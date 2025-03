Νέα Lenovo ThinkPad και ThinkBook: Business Computing με την δύναμη του ΑΙ

Στην MWC 2025, η Lenovo παρουσιάζει το πιο πρόσφατο χαρτοφυλάκιο επαγγελματικών συσκευών με AI, με laptop ThinkPad και ThinkBook επόμενης γενιάς, εκτεταμένο λογισμικό και πρόσφατες λύσεις ασφάλειας ThinkShield και μαζί, καινοτόμες proof-of-concept συσκευές και λύσεις. Σχεδιασμένες για να ενισχύουν την παραγωγικότητα, την εξατομίκευση και την ασφάλεια των επιχειρήσεων, αυτές οι νέες συσκευές ενσωματώνουν δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης, ευέλικτα proof-of-concept και λύσεις εταιρικής ασφάλειας για να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των επαγγελματιών και των εργαζομένων που εργάζονται σε υβριδικά περιβάλλοντα.

MWC 2025 Highlights:

ThinkBook "codename Flip" AI PC Concept – Ως βασικό highlight στην MWC 2025, το ThinkBook Flip AI PC Concept παρέχει μια οθόνη OLED που ξεδιπλώνεται, επιτρέποντας ευέλικτη ροή εργασίας με τεχνολογία AI, multitasking σε διαχωρισμένη οθόνη και έξυπνη προσαρμογή χώρου εργασίας.

– Ως βασικό highlight στην MWC 2025, το ThinkBook Flip AI PC Concept παρέχει μια οθόνη OLED που ξεδιπλώνεται, επιτρέποντας ευέλικτη ροή εργασίας με τεχνολογία AI, multitasking σε διαχωρισμένη οθόνη και έξυπνη προσαρμογή χώρου εργασίας. Εξυπνότερα επαγγελματικά laptops – Οι σειρές laptop Lenovo ThinkPad και ThinkBook AI με ενισχυμένη τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των ThinkPad X13 Gen 6, ThinkPad T14s 2-in-1 και ThinkBook 16p Gen 6 , διαθέτουν ΑI acceleration, εταιρική ασφάλεια, αλλά και ευελιξία στην υβριδική εργασία. Η Lenovo παρουσιάζει τις νέες γενιές της σειράς ThinkPad T και E, καθώς και το ThinkBook 14 2-in-1 Gen 5.

– Οι σειρές laptop Lenovo ThinkPad και ThinkBook AI με ενισχυμένη τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των , διαθέτουν ΑI acceleration, εταιρική ασφάλεια, αλλά και ευελιξία στην υβριδική εργασία. Η Lenovo παρουσιάζει τις καθώς και το AI-Driven Proofs of Concept – Η Lenovo παρουσιάζει καινοτόμα modular laptops – νέα μέλη του οικοσυστήματος προϊόντων Magic Bay, με προσαρτώμενα αξεσουάρ, όπως οι συσκευές Magic Bay Tiko και μαζί, modular δευτερεύουσες οθόνες .

– Η Lenovo παρουσιάζει καινοτόμα modular laptops – νέα μέλη του οικοσυστήματος προϊόντων Magic Bay, με προσαρτώμενα αξεσουάρ, όπως οι συσκευές και μαζί, . Immersive Computing Innovations – Η Lenovo εξερευνά νέα σύνορα στην τεχνητή νοημοσύνη και τις καθηλωτικές εμπειρίες πληροφορικής με το ThinkBook 3D Laptop Concept και το Lenovo AI Ring concept. Επιπλέον, η οθόνη Hybrid Dimensional 34-inch Curved Monitor Concept ολοκληρώνει αυτά τα νέα proof-of-concept που έχουν σχεδιαστεί για προσαρμοστικές ροές εργασίας, αλληλεπίδραση και βελτιωμένη επιχειρηματική συνεργασία.

ThinkBook "codename Flip" AI PC Proof of Concept: Νέο ευέλικτο αστέρι του Adaptive Business Computing



Βασιζόμενο στο ήδη εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Lenovo για πρωτοποριακή επιχειρηματική πληροφορική που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, το ThinkBook "codename Flip" AI PC Concept, αντιπροσωπεύει το επόμενο βήμα στα form factors που υποστηρίζονται από AI. Ως μία από τις πιο καινοτόμες συσκευές που παρουσιάζει η Lenovo στην MWC 2025, επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες αλληλεπιδρούν με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα δυναμικά περιβάλλοντα εργασίας.

