των χρηστών. Παράλληλα, ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία των δεδομένων τηρεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας, γεγονός υψίστης σημασίας για τους εταιρικούς χρήστες.