Αναφορά: Η Apple ετοιμάζει προσιτό MacBook για το 2026

Η Apple φαίνεται έτοιμη να αλλάξει τις ισορροπίες στην αγορά των φορητών υπολογιστών, με ένα νέο MacBook που θα κοστίζει αισθητά λιγότερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, ο αμερικανικός κολοσσός εργάζεται πάνω σε μια νέα, πιο «οικονομική» εκδοχή του Mac notebook, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Η τιμή του, όπως αναφέρεται, θα είναι «αρκετά κάτω από τα 1.000 δολάρια», στοχεύοντας απευθείας την αγορά των φθηνότερων Windows laptops και Chromebooks.

Μέχρι σήμερα, η πιο οικονομική επιλογή στη σειρά φορητών υπολογιστών της Apple είναι το MacBook Air, το οποίο ξεκινά από τα 999 δολάρια – με μια μικρή έκπτωση 100 δολαρίων για φοιτητές μέσω του Apple Education Store. Αν και το Mac mini παραμένει η φθηνότερη πρόταση της εταιρείας στα 599 δολάρια, πρόκειται για desktop υπολογιστή χωρίς οθόνη ή περιφερειακά, άρα δεν μπορεί να συγκριθεί με τη φορητότητα ενός MacBook.

Η στρατηγική αυτή δείχνει μια ενδιαφέρουσα στροφή. Εδώ και χρόνια, η Apple διατηρεί premium χαρακτήρα για τη σειρά Mac, χωρίς ποτέ να έχει λανσάρει κάποιο «SE» μοντέλο, όπως κάνει επιτυχώς με το iPhone. Την ίδια στιγμή, οι φθηνότεροι υπολογιστές της Microsoft και της Google έχουν κερδίσει μεγάλο κοινό, ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης και σε χρήστες που χρειάζονται βασικές λειτουργίες, όπως περιήγηση στο διαδίκτυο ή επεξεργασία εγγράφων.

Η νέα προσθήκη της Apple αναμένεται να καλύψει αυτό το κενό. Για πολλούς, ο συνδυασμός ενός iPad με πληκτρολόγιο έχει αποτελέσει μέχρι σήμερα τον πιο οικονομικό τρόπο για να αποκτήσει κανείς ένα «ημι-PC» οικοσύστημα της Apple. Το νέο MacBook υπόσχεται να δώσει μια πιο ολοκληρωμένη λύση, διατηρώντας ωστόσο χαμηλό κόστος και περιορισμένη πολυπλοκότητα.

Οι φήμες για το project αυτό κυκλοφορούν εδώ και μήνες, με τον γνωστό αναλυτή Ming-Chi Kuo να αποκαλύπτει από τον Ιούνιο πως η συσκευή θα διαθέτει οθόνη 13 ιντσών και θα βασίζεται σε επεξεργαστή της σειράς A των iPhone, αντί για τα M chips που χρησιμοποιούνται στα Mac. Πιο συγκεκριμένα, η Apple σκοπεύει να ενσωματώσει το A18 Pro chip, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στο iPhone 16 Pro – μια επιλογή που πιθανότατα θα βοηθήσει στην μείωση του κόστους παραγωγής χωρίς να θυσιάσει σημαντικά την απόδοση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κίνηση αυτή θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που ένα MacBook θα στηρίζεται αποκλειστικά σε A-series chip, κάτι που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η Apple διαφοροποιεί τα προϊόντα της. Η χρήση του A18 Pro πιθανώς θα τοποθετήσει τη συσκευή ανάμεσα σε tablet και laptop, με επίκεντρο την απλότητα και την αυτονομία.

Ο Kuo υποστηρίζει επίσης πως η Apple σκοπεύει να δώσει έμφαση και στον σχεδιασμό, προσφέροντας το νέο MacBook σε έντονες, νεανικές αποχρώσεις – Silver, Blue, Pink και Yellow – ακολουθώντας το ύφος του πολύχρωμου iMac. Αυτή η επιλογή χρωμάτων υποδηλώνει ότι η εταιρεία στοχεύει κυρίως σε μαθητές, φοιτητές και νεότερους χρήστες που επιθυμούν ένα ελαφρύ, καλαίσθητο laptop για καθημερινές εργασίες.

Παρά την εισαγωγή του νέου μοντέλου, η Apple δεν σκοπεύει να αποσύρει ή να αντικαταστήσει κάποιο από τα υπάρχοντα MacBook στη γκάμα της. Το προσιτό MacBook θα σταθεί δίπλα στις επόμενες εκδόσεις των MacBook Air και MacBook Pro με M5 chip, που επίσης προγραμματίζονται για κυκλοφορία στις αρχές του 2026.

[source]