ThinkBook “codename Flip” AI PC Concept

H μοναδική αυτή οθόνη OLED 18,1 ιντσών που ξεδιπλώνεται από την πλάτη του laptop είναι μία επαναστατική προσέγγιση στην επιχειρηματική πληροφορική τεχνητής νοημοσύνης και επιτρέπει στους χρήστες να μεταβούν από ένα laptop 13 ιντσών σε έναν κάθετο, διευρυμένο χώρο εργασίας, βελτιστοποιώντας την παραγωγικότητα, το multitasking και τη συνεργασία. Αυτός ο πρωτοποριακός σχεδιασμός επιτρέπει στους επαγγελματίες να εναλλάσσουν απρόσκοπτα τη χρήση του laptop τους ανάμεσα σε πέντε ξεχωριστές λειτουργίες: τη λειτουργία Clamshell Mode για παραδοσιακές εργασίες σε laptop, της λειτουργίας Vertical Mode για έλεγχο εγγράφων, της λειτουργίας Share Mode για χρήση διπλής οθόνης, της λειτουργίας Τablet Mode για δημιουργικές εργασίες και τέλος, της λειτουργίας Read Mode για ανάγνωση χωρίς περισπασμούς.

Με το multitasking να ενισχύεται από τεχνητή νοημοσύνη, το ThinkBook "codename Flip" AI PC Concept ενσωματώνει τη λειτουργεία Workspace Split Screen, επιτρέποντας στους χρήστες να εκτελούν πολλαπλές εφαρμογές τη μία δίπλα στην άλλη, εξαλείφοντας την ανάγκη για εξωτερικές οθόνες. Ο επεξεργαστής Intel® Core™ Ultra 7, η μνήμη LPDDR5X 32 GB1 και το PCIe SSD storage διασφαλίζουν ομαλή απόδοση βασισμένη στο AI, ενώ το Smart ForcePad εισάγει ένα φωτιζόμενο dashboard 3 επιπέδων για την προσθήκη αριθμητικών πλήκτρων και στοιχείων ελέγχου πολυμέσων. Οι θύρες Thunderbolt™ 4 και η συσκευή ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος παρέχουν γρήγορη συνδεσιμότητα και ασφάλεια, καθιστώντας το ThinkBook "codename Flip" AI PC Concept μια ματιά στο μέλλον των ευέλικτων υβριδικών περιβαλλόντων εργασίας που υποστηρίζονται από AI.

Ενώ η Lenovo συνεχίζει να διευρύνει τα όρια του δυνατού σε υπολογιστές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, με πρωτοποριακές συσκευές όπως το ThinkBook "codename Flip" AI PC Concept, παρέχει παράλληλα λύσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα σήμερα. Οι υπολογιστές ThinkPad και ThinkBook AI της Lenovo ενσωματώνουν προηγμένη επιτάχυνση τεχνητής νοημοσύνης, εταιρική ασφάλεια και απλή διαχείριση για τα τμήματα IT, ενισχύοντας έτσι την εξατομίκευση, την παραγωγικότητα και την ασφάλεια. Επιπλέον, επιλεγμένα μοντέλα υπολογιστών από τη σειρά ThinkPad Copilot+, που τροφοδοτούνται από επεξεργαστές Intel Core Ultra 200V ή επεξεργαστές AMD Ryzen AI 300 series, είναι από τους ταχύτερους, πιο έξυπνους και πιο ασφαλείς υπολογιστές Windows που υπήρξαν ποτέ, ενώ είναι έως και 5 φορές ταχύτεροι από τους πιο δημοφιλείς υπολογιστές Windows ηλικίας 5 ετών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σήμερα*

*Με βάση το σημείο αναφοράς Cinebench 24 Multi-Core. Δείτε aka.ms/cpclaims

ThinkPad T14s 2-in-1: Η πρώτη convertible σειρά T για επαγγελματίες

Η Lenovo παρουσιάζει το ThinkPad T14s 2-in-1, το πρώτο convertible laptop της σειράς ThinkPad T, που παρέχει εξαιρετική απόδοση και επιτάχυνση AI σε ένα πραγματικά ευέλικτο form factor. Κατασκευασμένη για επαγγελματίες που εργάζονται σε υβριδικά μοντέλα εργασίας, η διπλή άρθρωση 360° προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης εναλλαγής ανάμεσα στις λειτουργίες laptop, tend, stand και tablet. Το Lenovo Yoga Pen μαγνητικής προσάρτησης που προσφέρεται προαιρετικά, υποστηρίζει απόλυτη ακρίβεια για σημειώσεις, χειρόγραφα κείμενα και ότι άλλο μπορεί να χρειαστεί ένας επαγγελματίας, καθιστώντας το ιδανικό για στελέχη, συμβούλους και επαγγελματίες που απαιτούν προσαρμοστικότητα.





