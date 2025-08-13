Θα δούμε προσιτό MacBook για να ανταγωνιστεί τα Chromebooks;

Η Apple φαίνεται πως ετοιμάζει μια νέα, πιο προσιτή έκδοση MacBook, η οποία θα κυκλοφορήσει στην αγορά με τιμή μεταξύ 599 και 699 δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το DigiTimes από πηγές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν επιβεβαιωθούν, αυτές οι κινήσεις θα φέρουν μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική της εταιρείας, η οποία μέχρι σήμερα διατηρούσε υψηλές τιμές για τα laptops της, καθιστώντας τα προϊόντα της λιγότερο προσβάσιμα σε μεγάλο μέρος του κοινού.

Οι υψηλές τιμές των MacBook έχουν αποτελέσει εμπόδιο για πολλούς υποψήφιους αγοραστές παγκοσμίως, ενώ το νέο οικονομικό μοντέλο στοχεύει στο να διευρύνει το πελατολόγιο της εταιρείας, προσεγγίζοντας και αυτούς που δεν ήταν μέχρι σήμερα σε θέση να επενδύσουν σε έναν υπολογιστή Apple.

Όπως αναφέρεται, το νέο MacBook θα έχει οθόνη 12,9 ιντσών, ελαφρώς μικρότερη από την οθόνη των 13,6 ιντσών που διαθέτει το τωρινό MacBook Air. Δεν έχουν ακόμα δοθεί λεπτομέρειες για τον τύπο της οθόνης, αλλά υπάρχει η πιθανότητα η Apple να εγκαταλείψει την τεχνολογία Liquid Retina, που χρησιμοποιεί στα πιο προηγμένα μοντέλα, προκειμένου να μειώσει το κόστος παραγωγής και να καταστήσει το προϊόν πιο προσιτό.

Σε αντίθεση με τα υπάρχοντα μοντέλα MacBook, τα οποία φέρουν επεξεργαστές σειράς M, σχεδιασμένους για βαριές εργασίες και μεγάλες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ, το νέο φθηνότερο MacBook θα εξοπλιστεί με τον επεξεργαστή A18 Pro. Πρόκειται για το ίδιο chip που χρησιμοποιείται ήδη στο iPhone 16 Pro και κατασκευάζεται με τη διαδικασία N3E της TSMC, που θεωρείται από τις πιο προηγμένες στον χώρο της μικροηλεκτρονικής. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις επιλογές μνήμης RAM ή χωρητικότητας αποθήκευσης που θα προσφέρει το νέο μοντέλο.

Οι πωλήσεις των MacBook παραμένουν ισχυρές, όπως επιβεβαιώνεται και από τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της Apple. Ωστόσο, η εταιρεία ελπίζει ότι η κυκλοφορία ενός οικονομικού MacBook θα αυξήσει τη ζήτηση της σειράς υπολογιστών της κατά 30 έως 40 τοις εκατό, δηλαδή από τα σημερινά 17-18 εκατομμύρια μονάδες ετησίως, σε ένα σημαντικά υψηλότερο νούμερο.

Παρότι περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο MacBook, το συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να σηματοδοτήσει την προσπάθεια της Apple να ανταγωνιστεί απευθείας τα Chromebooks, που έχουν κατακτήσει σημαντικό μερίδιο στην εκπαιδευτική αγορά με πιο προσιτές και ελαφριές λύσεις. Παράλληλα, το νέο μοντέλο θα θέσει μια ενδιαφέρουσα πρόκληση για το πώς θα επηρεάσει τις πωλήσεις των ήδη υπάρχοντων MacBook Air και iPad, καθώς η κατηγορία τιμής και οι προδιαγραφές μπορεί να οδηγήσουν σε αλληλοκανιβαλισμό μεταξύ των προϊόντων της ίδιας εταιρείας.

