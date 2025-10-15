Νέο 14-inch MacBook Pro με M5 chip: Ταχύτερο, αποδοτικότερο και πιο ισχυρό από ποτέ

Η Apple ανακοίνωσε τη νέα έκδοση του 14-inch MacBook Pro, εξοπλισμένη με το πανίσχυρο M5 chip — την ίδια επεξεργαστική πλατφόρμα που ενσωματώνεται και στα φρεσκοανανεωμένα iPad Pro και Vision Pro. Το νέο μοντέλο φέρνει βελτιώσεις στις επιδόσεις, τη μνήμη και την ενεργειακή αποδοτικότητα, ενώ διατηρεί τον premium σχεδιασμό που χαρακτηρίζει τη σειρά MacBook Pro.

Η παρουσίαση έγινε στις 15 Οκτωβρίου 2025, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της Apple να ενοποιήσει τις συσκευές της γύρω από το ίδιο chipset επόμενης γενιάς.

Νέο M5 chip με αυξημένες επιδόσεις

Ο πρωταγωνιστής της νέας γενιάς είναι φυσικά το M5 chip, το οποίο διαθέτει 10-core CPU, 10-core GPU και 16-core Neural Engine. Σε σχέση με το προηγούμενο M4, η Apple αναφέρει ότι:

Οι επιδόσεις της CPU είναι έως και 20% ταχύτερες σε απαιτητικές εργασίες όπως το code compiling.

Οι γραφικές επιδόσεις έχουν βελτιωθεί έως και 1.6 φορές σε επαγγελματικές εφαρμογές.

Η ενεργειακή αποδοτικότητα παραμένει κορυφαία, προσφέροντας ισχύ desktop υπολογιστή σε φορητή μορφή.

Το νέο MacBook Pro επωφελείται επίσης από αυξημένο memory bandwidth, το οποίο ανεβαίνει από τα 120GB/s στα 153GB/s — μια αναβάθμιση που βελτιώνει αισθητά την απόκριση σε multitasking και εφαρμογές που αξιοποιούν εντατικά τη μνήμη.

Οικείος σχεδιασμός, κορυφαία ποιότητα κατασκευής

Η Apple δεν προχώρησε σε μεγάλες σχεδιαστικές αλλαγές, διατηρώντας τη μινιμαλιστική αισθητική και την ανθεκτική αλουμινένια κατασκευή του 14-inch MacBook Pro. Η οθόνη παραμένει μία από τις καλύτερες στην κατηγορία:

Liquid Retina XDR panel

Φωτεινότητα έως 1.000 nits σε SDR και 1.600 nits σε HDR

Εξαιρετική χρωματική πιστότητα για επαγγελματική χρήση

Στο κομμάτι της συνδεσιμότητας, το νέο μοντέλο εξακολουθεί να προσφέρει μια πληθώρα θυρών, που σπάνια συναντώνται σε άλλα premium laptops:

Τρεις Thunderbolt 4 θύρες

HDMI port

SD card slot

3.5mm υποδοχή ακουστικών

MagSafe 3 μαγνητική θύρα φόρτισης

Το πληκτρολόγιο Magic Keyboard παραμένει με οπίσθιο φωτισμό και διαθέτει Touch ID για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση.

Περισσότερες επιλογές αποθήκευσης

Η Apple αύξησε τις επιλογές αποθήκευσης του νέου μοντέλου, προσφέροντας πλέον δυνατότητα διαμόρφωσης έως 4TB — διπλάσια χωρητικότητα σε σχέση με το προηγούμενο όριο των 2TB. Η βασική έκδοση έρχεται με:

512GB αποθηκευτικό χώρο

16GB RAM

Η μέγιστη δυνατή μνήμη παραμένει στα 32GB, επαρκής για απαιτητικές εργασίες επεξεργασίας βίντεο, 3D rendering και επαγγελματικό design.

Απόδοση και αυτονομία που ξεχωρίζουν

Παρά την αύξηση ισχύος, το νέο MacBook Pro συνεχίζει να προσφέρει εντυπωσιακή αυτονομία. Σύμφωνα με την Apple, η μπαταρία μπορεί να διαρκέσει έως και 24 ώρες συνεχούς χρήσης — επίδοση που εξακολουθεί να θέτει τα MacBooks στην κορυφή της κατηγορίας τους.

Η συσκευή συνοδεύεται από USB-C Power Adapter 70W, με εξαίρεση την ευρωπαϊκή αγορά όπου η φόρτιση προσαρμόζεται στις τοπικές προδιαγραφές.

Περιορισμοί στη συνδεσιμότητα Wi-Fi

Παρότι αρκετοί ανέμεναν ότι το νέο μοντέλο θα υποστηρίζει το πρότυπο Wi-Fi 7, η Apple επέλεξε να διατηρήσει τη συμβατότητα με Wi-Fi 6E. Παρά τη συντηρητική αυτή επιλογή, οι επιδόσεις παραμένουν υψηλές, εξασφαλίζοντας σταθερές και ταχύτατες συνδέσεις για τον μέσο χρήστη.

Χρώματα, τιμές και διαθεσιμότητα

Το νέο 14-inch MacBook Pro είναι διαθέσιμο σε δύο αποχρώσεις: Silver και Space Black. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν ήδη, ενώ τα πρώτα κομμάτια θα φτάσουν στα καταστήματα και στους πελάτες στις 22 Οκτωβρίου.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα 1.599 δολάρια για τη βασική έκδοση με 512GB αποθηκευτικό χώρο και 16GB RAM.

Οι εκδόσεις M5 Pro και M5 Max έρχονται το 2026

Η ανακοίνωση της Apple αφορά αποκλειστικά τη βασική έκδοση του 14-inch MacBook Pro με M5 chip. Τα πιο ισχυρά μοντέλα, εξοπλισμένα με τα M5 Pro και M5 Max chips, αναμένεται να παρουσιαστούν στις αρχές του 2026, στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης ανανέωσης της σειράς MacBook Pro.

Η φιλοσοφία πίσω από τη νέα γενιά MacBook Pro

Με τη νέα αυτή αναβάθμιση, η Apple δείχνει ξεκάθαρα ότι επικεντρώνεται στη βελτίωση των εσωτερικών επιδόσεων και της ενεργειακής απόδοσης, χωρίς να μεταβάλει τη σχεδίαση που αγαπήθηκε από επαγγελματίες και δημιουργούς. Το 14-inch MacBook Pro με M5 chip συνδυάζει:

Ισχύ επιπέδου desktop σε φορητή μορφή

Σταθερή αυτονομία 24 ωρών

Αναβαθμισμένη ταχύτητα CPU, GPU και μνήμης

Επαγγελματικές δυνατότητες σε φορητό μέγεθος

Η νέα πρόταση της Apple τοποθετείται ξεκάθαρα ως η πιο ισορροπημένη επιλογή για όσους χρειάζονται επιδόσεις Pro χωρίς να στραφούν στα μεγαλύτερα και ακριβότερα μοντέλα.

[via]