ThinkPad T14s 2-in-1

Με την υποστήριξη επεξεργαστών Intel Core Ultra και Intel vPro®, ο ThinkPad T14s 2-in-1, το ThinkPad T15s 2-σε-1 παρέχει απρόσκοπτη ροή εργασίας με δυνατότητες AI, που περιλαμβάνουν από αυτοματοποιημένες εργασίες παραγωγικότητας, έως ακύρωση θορύβου ενισχυμένη με AI για ψηφιακές συσκέψεις. Η οθόνη αφής χαμηλής κατανάλωσης 500 nit ή η επιλογή οθόνης αφής WUXGA 400 nit παρέχουν ενεργειακά αποδοτικά, ζωντανά γραφικά, ενώ το Wi-Fi 72 και η προαιρετική συνδεσιμότητα 5G3 παρέχουν απρόσκοπτη κινητικότητα. Παράλληλα, η μπαταρία CRU 58Wh προσφέρει απόδοση μεγάλης διάρκειας με απλουστευμένη δυνατότητα επισκευής ή αντικατάστασης. Το πληκτρολόγιο ThinkPad TrackPoint με εργονομικές βελτιώσεις μπορεί να προσφέρει άνεση όλη την ημέρα σε επαγγελματίες που απαιτούν αδιάλειπτη παραγωγικότητα.

ThinkPad X13 Gen 6: Η απόλυτη ισορροπία ισχύος και φορητότητας

Η νέα σχεδίαση του ThinkPad X13 Gen 6 απευθύνεται σε επαγγελματίες που απαιτούν υψηλή απόδοση σε ένα πακέτο εξαιρετικής φορητότητας. Ένα από τα ελαφρύτερα ThinkPad που έχουν κυκλοφορήσει στην ιστορία της μάρκας, με βάρος μόλις 0,933 κιλά, προσφέρει αποδοτικότητα με τεχνολογία AI, ασφάλεια εταιρικού επιπέδου και παραγωγικότητα όλη την ημέρα.





ThinkPad X13 Gen 6

Το Communication Βar που περιλαμβάνει κάμερα 5MP + IR η οποία αναβαθμίζει την ποιότητα των ψηφιακών συσκέψεων με ακόμα καλύτερη ευκρίνεια και ασφάλεια, προσφέρει εξαιρετικά εργαλεία επικοινωνίας για να καλύψει απόλυτα τις ανάγκες για σύγχρονη, υβριδική εργασία, ενώ έχει ως αποτέλεσμα το μέγεθος του πλαισίου της συσκευής να είναι ακόμα μικρότερο. Παράλληλα, το έως Wi-Fi 72 και το προαιρετικό 5G3 διασφαλίζουν γρήγορη και σταθερή συνδεσιμότητα όπου και αν βρίσκεστε. Με επεξεργαστές Intel Core Ultra και Intel vPro ή AMD Ryzen™ AI PRO με δυνατότητα διαμόρφωσης με LPDDR5x έως 64 GB1, το ThinkPad X13 Gen 6 επιταχύνει τη ροή εργασιών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως προγνωστικές αναλύσεις, έξυπνους αυτοματισμούς και εργαλεία συνεργασίας.

Η συσκευή προσφέρει επίσης επιλογές μπαταρίας 41Wh ή 54.7Wh CRU για φορητότητα και βελτιωμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για επαγγελματίες εν κινήσει. Με πλαίσιο από ανθρακονήματα βιολογικής προέλευσης, κάλυμμα C από ανακυκλωμένο μαγνήσιο κατά 90% και κάλυμμα D από αλουμίνιο κατά 55%, ευθυγραμμίζεται επίσης με τις προσπάθειες κυκλικής οικονομίας της Lenovo, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα χωρίς πρόσθετο όγκο.

