Huawei MatePad Edge και MateBook Fold: Επίσημα οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες 2-σε-1 προτάσεις

Στην Κίνα, η Huawei παρουσίασε τη νέα σειρά Mate 80 και το αναδιπλούμενο Mate X7, αλλά η πραγματική έκπληξη της εκδήλωσης ήταν αλλού. Η εταιρεία έδειξε με αυτοπεποίθηση ότι δεν αρκείται στα κλασικά smartphone updates, αποκαλύπτοντας δύο συσκευές που επιχειρούν να αναδιαμορφώσουν την ιδέα του φορητού υπολογιστή: το MatePad Edge, ένα 2-σε-1 tablet με ξεκάθαρη φιλοδοξία να πάρει τη θέση laptop, και το MateBook Fold Extraordinary Master Edition, μια πιο premium εκδοχή του αναδιπλούμενου υπολογιστή της.

Το MatePad Edge είναι η πιο άμεση προσπάθεια της Huawei να μπει στο ίδιο πεδίο όπου κυριαρχεί το Microsoft Surface. Πρόκειται για μια συσκευή που λειτουργεί σαν tablet, αλλά φιλοδοξεί να αντικαταστήσει φορητό υπολογιστή χάρη στο HarmonyOS 5 (ή HarmonyOS Next 5), την έκδοση του λειτουργικού που πλέον υποστηρίζει πλήρως desktop εφαρμογές. Το σώμα του είναι κατασκευασμένο από unibody αλουμίνιο, με πάχος μόλις 6,85 χιλιοστά και βάρος 789 γραμμάρια — νούμερα που το τοποθετούν ανάμεσα στα πιο λεπτά 2-σε-1 της αγοράς.

Η Huawei έχει ενσωματώσει στο MatePad Edge έναν εντυπωσιακά ευέλικτο μηχανισμό στήριξης. Η ενσωματωμένη άρθρωση 175 μοιρών επιτρέπει στη συσκευή να λαμβάνει κάθε πιθανή γωνία για εργασία, κατανάλωση περιεχομένου ή χρήση με stylus. Η οθόνη των 14,2 ιντσών είναι OLED, ανάλυσης 3.120 × 2.080 pixels με ρυθμό ανανέωσης 120 Hz και φωτεινότητα που φτάνει έως τα 1.000 nits. Είναι εμφανές ότι η Huawei θέλει το panel να είναι το βασικό selling point: το aspect ratio 3:2 απευθύνεται στους χρήστες που δουλεύουν με κείμενα και εφαρμογές παραγωγικότητας, ενώ η υποστήριξη για το M-Pencil Pro διευρύνει τις δυνατότητές του σε design και σημειώσεις.

Στο εσωτερικό του συναντάμε τα Kirin X90 και Kirin X90A, δύο chipsets που η Huawei τοποθετεί στο ίδιο performance πλαίσιο με το Apple M5. Με διαμόρφωση έως 32 GB RAM και αποθηκευτικό χώρο που φτάνει τα 2 TB, η εταιρεία δηλώνει ότι το νέο chip προσφέρει 3,8 φορές καλύτερη απόδοση σε σχέση με το προηγούμενο Kirin T92. Για να κρατηθούν οι θερμοκρασίες χαμηλά, το MatePad Edge μπορεί να εξοπλιστεί με υγρό ψύξης και διπλούς vapor chambers — μια λύση που βλέπουμε συχνότερα σε gaming laptops παρά σε tablets.

Το ηχητικό σύστημα αποτελείται από έξι ηχεία και τέσσερα μικρόφωνα, επιβεβαιώνοντας ότι το μοντέλο στοχεύει και σε creators που δουλεύουν με πολυμέσα. Η πίσω κάμερα είναι στα 50 MP με διάφραγμα f/1.8, συνοδευόμενη από μια 8 MP ultrawide, ενώ η selfie κάμερα ανεβαίνει στα 32 MP. Παρότι οι κάμερες δεν είναι το βασικό στοιχείο ενός 2-σε-1, η Huawei φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι η τηλεργασία απαιτεί αξιοπρεπές hardware για video calls.

Εντυπωσιακή είναι και η μπαταρία των 12.900 mAh, που υποστηρίζει φόρτιση στα 140 W. Η εταιρεία δεν δίστασε να τοποθετήσει ισχύ φόρτισης σε επίπεδα smartphone-ναυαρχίδων, επιτρέποντας γρήγορη επαναφορά στη χρήση — κάτι χρήσιμο για συσκευές που λειτουργούν ως daily drivers. Ο μόνος περιορισμός στο I/O είναι η ύπαρξη μιας θύρας USB 3.1 Gen 1, επιλογή που πιθανότατα έγινε για λόγους πάχους και βάρους, αλλά θα απογοητεύσει όσους χρειάζονται πολλαπλές συνδέσεις.

Το MatePad Edge συνοδεύεται από προαιρετικό πληκτρολόγιο chicklet με μετακίνηση πλήκτρων 1,8 χιλιοστών και pressure-sensitive touchpad. Σε συνδυασμό με το λειτουργικό, μεταμορφώνει τη συσκευή σε laptop-like περιβάλλον, υποστηρίζοντας το αφήγημα της Huawei ότι δεν χρειάζεται πλέον να κουβαλά κανείς φορητό υπολογιστή.

Οι τιμές ξεκινούν από 5.999 γιουάν (περίπου €730) για τη βασική έκδοση με 16 GB RAM και 256 GB αποθήκευση, ενώ η κορυφαία εκδοχή με 32 GB RAM και 2 TB SSD αγγίζει τα 12.999 γιουάν (1.830 δολάρια). Οι διαθέσιμες χρωματικές επιλογές είναι Space Gray και Bright Moon Silver.

Στο ίδιο event, η Huawei παρουσίασε και το MateBook Fold Extraordinary Master Edition — μια premium έκδοση του ήδη γνωστού foldable laptop. Το μοντέλο αυτό διατηρεί τις βασικές προδιαγραφές της standard έκδοσης, αλλά ανεβαίνει κατηγορία με 32 GB RAM, 2 TB SSD και νέες επιλογές σε black και red χρώμα. Στην Κίνα κοστίζει 26.999 γιουάν (περίπου €1580), τοποθετώντας το δίπλα σε premium foldables της αγοράς.