Το νέο MacBook Pro κυκλοφορεί στην Ευρώπη χωρίς φορτιστή!

Η Apple ανακοίνωσε επίσημα τη νέα έκδοση του 14 ιντσών MacBook Pro με τον M5 chip, ωστόσο η διάθεσή του στην Ευρώπη συνοδεύεται από μια σημαντική αλλαγή που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Apple Online Store, το νέο μοντέλο δεν περιλαμβάνει φορτιστή μέσα στη συσκευασία στις ευρωπαϊκές χώρες — σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες αγορές παγκοσμίως.

Η πολιτική αυτή επηρεάζει όλες τις βασικές αγορές της ηπείρου, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ολλανδία και τη Νορβηγία, μεταξύ άλλων. Οι καταναλωτές που αγοράζουν το νέο MacBook Pro από αυτές τις χώρες θα βρουν στη συσκευασία μόνο το καλώδιο USB-C σε MagSafe 3, αλλά όχι το τροφοδοτικό.

Τι αλλάζει στην ευρωπαϊκή αγορά

Ενώ στις ΗΠΑ το νέο MacBook Pro M5 συνοδεύεται από τον 70W USB-C Power Adapter, στην Ευρώπη η Apple έχει επιλέξει να τον αφαιρέσει από τη συσκευασία, επικαλούμενη περιβαλλοντικούς λόγουςκαι ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη μείωση ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα και να προωθήσει τη βιωσιμότητα, μια πολιτική που έχει ήδη εφαρμοστεί σταδιακά και σε άλλα προϊόντα της τα τελευταία χρόνια.

Η στρατηγική της Apple για το περιβάλλον

Η αφαίρεση φορτιστών από τις συσκευασίες δεν είναι κάτι καινούργιο για την Apple. Η εταιρεία έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει αυτή την πρακτική εδώ και αρκετά χρόνια, ξεκινώντας από τα iPhone και στη συνέχεια επεκτείνοντάς τη σε iPad και Apple Watch.

Η επίσημη αιτιολόγηση επικεντρώνεται στα εξής σημεία:

Μείωση της παραγωγής πλαστικού και μετάλλου , που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των φορτιστών.

, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των φορτιστών. Εξοικονόμηση χώρου στις συσκευασίες , επιτρέποντας τη μεταφορά περισσότερων προϊόντων σε λιγότερες αποστολές και άρα με μικρότερες εκπομπές CO₂.

, επιτρέποντας τη μεταφορά περισσότερων προϊόντων σε λιγότερες αποστολές και άρα με μικρότερες εκπομπές CO₂. Ενθάρρυνση των χρηστών να επαναχρησιμοποιούν υπάρχοντες φορτιστές USB-C, καθώς πλέον τα περισσότερα προϊόντα της εταιρείας υποστηρίζουν το ίδιο πρότυπο φόρτισης.

Ωστόσο, πολλοί καταναλωτές θεωρούν ότι η πρακτική αυτή έχει και οικονομικό χαρακτήρα, καθώς τους αναγκάζει να αγοράζουν χωριστά τον φορτιστή, αυξάνοντας το συνολικό κόστος αγοράς.

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και η πίεση για εναρμόνιση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει νέους κανόνες για τα ηλεκτρονικά απόβλητα, που στοχεύουν στη μείωση των περιττών εξαρτημάτων και στην καθιέρωση του USB-C ως ενιαίου προτύπου φόρτισης για όλες τις συσκευές.

Οι κανονισμοί αυτοί αναμένεται να ισχύσουν πλήρως από το 2026, ωστόσο αρκετοί κατασκευαστές – ανάμεσά τους και η Apple – έχουν αρχίσει να προσαρμόζουν τις συσκευασίες τους νωρίτερα.

Η απόφαση να μην περιλαμβάνεται φορτιστής στο νέο MacBook Pro θεωρείται σε μεγάλο βαθμό προληπτική συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο αποσκοπεί στη μείωση του ηλεκτρονικού απορρίμματος και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Τι περιλαμβάνει η συσκευασία στην Ευρώπη

Παρά την απουσία του τροφοδοτικού, η συσκευασία του MacBook Pro M5 στην Ευρώπη εξακολουθεί να περιλαμβάνει ορισμένα απαραίτητα εξαρτήματα. Συγκεκριμένα:

Ένα καλώδιο USB-C σε MagSafe 3 , για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων.

, για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων. Το ίδιο το MacBook Pro 14 ιντσών με M5 chip .

. Τα τυπικά έγγραφα και οδηγίες χρήσης.

Οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν ξεχωριστά τον Apple 70W USB-C Power Adapter, ή να χρησιμοποιήσουν οποιονδήποτε συμβατό USB-C φορτιστή τρίτου κατασκευαστή που πληροί τα πρότυπα ασφαλείας.

Οι αντιδράσεις των χρηστών

Η απουσία του φορτιστή έχει προκαλέσει διχασμένες αντιδράσεις ανάμεσα στους καταναλωτές και τους ειδικούς τεχνολογίας.

Πολλοί χαιρετίζουν την απόφαση ως οικολογική κίνηση , εναρμονισμένη με τις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρώπης.

, εναρμονισμένη με τις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρώπης. Άλλοι την βλέπουν ως μέτρο εξοικονόμησης κόστους για την εταιρεία, που μετακυλίει την επιβάρυνση στον τελικό χρήστη.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Apple ενδέχεται να επεκτείνει αυτή την πολιτική και σε άλλα προϊόντα της, εφόσον δεν υπάρξει σημαντική αντίδραση από την αγορά.

Η διαφορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες

Εκτός Ευρώπης, το νέο MacBook Pro M5 διατίθεται κανονικά με τον 70W USB-C Power Adapter, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για την ασυνέπεια στην παγκόσμια στρατηγική της Apple.

Η εταιρεία δεν έχει δώσει αναλυτική εξήγηση για αυτή τη διαφοροποίηση, πέρα από το ότι η ευρωπαϊκή αγορά υπακούει σε διαφορετικό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο την υποχρεώνει να επανεξετάσει τα παρελκόμενα των προϊόντων της.

Τι σημαίνει αυτό για τους καταναλωτές

Για όσους σκοπεύουν να αγοράσουν το νέο MacBook Pro M5 στην Ευρώπη, η Apple επισημαίνει ότι:

Η φόρτιση μέσω MagSafe 3 παραμένει διαθέσιμη και ασφαλής.

παραμένει διαθέσιμη και ασφαλής. Το καλώδιο περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

στη συσκευασία. Ο φορτιστής πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά, εκτός αν υπάρχει ήδη συμβατός.

Αν και η αλλαγή αυτή μπορεί να φανεί μικρή, εντάσσεται σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο περιβαλλοντικών και τεχνολογικών μεταρρυθμίσεων, που αλλάζει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο αγοράζουμε και χρησιμοποιούμε τις συσκευές μας.

[via]