ThinkBook 16p Gen 6: Απόδοση ΑΙ για επαγγελματίες και δημιουργούς

Το ThinkBook 16p Gen 6 έχει σχεδιαστεί για δημιουργούς και επαγγελματίες που απαιτούν AI υψηλής απόδοσης, γραφικά ακριβείας και έξυπνο multitasking. Με επεξεργαστές Intel Core Ultra (HX-SKU), το laptop αυτό παρέχει εξαιρετική υπολογιστική ισχύ για σύνθετους φόρτους εργασίας.





ThinkBook 16p Gen 6

Στον πυρήνα του, η διακριτή μονάδα NPU (Neural Processing Unit) τροφοδοτεί τον προσωπικό βοηθό Lenovo AI Now για την απρόσκοπτη βελτίωση της παραγωγικότητας και του αυτοματισμού της ροής εργασιών, γεγονός που προσφέρει τη δυνατότητα στην GPU NVIDIA® RTX™ να κάνει πιο περίπλοκες εργασίες, όπως επιτάχυνση επιπέδου στούντιο για 3D rendering, modelling και οπτικοποίηση σύνθετων σχεδίων σε πραγματικό χρόνο.

Με το βελτιστοποιημένο σύστημα TDP 180 W (έως 200 W σε Geek Mode), οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν βελτιωμένη απόδοση και σταθερότητα για απαιτητικές εργασίες. Αυτό εξασφαλίζει ομαλότερη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών και ταχύτερους χρόνους απόδοσης, καθιστώντας το ιδανικό για υπολογιστές υψηλής απόδοσης.

Η οθόνη 3,2K 16 ιντσών, με βαθμονόμηση χρώματος X-Rite και υποστήριξη χαμηλού μπλε φωτός, εξασφαλίζει ακριβή γραφικά για τους δημιουργικούς επαγγελματίες, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της καταπόνησης των ματιών. Η συνδεσιμότητα μέσω Wi-Fi 72, USB-C® και HDMI που προσφέρει, επιτρέπει απρόσκοπτη ροή εργασιών ανάμεσα σε πολλές συσκευές, ενώ το προηγμένο σύστημα ψύξης dual-fan διατηρεί κορυφαία απόδοση ακόμα και σε μεγάλους φόρτους εργασίας. Το ThinkBook 16p Gen 6 συνδυάζει ισχύ, AI intelligence και ακρίβεια, στοιχεία που το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο τόσο για επιχειρήσεις, όσο και για δημιουργούς.

Ενημερωμένο χαρτοφυλάκιο Τεχνητής Νοημοσύνης για Business Computing

Η Lenovo παρουσιάζει επίσης τις ανανεωμένες σειρές ThinkPad και ThinkBook, επεκτείνοντας την παραγωγικότητα με τεχνητή νοημοσύνη για να καλύψει κάθε επιχειρηματική ανάγκη. Τα Lenovo ThinkPad T14s Gen 6, T14 Gen 6 και T16 Gen 4, διαθέσιμα με επεξεργαστές Intel Core Ultra και επεξεργαστές Intel vPro ή AMD Ryzen AI PRO, παρέχουν απόδοση εταιρικού επιπέδου, ασφάλεια και βελτιωμένη απόδοση AI. Παράλληλα, το ThinkBook 14 2-in-1 Gen 5 προσφέρει ευελιξία με τον convertible σχεδιασμό του και τα βελτιστοποιημένα για AI χαρακτηριστικά του και είναι ιδανικό για επαγγελματίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα ThinkPad E14 Gen 7 και ThinkPad E16 Gen 3 επεκτείνουν περαιτέρω τις προσφορές AI της Lenovo, παρέχοντας οικονομικά, αποδοτικά και αξιόπιστα laptop με εξαιρετική απόδοση και όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ασφαλείας που χρειάζονται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.





ThinkPad T16 Gen 4 ThinkPad E14 Gen 7 ThinkBook 14 2-in-1 Gen 5





Αυτές οι συσκευές ενισχύουν τον ρόλο της Lenovo ως ηγέτη στις επαγγελματικές συσκευές που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη, ενσωματώνοντας εύκολη διαχείριση, ασφάλεια και βελτιστοποιήσεις επόμενης γενιάς για να βοηθήσουν τους επαγγελματίες να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητά τους.

