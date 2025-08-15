Αναφορά: Στα σκαριά το πρώτο MacBook Pro με συνδεσιμότητα 5G

Η Apple φαίνεται πως κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην εξέλιξη των laptops της, προετοιμάζοντας για πρώτη φορά την ενσωμάτωση 5G συνδεσιμότητας σε MacBook Pro. Πληροφορίες που προέρχονται από εσωτερικό κώδικα της εταιρείας αποκαλύπτουν ότι η εταιρεία δοκιμάζει ένα νέο μοντέλο με επεξεργαστή M5 Pro και το πρώτο δικό της 5G modem, γνωστό με την κωδική ονομασία “Centuari”.

Η ανακάλυψη αυτή δεν ήρθε εντελώς απροειδοποίητα. Από την κυκλοφορία του iPhone 16e, το οποίο ήταν το πρώτο προϊόν της Apple με το in-house 5G modem, είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν φήμες για την προετοιμασία ενός MacBook με αντίστοιχη συνδεσιμότητα. Μέχρι τώρα, τέτοια χαρακτηριστικά ήταν διαθέσιμα σε ορισμένα Windows ultrabooks και φυσικά στο iPad, αλλά η Apple παρέμενε επιφυλακτική, επικαλούμενη ζητήματα σχεδιασμού και αυτονομίας μπαταρίας.

Ο κώδικας που διέρρευσε δεν αποκαλύπτει μόνο το νέο MacBook Pro, αλλά και την ύπαρξη ενός Mac Pro με το τσιπ M4 Ultra, επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία εξετάζει παράλληλα διάφορα μελλοντικά μοντέλα. Στην περίπτωση του MacBook, το M5 Pro –με την κωδική ονομασία t6050– δείχνει ότι πρόκειται για τη νέα γενιά Pro της Apple. Ωστόσο, το πραγματικό σημείο καμπής είναι η ενσωμάτωση του “Centuari” modem, το οποίο είχε πρωτοπαρουσιαστεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά στο iPhone 16e και φέρει επίσης την ονομασία C1.

Η προσθήκη 5G στα MacBook Pro θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο χρήσης τους, προσφέροντας δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο παντού, χωρίς εξάρτηση από Wi-Fi ή εξωτερικές συσκευές hotspot. Η Apple, ελέγχοντας πλέον και τον επεξεργαστή και το modem, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μια λύση άψογης ενοποίησης και υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντιμετωπίζοντας τις ανησυχίες που είχαν στο παρελθόν σταθεί εμπόδιο.

Παρότι υπήρχαν εδώ και χρόνια εκτιμήσεις για πιθανή κυκλοφορία Mac με 5G σύνδεση, οι προβλέψεις παρέμεναν επιφυλακτικές. Παλαιότερη αναφορά του Bloomberg, δια χειρός Mark Gurman, ανέφερε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ερχόταν πριν από το 2026. Επιπλέον, ο αναλυτής Ming-Chi Kuo είχε τονίσει πρόσφατα ότι τα πρώτα Macs με επεξεργαστή M5 δεν θα φτάσουν στην αγορά μέσα στο τρέχον έτος.

Οι πληροφορίες προέρχονται από εσωτερικό, μη τελικό κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι η Apple μπορεί να αλλάξει σχέδια ή χρονοδιάγραμμα ανά πάσα στιγμή, και η ύπαρξη μιας τέτοιας συσκευής στα εργαστήρια της εταιρείας δεν εγγυάται απαραίτητα την άμεση εμπορική διάθεσή της.

