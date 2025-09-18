Αναφορά: Η Apple ετοιμάζει MacBook Pro με OLED οθόνη αφής

Η Apple φαίνεται πως αλλάζει πορεία σε ένα ζήτημα που για χρόνια παρέμενε «κόκκινη γραμμή»: την ενσωμάτωση οθόνης αφής στα MacBook. Σύμφωνα με τον γνωστό αναλυτή Ming-Chi Kuo, η εταιρεία έχει πλέον αποφασίσει να κάνει το βήμα, με το πρώτο MacBook Pro που θα διαθέτει OLED panel να φέρει και δυνατότητες αφής.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια ουσιαστική αναθεώρηση της στρατηγικής της Apple, καθώς μέχρι σήμερα η εταιρεία απέρριπτε κατηγορηματικά την ιδέα. Αντίθετα, ανταγωνιστές όπως η Samsung και η Microsoft έχουν ήδη υιοθετήσει την οθόνη αφής στα high-end laptops τους, παρουσιάζοντας λύσεις που συνδυάζουν την παραδοσιακή εμπειρία φορητού υπολογιστή με λειτουργίες tablet.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο MacBook Pro με OLED οθόνη αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026, ενώ η μαζική παραγωγή του θα ξεκινήσει προς τα τέλη της χρονιάς. Το πάνελ θα κατασκευαστεί από τη Samsung και θα αξιοποιεί την τεχνολογία on-cell touch, η οποία ενσωματώνει τα αισθητήρια αφής απευθείας στην οθόνη, προσφέροντας λεπτότερο προφίλ και βελτιωμένη ανταπόκριση.

Ο Ming-Chi Kuo εξηγεί ότι η απόφαση αυτή συνδέεται με τη μακροχρόνια παρατήρηση της Apple πάνω στη χρήση των iPad από τους καταναλωτές. Η εταιρεία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι σε ορισμένα σενάρια η αλληλεπίδραση μέσω αφής μπορεί να ενισχύσει όχι μόνο την παραγωγικότητα, αλλά και τη συνολική εμπειρία του χρήστη.

Παράλληλα, φαίνεται πως η Apple έχει πλέον διαλύσει και τις εσωτερικές ανησυχίες ότι ένα MacBook με οθόνη αφής θα «κανιβάλιζε» τις πωλήσεις των iPad. Αντίθετα, η εταιρεία δείχνει να πιστεύει ότι τα δύο προϊόντα μπορούν να συνυπάρξουν και να καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, με τα MacBook να παραμένουν προσανατολισμένα στην επαγγελματική χρήση και τα iPad να διατηρούν τον πιο ευέλικτο χαρακτήρα τους.

Βέβαια, αρκετές λεπτομέρειες γύρω από το σχέδιο παραμένουν άγνωστες. Δεν είναι ακόμη σαφές αν το νέο MacBook Pro θα διαθέτει μεντεσέ 360 μοιρών, ώστε η οθόνη να αναδιπλώνεται πλήρως και να μετατρέπει το laptop σε tablet, ούτε αν θα υπάρχει συμβατότητα με το Apple Pencil. Αυτά είναι ζητήματα που, όπως όλα δείχνουν, παραμένουν υπό εξέταση.

Πέρα από το MacBook Pro, η Apple εργάζεται και σε ένα νέο entry-level MacBook. Το μοντέλο αυτό αναμένεται να βασιστεί στο chipset Apple A18 Pro, το ίδιο που θα χρησιμοποιείται στη σειρά iPhone 16 Pro, και να διατεθεί σε τιμή γύρω στα 700 δολάρια. Ωστόσο, η πρώτη αυτή γενιά δεν θα υποστηρίζει οθόνη αφής.

Ενδιαφέρον έχει και η πληροφορία ότι η Apple εξετάζει το ενδεχόμενο να μην περιορίσει την οθόνη αφής αποκλειστικά στα Pro μοντέλα, όπως έκανε στο παρελθόν με την τεχνολογία ProMotion. Ο Kuo αναφέρει ότι η δεύτερη γενιά του οικονομικού MacBook, η οποία τοποθετείται χρονικά στο 2027, «ίσως» ενσωματώσει και αυτή τη δυνατότητα. Η λέξη «ίσως» ωστόσο υπογραμμίζει πως η απόφαση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η στροφή της Apple προς την οθόνη αφής στα MacBook ενδέχεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην αγορά. Για χρόνια η εταιρεία υποστήριζε ότι η καλύτερη εμπειρία αφής ανήκει στο iPad, αφήνοντας τα MacBook να διατηρούν την κλασική εμπειρία πληκτρολογίου και trackpad. Η νέα στρατηγική δείχνει ότι η Apple είναι πρόθυμη να επαναπροσδιορίσει τα όρια μεταξύ των προϊόντων της, προκειμένου να προσαρμοστεί στις εξελίξεις και τις απαιτήσεις των χρηστών.

Η επιτυχία ή αποτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από το πώς θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί η εμπειρία αφής στο macOS. Αν η Apple καταφέρει να προσφέρει ένα περιβάλλον που συνδυάζει αρμονικά τα πλεονεκτήματα του MacBook με τις δυνατότητες αφής, τότε ίσως δούμε μια πραγματική επανάσταση στον χώρο των laptops.