Το Lenovo AI Now προσφέρει τώρα εξατομικευμένη τεχνητή νοημοσύνη για εξυπνότερη παραγωγικότητα



Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον των επιχειρηματικών υπολογιστών, το Lenovo AI Now, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 20244, προσφέρει έναν ισχυρό on-device βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης που ενισχύει την παραγωγικότητα και βελτιστοποιεί τη ροή εργασίας κάθε επαγγελματία. Σχεδιασμένο για να συνεργάζεται απρόσκοπτα με επιλεγμένες συσκευές Lenovo, το Lenovo AI Now αξιοποιεί την τοπική επεξεργαστική ισχύ για να βελτιστοποιήσει τις καθημερινές εργασίες με έξυπνο αυτοματισμό, εξατομικευμένη βοήθεια και επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Το Lenovo AI Now διαρκώς εισάγει νέες λειτουργείες, ενώ αναβαθμίζει τις υπάρχουσες και έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της καθημερινής εργασιακής εμπειρίας. Με πρώτη παρουσίαση στην φετινή MWC, οι υπολογιστές Lenovo και τα smartphones της Motorola μπορούν τώρα να συνεργάζονται απρόσκοπτα, καθώς απαιτείται μόνο ένα συμβατό τηλέφωνο για να θέσετε τον υπολογιστή σας σε δράση. Οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν το AI Now για να χρησιμοποιήσουν μεγάλα μοντέλα δράσης (LAM), αλλά και για τη διαχείριση του καθημερινού φόρτου εργασίας, την κράτηση εισιτηρίων, τη διαχείριση προσλήψεων προσωπικού και τη διευκόλυνση συνομιλιών. Επιπλέον, το αναβαθμισμένο mini AI Now παράθυρο βελτιώνει την εμπειρία χρήστη. Αυτές οι τελευταίες δυνατότητες του Lenovo AI Now θα είναι διαθέσιμες αργότερα φέτος.

Ολοκληρωμένη ασφάλεια και έξυπνη διαχείριση IT



Τα στελέχη πληροφορικής αντιμετωπίζουν διαρκώς αυξανόμενες προκλήσεις όσον αφορά στην ασφάλεια και τη διαχείριση συσκευών που υποστηρίζονται από AI. Καθώς οι επιχειρήσεις εντάσσουν στον στόλο των συσκευών τους όλο και περισσότερους υπολογιστές με τεχνητή νοημοσύνη, η διασφάλιση της ακεραιότητας των συσκευών, της προληπτικής ασφάλειας και των βελτιωμένων λειτουργιών πληροφορικής είναι πλέον ιδιαίτερα κρίσιμη για την προστασία του ψηφιακού περιβάλλοντος των εταιρειών. Το ThinkShield Firmware Assurance5 και το Lenovo Device Orchestration5 (LDO) είναι δύο εξαιρετικές λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Το ThinkShield Firmware Assurance που ανακοινώθηκε πρόσφατα παρέχει ασφάλεια, αξιοποιώντας έναν ειδικό ενσωματωμένο ελεγκτή (embedded controller - EC) για την επαλήθευση και την ασφάλεια της ακεραιότητας του firmware κατά τη διάρκεια της εκκίνησης, προστατεύοντας τις εταιρείες από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις του συστήματος και ευπάθειες του firmware. Με αυτήν τη νέα λύση ασφάλειας, οι οργανισμοί μπορούν να αποτρέψουν την εγκατάσταση στοιχείων λογισμικού και firmware, εκτός εάν είναι πιστοποιημένα. Επιπλέον, αποτρέπει τις μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στις πολιτικές του BIOS, ενώ συγχρόνως παρέχει αυτόματη ανάκτηση των πολιτικών του BIOS.

Παράλληλα, το LDO παρέχει στις ομάδες IT προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία, αυτοματοποιημένες ενημερώσεις ασφαλείας και έξυπνες βελτιστοποιήσεις απόδοσης, μειώνοντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας και εξορθολογίζοντας τη διαχείριση του στόλου των συσκευών. Για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, το Lenovo IT Assist5 επεκτείνει τις δυνατότητες του LDO με την βοήθεια Cloud AI, παρέχοντας παρακολούθηση συσκευών σε πραγματικό χρόνο, προτάσεις καλύτερης απόδοσης και αυτοματοποιημένες βελτιστοποιήσεις του συστήματος. Με την ενσωμάτωση προηγμένων εργαλείων ασφάλειας και διαχείρισης IT, η Lenovo επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν με σιγουριά τον στόλο των συσκευών τους με τεχνολογία AI, με συσκευές που είναι ασφαλείς, αποτελεσματικές και έτοιμες για το εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο.

Οι καινοτομίες Proof-of-Concept της Lenovo, που προσφέρουν ευελιξία και καθηλωτικές εμπειρίες, θέτουν τις βάσεις για το μέλλον της πληροφορικής



Το Lenovo ThinkBook 16p Gen 6 έχει σχεδιαστεί για επεκτασιμότητα και ευελιξία. Η Lenovo επεκτείνει την ηγετική της θέση στην καινοτομία με το οικοσύστημα Magic Bay Proofs of Concepts, μια σειρά αξεσουάρ με δυνατότητα προσάρτησης AI που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν την παραγωγικότητα, το multitasking και τη συνεργασία και είναι ειδικά σχεδιασμένες για το ThinkBook 16p Gen 6. Οι καινοτόμες αυτές λύσεις ενσωματώνονται απρόσκοπτα στο οικοσύστημα Magic Bay της Lenovo, παρέχοντας προσαρμόσιμες βελτιώσεις στη ροή εργασίας του κάθε επαγγελματία:

Lenovo Magic Bay Dual Display Concept

Magic Bay Dual Display Concept – Διπλή προσαρτώμενη δευτερεύουσα οθόνη 13,3 ιντσών, που μεταμορφώνει το ThinkBook 16p σε σταθμό εργασίας πολλαπλών οθονών. Ιδανικό για οπτικοποίηση δεδομένων, επεξεργασία περιεχομένου και συνεργασία, επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, χωρίς να χρειάζονται εξωτερική οθόνη.

– Διπλή προσαρτώμενη δευτερεύουσα οθόνη 13,3 ιντσών, που μεταμορφώνει το ThinkBook 16p σε σταθμό εργασίας πολλαπλών οθονών. Ιδανικό για οπτικοποίηση δεδομένων, επεξεργασία περιεχομένου και συνεργασία, επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, χωρίς να χρειάζονται εξωτερική οθόνη. Magic Bay 2nd Display Concept – Μια οθόνη 8 ιντσών που χρησιμεύει ως αποκλειστικός πίνακας ελέγχου για το AI, παρέχοντας γρήγορη πρόσβαση σε εργαλεία παραγωγικότητας, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και πληροφορίες που δημιουργούνται από AI. Ιδανικό για επαγγελματίες που είναι συχνά εκτός γραφείου, διασφαλίζει ότι οι βασικές πληροφορίες είναι πάντα εύκολα προσβάσιμες.

– Μια οθόνη 8 ιντσών που χρησιμεύει ως αποκλειστικός πίνακας ελέγχου για το AI, παρέχοντας γρήγορη πρόσβαση σε εργαλεία παραγωγικότητας, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και πληροφορίες που δημιουργούνται από AI. Ιδανικό για επαγγελματίες που είναι συχνά εκτός γραφείου, διασφαλίζει ότι οι βασικές πληροφορίες είναι πάντα εύκολα προσβάσιμες. Magic Bay "codename Tiko" Concept - Ένας AI «σύντροφος» συναισθηματικής αλληλεπίδρασης που εμφανίζει την κατάσταση του χρήστη σε στυλ emoji σε πραγματικό χρόνο, παρέχει απαντήσεις μέσω χειρονομιών και προσφέρει εξατομικευμένες ειδοποιήσεις με emoji. Με το AI interface που παρέχει, βοηθά τους χρήστες να παραμένουν ενημερωμένοι και αφοσιωμένοι καθ 'όλη τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας τους.

- Ένας AI «σύντροφος» συναισθηματικής αλληλεπίδρασης που εμφανίζει την κατάσταση του χρήστη σε στυλ emoji σε πραγματικό χρόνο, παρέχει απαντήσεις μέσω χειρονομιών και προσφέρει εξατομικευμένες ειδοποιήσεις με emoji. Με το AI interface που παρέχει, βοηθά τους χρήστες να παραμένουν ενημερωμένοι και αφοσιωμένοι καθ 'όλη τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας τους. Magic Bay "κωδική ονομασία Tiko Pro" Concept - Μια οθόνη με τεχνολογία AI, που προσφέρει widget interface σε πραγματικό χρόνο και έχει ενσωματωμένο το Lenovo AI Now. Σχεδιασμένο για επαγγελματίες που εκτελούν πολλές εργασίες ταυτόχρονα, λειτουργεί ως ένας βοηθός συνεχούς λειτουργίας που βοηθά στον εξορθολογισμό των εισερχόμενων πληροφοριών.

Magic Bay “codename Tiko” Concept Magic Bay “codename Tiko Pro” Concept

Αυτές οι καινοτομίες ευθυγραμμίζονται με το όραμα της Lenovo για ευέλικτους υπολογιστές με τεχνολογία AI και προσφέρουν στους επαγγελματίες τη δυνατότητα για απρόσκοπτη αποδοτικότητα και εξυπνότερη ροή εργασίας.

ThinkBook 3D Laptop και Lenovo AI Ring concepts: Μια νέα διάσταση αλληλεπίδρασης

Το ThinkBook 3D Laptop Concept προσφέρει καθηλωτικό 3D computing σε επαγγελματίες και δημιουργούς μέσω μιας υβριδικής οθόνης χωρίς γυαλιά. Η πρώτη στον κλάδο Directional Backlight 3D λύση επιτρέπει στους χρήστες να εναλλάσσουν τη χρήση απρόσκοπτα ανάμεσα σε λειτουργίες 2D και 3D, προσφέροντας ρεαλιστικό βάθος εικόνας και ακρίβεια στην ψηφιακή μοντελοποίηση, τη δημιουργία περιεχομένου και την ψηφιακή συνεργασία. Η οθόνη ανάλυσης 3,2K (3200×2000, 100% DCI-P3) προσφέρει εκπληκτική ευκρίνεια και χρωματική ακρίβεια, καθιστώντας την το ιδανικό εργαλείο για σχεδιαστές, μηχανικούς και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης.

ThinkBook 3D Laptop με Lenovo AI Ring concepts

Ενισχύοντας αυτήν την εμπειρία επόμενης γενιάς, το Lenovo AI Ring proof-of-concept προσφέρει έλεγχο συσκευών μέσω χειρονομιών, πλοήγηση χωρίς αφή, διαχείριση μοντέλων 3D και διαδραστικές UI προσαρμογές χρήστη. Κατασκευασμένο με αισθητήρες υψηλής ακρίβειας και παρακολούθηση κίνησης με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη, το AI Ring επιτρέπει στους χρήστες να περιστρέφουν αντικείμενα, να μεγεθύνουν και να αλληλεπιδρούν με περιβάλλοντα 3D με απλές κινήσεις των χεριών, φέρνοντας μια διαισθητική και φυσική προσέγγιση στο spatial computing.

Μαζί, αυτές οι καινοτομίες επαναπροσδιορίζουν την αλληλεπίδραση με τις συσκευές, γεφυρώνοντας τους παραδοσιακούς υπολογιστές και τους υπολογιστές επόμενης γενιάς για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα, την ακρίβεια σχεδιασμού και τη συνεργασία στους χώρους εργασίας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Hybrid Dimensional κυρτή οθόνη 34 ιντσών – Η Πρώτη 2D/3D οθόνη στον κόσμο

Πηγαίνοντας το 3D computing στο επόμενο επίπεδο, η Hybrid Dimensional 34-inch Curved Monitor Concept της Lenovo προσφέρει έμπειρες 2D και 3D χωρίς γυαλιά σε πραγματικό χρόνο, χωρίς την ανάγκη προσαρμογής ρυθμίσεων ή εναλλαγής λειτουργιών. Η πρώτη στον κόσμο στο είδος της6, ultrawide proof-of-concept οθόνη μπορεί να προβάλλει περιεχόμενο 2D και 3D ταυτόχρονα από οπουδήποτε στην οθόνη χωρίς απώλεια ανάλυσης. Ιδανική για τους σύγχρονους επαγγελματίες και multitaskers, η ultrawide αυτή οθόνη 21:9 παρέχει μια καθηλωτική εμπειρία συσκέψεων σε 3D, επιτρέπει ταυτόχρονη σχεδίαση σε διαφορετικές διαστάσεις και απογειώνει την ψυχαγωγία, είτε παρακολουθείτε ταινίες είτε παίζετε παιχνίδια.